R70: 'Ou nos unificamos, ou vamos jogar fora uma eleição ganha outra vez', diz Ciro Nogueira

Ganharam 116 mil processos

A Justiça Federal liberou R$ 2,5 bilhões para pagar atrasados de 157,6 mil aposentados e pensionistas do INSS.



Censo de Capitais Estrangeiros

Com US$ 1,1 tri, investimento estrangeiro bate recorde de 46,6% do PIB. Estados Unidos são a maior fonte de recursos.

INADIMPLÊNCIA

CRÉDITO

Apesar de Amazonas e Roraima liderarem o ranking de maior alta na procura por crédito no Norte, o Pará também ganhou destaque, aparecendo como sexto no ranking nacional, segundo o Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito, da Serasa Experian. Segundo o Mapa da Inadimplência, produzido pela própria Serasa, em julho de 2025 o Brasil registrou 78,2 milhões de negativados, com quatro estados nortistas – Amapá, Amazonas, Tocantins e Roraima – entre os dez piores. Embora o Pará não esteja nessa lista, os números locais são expressivos e preocupantes. Boa parte dos paraenses enfrenta dificuldades para manter o consumo básico sem recorrer a empréstimos, cartões ou renegociações.

AÇAÍ

CAFÉ

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) está fornecendo suporte à regulamentação e à segurança para a comercialização do grão de açaí torrado e moído, conhecido como o “Café de Açaí”. A venda do produto está suspensa pela Vigilância Sanitária, sob alegação de normas específicas. Para viabilizar a volta do produto ao mercado, foram estabelecidas parcerias entre universidades, laboratórios credenciados e órgãos estaduais, como a Fapespa, que financiou o estudo “Qualidade microbiológica, atividade antimicrobiana, efeitos toxicológicos e estabilidade dos grãos de açaí torrado e moído”.

PESQUISA

A pesquisa analisou microbiologia, físico-química, toxicologia e sensorial do grão torrado e moído, garantindo inocuidade, estabilidade e potencial de aceitação do consumidor. Foram realizadas coletas em diferentes regiões do Pará, com processamento em escala piloto e ensaios laboratoriais.



SEGURANÇA

O estudo também permitiu avaliar o aproveitamento do caroço do açaí, transformando-o em novos produtos, como farinha para enriquecimento de fibras, ampliando oportunidades na cadeia produtiva. Os resultados confirmaram a segurança do consumo, a ausência de microrganismos patogênicos e a estabilidade no armazenamento, oferecendo dados técnicos para órgãos reguladores. Em 2025, o projeto se consolidou como referência no processo de regulamentação do produto, com discussões em órgãos como a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e a Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará).

ESPECIALISTAS

EM BELÉM

O programa Agora Tem Especialistas, iniciativa do Ministério da Saúde, chegou ontem a Belém, com a recepção dos profissionais no Centro Hospitalar Universitário João de Barros Barreto, da Universidade Federal do Pará (UFPA). A proposta é ampliar o acesso da população a serviços de saúde em regiões de difícil provimento médico, reduzindo filas de consultas, exames e cirurgias.



ESTÍMULO

A chegada dos novos médicos foi acompanhada pelo secretário da Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales, e pelo superintendente da pasta no Pará, Delcimar Viana. Também foram anunciados incentivos financeiros para residentes, preceptores, tutores e coordenadores dos programas de residência em 20 especialidades médicas. A medida quer fortalecer a fixação de profissionais e estimular a formação de especialistas em áreas prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), em ação simultânea a outros nove estados.

CARTA

AMAZÔNIA

Encerrado nesta sexta-feira (26), o encontro ‘Conexões Amazônicas: Ciência e Rede para a COP 30’ resultou na Carta de Belém, documento elaborado por 120 pesquisadores de 22 redes científicas no Brasil e no exterior. O reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, ressaltou que a Carta “exprime um coletivo extraordinário, um legado que será estudado na universidade e aponta uma perspectiva de transformação para a Amazônia e o Brasil”.



PROPOSTAS

O texto, produzido na UFPA, sintetiza propostas para enfrentar os desafios regionais, em um cenário em que a Amazônia preserva 82% da cobertura florestal, mas enfrenta pressões crescentes.

EM POUCAS LINHAS

> O vôlei paraense encerrou sua participação nos Jogos da Juventude Caixa 2025 com conquistas inéditas para o Estado. A equipe feminina sagrou-se campeã invicta da terceira divisão, derrotando o Maranhão por 2 sets a 1 e garantindo vaga na segunda divisão em 2026. Já no masculino, os atletas alcançaram o vice-campeonato da segunda divisão, após a derrota por 2 sets a 1 para Brasília, mas conquistaram a inédita vaga na primeira divisão nacional.

> Para marcar uma série de datas especiais comemoradas neste mês, entre elas o Dia da Amazônia (5), o Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias (20) e o Dia da Árvore (21), a prefeitura de Belém realiza hoje e amanhã programação especial no Bosque Rodrigues Alves. A programação inclui atividades educativas e coleta de eletrônicos pelo Instituto Descarte Correto.

> A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) inicia na segunda-feira (29) mais uma etapa da campanha “Conta com a Cosanpa”. Desta vez serão atendidos clientes dos municípios de Castanhal, Marapanim e Dom Eliseu. A ação segue até 10 de outubro. A negociação inclui descontos de até 90% sobre o valor original da conta, além da isenção de juros e multas. Neste ano, a caravana já percorreu Conceição do Araguaia, Augusto Corrêa, Tracuateua e Santa Maria do Pará, além das Usinas da Paz de Marabá, Castanhal, Capanema, Moju, Bragança e Abaetetuba.

> Por causa da COP 30, o Mês Nacional do Júri nas comarcas da Região Metropolitana de Belém foi antecipado para outubro. Nesse período, tribunais de Justiça fazem um esforço concentrado para julgar crimes hediondos de homicídio e tentativa de homicídio.

> O Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, realizou nesta semana a primeira captação de órgãos de 2025, durante a campanha Setembro Verde, de incentivo à doação. Foram captados dois rins e um fígado de um jovem de 25 anos com diagnóstico de morte encefálica confirmado. Os órgãos foram encaminhados à Central Estadual de Transplantes e beneficiarão pacientes que aguardam na fila de espera.