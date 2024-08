R70: 'Os progressistas odeiam o cristianismo', diz Jair Bolsonaro

Novidade no Pix

O BC publicou novas resoluções para avançar com o Pix por aproximação. Ele deve ser liberado em novembro.

Garota-propaganda

Marcas pegam carona e Beatriz Souza vira tema de campanhas após ouro olímpico. A judoca já superou 1 milhão de seguidores.

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República (J. Bosco/O Liberal)

"Os progresssistas odeiam o Cristianismo.”

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, em referência indireta a punição que a skatista Rayssa Leal pode receber na competição que disputou nos Jogos de Paris. Segundo o regulamento, Rayssa Leal pode ser punida por manifestação religiosa.

PORTOS

AMEAÇA

Os portos de Belém e Vila do Conde estão em vistas de terem suspenso o alfandegamento que permite a recepção de navios estrangeiros. A informação foi confirmada pela Receita Federal e registrada em ata de reunião do Conselho de Administração da Companhia Docas do Pará de junho deste ano. No documento, a que a coluna teve acesso, o delegado da Receita no Pará, Bruno Leite, alerta que em Vila do Conde “há problemas graves de segurança que precisam ser resolvidos” e ponderou que a suspensão do alfandegamento será “um problema gravíssimo para toda Região Norte”. Na prática, sem o alfandegamento, ficariam suspensas todas as operações como o embarque de bauxita e alumina por Vila do Conde. A queda no faturamento na CDP seria de 70%.

CRUZEIROS

O motivo da suspensão é a falta de integração do sistema dos portos com a Receita para controle das cargas que entram e saem do País. Caso se confirme, a suspensão do alfandegamento do porto de Belém afetaria até mesmo o atracamento dos navios de cruzeiro, apontados como alternativa para aumentar as vagas de hospedagens na capital paraense durante a COP 30, em novembro do ano que vem.

FÉ

ELEIÇÕES

Desde o primeiro semestre até a véspera das eleições deste ano, o Pará tem mais de 20 Círios pelo interior do Estado. Só na região nordeste são pelo menos 15 municípios que fazem parte da Diocese de Castanhal, Colares e Salinópolis. Em todas essas procissões, o que se tem visto é a presença de grande número de políticos, pré-candidatos a vereador e prefeitos, engrossando consideravelmente os números de fiéis, e possíveis eleitores indecisos, nas romarias em louvor aos santos padroeiros.

PRÓXIMOS

Muitos caminham pedindo a proteção divina e também os votos em causa própria ou aos candidatos para os quais trabalham, de olho num bom emprego nas prefeituras ou câmaras municipais. Os próximos, ainda este mês e onde essas cenas poderão ser vistas, são os Círios de Macapazinho (distrito de Castanhal), Terra Alta e Marapanim.

APOSENTADOS

PROVA

Os aposentados e pensionistas da prefeitura e Câmara Municipal, que nasceram no mês de agosto, têm 60 dias para realizar a prova de vida junto à Belémprev, a Previdência Social do Município de Belém. O prazo para a atualização cadastral começou no dia 1º e vai até 30 de setembro. Quem não regularizar a pendência pode ter o benefício bloqueado e o pagamento suspenso. A prova de vida pode ser realizada de modo on-line pelo aplicativo Meu RPPS, que pode ser instalado gratuitamente no smartphone, ou pessoalmente, na sede da Belémprev, na avenida Almirante Barroso. No local é preciso apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. Quem perder o prazo de 60 dias só poderá fazer a prova de vida presencialmente.

HOTEL

ESTRUTURA

O presidente do grupo hoteleiro Vila Galé, o português Jorge Rebelo, confirmou aos jornalistas que o hotel da sua rede, que será construído em Belém para a COP 30, abrirá as portas em outubro de 2025, um mês antes do evento. A garantia foi dada durante palestra no I Encontro da Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo (Febtur), em Natal, ao ser questionado por jornalistas do Pará. Rebelo também assegurou que a estrutura do empreendimento será toda horizontal e obedecendo a condicionantes ambientais condizentes com as diretrizes da própria COP 30.

TERRITÓRIO

Rebelo também fez muitos elogios ao Pará como destino turístico, e disse não entender como o seu país, Portugal, recebe 27 milhões de turistas por ano, e o Brasil, com um território gigante e tão rico em diversidade turística, só recebe 6 milhões de turistas em média ao ano. Ainda assim, ele garantiu que sua rede está apostando alto no país, por isso fez questão de incluir o Pará e a Amazônia. O encontro se encerrou neste sábado, e a cidade de Belém foi oficialmente candidata para receber o segundo congresso da entidade.

Em Poucas Linhas

► A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, será uma das palestrantes do meeting Clima, Saúde e Sustentabilidade, que será realizado na sexta-feira (9), na ilha do Combu.

► O evento terá também a presença do secretário adjunto de Saúde do Estado do Pará, Sipriano Ferraz, e do presidente da Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein, Sidney Klajner.

► Foi realizada ontem, no estádio municipal José Rufino de Souza, a convenção que homologou a candidatura de Fernanda Tonheiro (PP) à prefeitura do município de Capitão Poço, no nordeste paraense. Integram a coligação os partidos PP, PDT, PRD e PT.

► No município de Garrafão do Norte, nordeste paraense, a convenção do MDB será realizada hoje, na escola municipal Elza Corrêa Dantas.

► Integram ainda a coligação que irá homologar o nome da candidata à prefeitura municipal Socorro Tonheiro (MDB) os partidos Republicanos e Partido Progressistas (PP).

► Também neste domingo, a convenção do Partido Progressistas (PP) que homologará o nome do candidato à reeleição Cristiano Vale para a prefeitura e Mauro da Serra (MDB) a vice-prefeito.

► Integram a coligação local o PP, MDB, PL, Avante, PT, União Brasil, Podemos e Republicanos.

► Já em Salinópolis, a convenção que vai homologar as candidaturas de Kaká Sena (PP) e Fernanda Lemos (PSB) a prefeito e vice-prefeita ocorrerá nesta segunda-feira (5). Além de PP e PSB, a coligação será formada por PDT, PSD e PT.

► O partido Agir, que realizou sua convenção na quinta-feira (1º), informa que o partido, presidido em Belém por Shirley Rolim Alves, lançou o nome de Marcos Souza para concorrer a uma vaga na Câmara de Belém, e para prefeito está fechado com o candidato do Republicanos, Thiago Araújo.

De acordo com dados levantados pela Fundação Hemopa, somente no último ano houve aumento de 7% de doações, o equivalente a quase quatro mil bolsas de sangue.