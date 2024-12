R70: 'Os Estados Unidos descobriram que somos um parceiro confiável', diz Javier Milei

The New York Times

O jornal destacou a queda de um avião em Vinhedo e Gabriel Medina nas Olímpiadas entre as fotos que marcaram 2024.



Opinião

Pesquisa divulgada nesta quarta (18) aponta que 69% dos brasileiros veem a democracia como a melhor forma de governo.

Javier Milei, presidente eleito da Argentina (J. Bosco)

"Os Estados Unidos descobriram que somos um parceiro confiável.”

Javier Milei, presidente da Argentina, disse que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, o ajudará a “obter bilhões de dólares em novos financiamentos do Fundo Monetário Internacional”.

CÂMARA

ANANINDEUA

Se o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos (PSB), achou que seria fácil negociar com os vereadores eleitos para garantir que um aliado ocupasse a presidência da Câmara Municipal a partir do ano que vem, estava enganado. Ele enfrenta uma disputa pesada com a oposição, que, como a coluna já noticiou, é liderada pela vereadora eleita Pamela Wayne (MDB), esposa do presidente da Câmara Municipal de Belém, John Wayne (MDB). Mas, não para por aí. Agora ele estaria tendo problemas com o próprio candidato escolhido para a disputa: o vereador Vanderray Lima (PSDB).

ARTICULAÇÃO

Dizem nos bastidores que o aliado se mostrou péssimo articulador e não tem conhecimento algum de como funcionam a Casa e a condução das negociações políticas. Para piorar, parece que Vanderray não tem tato político e pouco agrega nas articulações, apenas escuta as demandas e diz que tentará falar com Dr. Daniel. Ou seja, zero independência. A situação tem gerado uma insatisfação geral nos vereadores da base e até nos indecisos. Três, inclusive, já teriam se irritado e chegaram a pedir a troca do candidato. O prefeito corre o risco de ver uma debandada dos aliados para a oposição.

COP 30

PRESIDÊNCIA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalha para escolher quem presidirá a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em 2025. O anúncio, segundo fonte da coluna em Brasília, está prestes a ser feito. Entre os nomes mais cotados estão o embaixador André Corrêa do Lago, atual secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty); e Ana Toni, secretária nacional de Mudança do Clima. Mas, há quem afirme que Corrêa do Lago é o favorito para o cargo.

DEVOLUÇÃO

CELULARES

Mais de 400 celulares foram entregues pela Delegacia Especializada em Recuperação de Dispositivos Móveis, em conjunto com o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, na sede da Delegacia Geral, em Belém, nesta quarta-feira (18). Os aparelhos foram recuperados pelas equipes das delegacias e seccionais da Região Metropolitana de Belém (RMB). A ação integra a operação “Reconecta”.

AÇÃO

De janeiro a novembro de 2024 foram recuperados 5.418 aparelhos, sendo 2.357 celulares recuperados pelas equipes da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM), seguidos de 2.792 recuperados pela Diretoria de Polícia do Interior (DPI), além de 269 pelas equipes da Diretoria de Polícia Especializada (DPE). O número atual supera os dados no comparativo com 2023, com 2.043 aparelhos celulares.

DIPLOMAÇÃO

ELEITOS

Esta quinta-feira (19) marca o último dia para que os prefeitos e vereadores eleitos em 2024 sejam diplomados, conforme a legislação eleitoral. Nesta data, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), desembargador Leonam Gondim, participa da cerimônia de diplomação dos eleitos em Santarém, no oeste do Estado, a partir das 17h, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, localizado na avenida Fernando Guilhon. Serão diplomados ainda os eleitos do município de Belterra. Este encontro representa a última etapa do processo eleitoral. Em Belém, a cerimônia ocorreu na terça (17).

PARQUE

VISITAÇÃO

O número de visitantes no Parque Estadual do Utinga, um dos principais destinos para lazer e esporte em Belém, bateu recorde em 2024. Até 13 de dezembro, mais de 470 mil pessoas passaram pela unidade de conservação, superando em 40 mil o quantitativo registrado no mesmo período de 2023.

MELHORIAS

Já em preparação para a COP 30, o Parque Estadual do Utinga receberá investimentos. Entre as melhorias planejadas estão a construção de um novo Centro de Apoio aos Visitantes, com museu, auditório, cafés e áreas administrativas, além da revitalização de trilhas e da instalação de novas sinalizações e áreas recreativas. O local tem 1,3 mil hectares de dimensão.

Em Poucas Linhas

► A Amazônia registrou queda de 30,6% no desmatamento em 2024, na comparação com 2023, e de 45,7% em relação a 2022, de acordo com um monitoramento realizado com base no sistema de alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e divulgado pela Casa Civil. Neste ano, a taxa ficou em 6.288 km². O nível de desmatamento registrado em 2024 é o menor dos últimos nove anos.



► O governo do Pará lançou um perfil nas redes sociais para que a população acompanhe tudo que acontece na preparação da COP 30 na Amazônia. A conta no Instagram é @cop30naamazonia.



► Nesta quinta-feira (19), a Casa NaMata será palco do Prêmio Simineral de Comunicação 2024, promovido pelo Simineral. A jornalista Gabi Gutierrez e o fotógrafo Tarso Sarraf, do Grupo Liberal, são finalistas. O prêmio vem dividido, neste ano, em duas grandes áreas: Prêmio Simineral de Jornalismo e Prêmio Simineral de conteúdos digitais. O primeiro inclui as categorias de Jornalismo Impresso, Radiojornalismo, Telejornalismo e Jornalismo 360.



► Marcando o fim da temporada de apresentações em 2024, a Amazônia Jazz Band (AJB) e a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) realizam, ao longo desta semana, três concertos. Duas apresentações serão no Theatro da Paz, em Belém, nesta quinta (19) e sexta-feira (20). Já no sábado (21), a AJB se apresentará em Bragança, no nordeste paraense.



► As ações educativas ambientais serão reforçadas pela Escola Municipal Francisco Nunes, que está enfrentando problemas de descarte irregular de lixo na calçada lateral da unidade de ensino. A atividade ocorrerá nesta quinta-feira (19), a partir das 7h30, em frente à escola, que fica na Castelo Branco, esquina com a Pariquis. A comunidade escolar vai conversar com os vizinhos e entregar folhetos.