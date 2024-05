R70: 'Os acontecimentos do Rio Grande do Sul marcam a inauguração de uma nova era'

Cigarro eletrônico

Nicotina presente nos “vapes” pode causar ansiedade e resultar em insônia, aponta a Associação Brasileira do Sono (ABS).

Dependência moderada

Governo Biden propõe reclassificar a maconha como droga de baixo risco, ao lado de ketamina e analgésicos que contêm codeína.

Randolfe Rodrigues (Rede-AP) (J. Bosco)

"Os acontecimentos do Rio Grande do Sul marcam a inauguração de uma nova era.”

Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo no Congresso. Questionado sobre a atuação do Legislativo, ele disse que “precisamos apreciar matérias neste sentido” para reconstruir o RS.

>ALCKMIN

PARÁ

O vice-presidente da república e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, desembarca em Belém na quarta-feira (22). Ele virá para a abertura da XVI Feira da Indústria do Pará, realizada pela Federação das Indústrias do Pará. Alckmin foi convidado pessoalmente pelo presidente da Federação, Alex Carvalho, em abril deste ano, em Brasília. Uma das ações da pasta de Alckmin, o programa Nova Indústria Brasil, de incentivo à neo-industrialização do país, é tema de um dos painéis do Congresso Técnico da Fipa.

>PARCERIA

ALEMANHA

Também durante a Feira será realizado o Workshop de Competências Digitais para a Economia Verde, onde serão apresentados os cases do projeto “Profissionais do Futuro: Competências para a Economia Verde”. A iniciativa faz parte de uma cooperação técnica entre o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - empresa controlada pelo governo alemão e especializada em projetos de cooperação técnicos e de desenvolvimento sustentável em escala mundial -, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e Núcleo de Engenharia Organizacional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

>MEMORIAL

LIBERDADE

Na quinta-feira (23), em sessão especial na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, o Projeto Memorial da Escravidão do Estado do Pará, que incluiu um projeto arquitetônico de intervenção urbana, assinado pelo arquiteto Luiz Guedes, e o projeto de pesquisa histórica do local de desembarque de pessoas que foram escravizadas no Porto de Belém, de autoria da pesquisadora Marley Antônia Silva da Silva. A sessão foi proposta pelo deputado Carlos Bordalo, atendendo à solicitação do secretário de Igualdade Racial e Direitos Humanos, Jarbas Vasconcelos, e será um evento também para celebrar o Dia Internacional da África, instituído no dia 25 de maio.

>EMBRAPA

ABELHAS

A meliponicultura, que é a criação de abelhas nativas sem ferrão, é o tema do novo número da coleção “500 perguntas 500 respostas”, lançada pela Embrapa esta semana e disponível no portal da instituição. A publicação traz as principais dúvidas enviadas aos canais da Embrapa em todo o país, analisadas e respondidas por 43 profissionais de diferentes instituições de pesquisa, ensino, extensão e de fiscalização agropecuária.

RENDA

A meliponicultura, que é uma atividade milenar, está cada vez mais popular nos meios rural e urbano, seja para lazer, conservação ambiental, pesquisa, fonte de renda, polinização ou uso medicinal. Das 250 espécies de abelhas-nativas-sem-ferrão que ocorrem no Brasil, 80% estão na região Norte e quase 50% no Estado do Pará.

>EDITAL

SUSTENTÁVEL

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) publicou ontem no Diário Oficial do Estado o edital de chamamento para os interessados em participar da etapa inicial do Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais, por meio do cadastramento de beneficiários ao projeto “Valoriza Territórios Sustentáveis”. O programa incentiva, com o pagamento a produtores rurais no valor de até R$ 2,6 mil por hectare de propriedade, sendo cinco hectares o máximo permitido, ações de regeneração, recuperação, manutenção e conservação ambiental. O processo de seleção para o programa já está aberto nos municípios de Água Azul do Norte, Canaã dos Carajás, Marabá, Novo Repartimento, Ourilândia do Norte, Parauapebas, Pacajá, São Félix do Xingu, Tucumã e Tomé-Açu.

>PATENTES

DEBATE

Vai até 25 de maio, em Genebra (Suíça), a Conferência Diplomática sobre Patentes, Recursos Genéticos e Conhecimentos Tradicionais Associados. O Brasil é representado no evento pelo coordenador da Comissão de Estudos de Bioeconomia e Sustentabilidade da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Luiz Marinello. A Conferência é realizada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), entidade internacional de Direito Internacional Público com sede em Genebra, na Suíça, e integrante do Sistema das Nações Unidas (ONU). A Amazônia tem particular interesse no tema, uma vez que vários produtos da região têm sido alvos de pedidos de patente internacional.

EM POUCAS LINHAS

► Com a renúncia de Dom Jesús Maria Cizzaurre Berdonces, dom Raimundo Possidônio foi nomeado bispo de Bragança, onde já vinha atuando como bispo coadjutor - uma espécie de adjunto – desde abril do ano passado. O espanhol Dom Jesús Maria Cizaurre Berdonces passa a ser bispo emérito e deve fixar residência em Belém.

► Mesmo sem confirmação do Palácio do Planalto, autoridades do Marajó se preparam para possível visita da primeira-dama Janja Silva ao arquipélago neste semestre. O convite foi endossado pelo titular da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Paulo Rocha.

► O secretário extraordinário para COP 30, Valter Correia, fez, nesta semana, mais uma visita à capital paraense, que será a sede da conferência em 2025. Em Belém ele visitou canteiros de obras, teve encontros com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, com o coordenador do comitê organizador da COP em Belém, Cláudio Puty, e garantiu ter ficado satisfeito com o ritmo dos preparativos.

► O município de Altamira vai sediar, de 13 a 16 de junho, o Festival Internacional do Chocolate e do Cacau - o Chocolat Xingu. No ano passado o evento atraiu 120 mil visitantes.

► O diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, Luiz Carlos Gomes Júnior, e o delegado de Polícia Civil José Rodrigues de Lima Neto, titular da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do estado vizinho, fizeram uma visita ao Complexo Penitenciário de Santa Izabel para conhecer o funcionamento das unidades de segurança máxima, os procedimentos adotados, além das oficinas de trabalho utilizadas no processo de reinserção social dos detentos.

► “Paulo Para Sempre Ruy” é o nome do espetáculo que vai apresentar uma retrospectiva do trabalho precioso da dupla Paulo André e Ruy Barata, com diferentes intérpretes acompanhados de orquestra. A produção é de Tito Barata, irmão de Paulo e filho de Ruy, e a direção musical é de Luiz Pardal, Jacinto Kahwage e Ziza Padilha. O espetáculo será no Theatro da Paz, com apresentações nos dias 27, 28 e 29, sempre às 20h.