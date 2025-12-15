R70: 'Oportunidade para evitar outra invasão russa', diz Zelensky sobre garantias de segurança Volodimir Zelensky, presidente da Ucrânia, anunciou ontem que o país abandona ambição de compor a Otan antes das negociações de paz, em troca de garantias de segurança ocidentais. Repórter 70 15.12.25 7h21 Volodymyr Zelensky (J. Bosco) Projeto da UFSCar Videogame brasileiro tem menino indígena como herói. Jogo foi baseado no livro A Queda do Céu: Palavras de um Xamã Yanomami. Bonificação de Natal Segunda parcela do 13º salário deve ser paga até sexta-feira. Extra injetará R$ 369,4 bilhões na economia, segundo o Dieese. SUDAM PLANEJAMENTO A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) realiza hoje (15) a última reunião do Conselho Deliberativo (Condel) de 2025. O encontro será presidido pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e terá como secretário o superintendente da Sudam, Paulo Rocha. Como etapa preparatória, a Sudam promoveu semana passada a reunião do Comitê Técnico, quando foram referendadas quatro proposições que serão apreciadas pelo Conselho. REGIONAL Na lista estão a conclusão da programação financeira do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) para 2026, o relatório de atividades do FNO referente a 2024, o calendário de reuniões do Condel para o próximo ano e a destinação de 1,5% dos juros e amortizações do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) para ações de pesquisa, desenvolvimento, inovação e tecnologia voltadas ao desenvolvimento regional. CHAGAS AVANÇO A doença de Chagas ainda permanece como um problema endêmico nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, apesar dos avanços no controle da transmissão aguda ao longo das últimas décadas. Causada pelo parasita Trypanosoma cruzi, a enfermidade ainda apresenta desafios específicos no Norte do País, onde parte dos casos recentes esteve associada à transmissão oral, especialmente pela contaminação do açaí. Esse cenário levou à adoção de novos protocolos e processos de segurança na cadeia produtiva do fruto, reduzindo riscos à saúde pública. Ainda assim, dados do Ministério da Saúde indicam que até 2023 foram registrados 17.049 casos crônicos no País, número considerado subestimado diante das dificuldades de diagnóstico e notificação. DIAGNÓSTICOS Um estudo recente publicado na revista The Lancet Infectious Diseases aponta que 38% das pessoas com Chagas no mundo vivem no Brasil, evidenciando a persistência da doença nessas regiões. O diagnóstico precoce é decisivo para o tratamento, mas ainda enfrenta limitações, sobretudo no acesso a exames mais complexos fora dos grandes centros. Ainda assim, os passos para a melhora nos métodos diagnósticos revelam um segundo problema, a quantidade de casos crônicos que ainda permanecem sem assistência clínica e tratamento, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, apontadas como as áreas mais endêmicas do País. PESCA ESPORTIVA Para impulsionar o Pará também como destino turístico da pesca esportiva, o ministro do Turismo, Celso Sabino, que é paraense, tem ampliado o incentivo à qualificação profissional como estratégia de regionalização e fortalecimento dos municípios com essa vocação. Nesta semana, Curuçá e São João de Pirabas, no nordeste do Pará, concluíram o curso de condutor de pesca esportiva. As duas cidades integram rotas consolidadas de pesca esportiva na região, impulsionadas pela proximidade com Belém e pela diversidade de espécies como pirapema (tarpom), camurim (robalo), pescada amarela e xaréu. EMPREGOS O investimento na capacitação é justificado pelos dados do Boletim de Inteligência de Mercado no Turismo (Bimt), do Ministério do Turismo, que coloca o Pará entre os principais destinos brasileiros da modalidade, que movimenta cadeias como transporte, hospedagem, gastronomia, comércio e artesanato, além de estimular práticas sustentáveis, como o “pesque e solte”, gerando, segundo o levantamento, cerca de R$ 1 bilhão ao ano no País, com aproximadamente 200 mil empregos diretos e indiretos, enquanto a pesca esportiva, de forma mais ampla, alcança estimados R$ 3 bilhões anuais. ORÇAMENTO BELÉM Em sessão extraordinária marcada para a próxima quarta-feira (17), a Câmara Municipal de Belém se reúne para discutir e votar a Lei Orçamentária Anual de 2026. Com a proposta inicial da prefeitura de Belém prevendo uma receita líquida de R$ 6,7 bilhões, a sessão deve ser bastante concorrida e será em regime de tantas quantas. O líder do governo, vereador Fábio Souza (MDB), tem conversado bastante com colegas de parlamento para haver um entendimento e todos sejam contemplados. A LOA 2026 teve 233 emendas apresentadas, mas a expectativa é de haver entendimentos para a diminuição nesse número. Em Poucas Linhas ► O Tribunal Superior do Trabalho abriu inscrições para integrantes da magistratura de primeiro e de segundo graus interessados em concorrer às indicações da Justiça do Trabalho ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As inscrições podem ser feitas até 15 de janeiro. ► O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) lança hoje o livro “A Diversidade da Serra entre Rochas e Rios – Parque Estadual da Serra dos Martírios-Andorinhas”, resultado de quase duas décadas de pesquisas no sudeste do estado. A obra organizada por Paulo Sergio de Sousa Gorayeb, Sílvio de Lima Figueiredo e Inocêncio de Sousa Gorayeb revisita levantamentos iniciados nos anos 2000, destaca a riqueza ecológica, reúne e atualiza estudos científicos sobre uma das áreas naturais e culturais mais relevantes do Pará. ► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) sedia, de hoje ao dia 17, o IV Congresso de Movimento Humano e o 1º Congresso de Reabilitação e Desempenho Funcional, promovidos pelos programas de pós-graduação da Uepa, da UFPA e da Ufam. A abertura será hoje, às 14h, no campus II do CCBS. A programação inclui palestras, mesas-redondas, apresentações científicas e minicursos. ► Após mais de dois meses de negociações, um acordo coletivo foi finalmente firmado entre a NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. (NAV Brasil) e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo (SNTPV), com o objetivo de reforçar a segurança de voos. O documento, mediado pelo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal Superior do Trabalho (Cejusc/TST), foi assinado na sede do TST, na presença do vice-presidente do TST e coordenador do Cejusc, ministro Caputo Bastos, de representantes da empresa, do sindicato e do Ministério Público do Trabalho (MPT). ► Será inaugurada hoje, às 16h, a Usina da Paz de Barcarena, a 19ª unidade do complexo de usinas implantadas no Pará, e a terceira na Região de Integração Tocantins. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas repórter 70 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Repórter 70 . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!