R70: 'Oportunidade para evitar outra invasão russa', diz Zelensky sobre garantias de segurança

Projeto da UFSCar

Videogame brasileiro tem menino indígena como herói. Jogo foi baseado no livro A Queda do Céu: Palavras de um Xamã Yanomami.

Bonificação de Natal

Segunda parcela do 13º salário deve ser paga até sexta-feira. Extra injetará R$ 369,4 bilhões na economia, segundo o Dieese.

SUDAM

PLANEJAMENTO

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) realiza hoje (15) a última reunião do Conselho Deliberativo (Condel) de 2025. O encontro será presidido pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e terá como secretário o superintendente da Sudam, Paulo Rocha. Como etapa preparatória, a Sudam promoveu semana passada a reunião do Comitê Técnico, quando foram referendadas quatro proposições que serão apreciadas pelo Conselho.

REGIONAL

Na lista estão a conclusão da programação financeira do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) para 2026, o relatório de atividades do FNO referente a 2024, o calendário de reuniões do Condel para o próximo ano e a destinação de 1,5% dos juros e amortizações do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) para ações de pesquisa, desenvolvimento, inovação e tecnologia voltadas ao desenvolvimento regional.

CHAGAS

AVANÇO

A doença de Chagas ainda permanece como um problema endêmico nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, apesar dos avanços no controle da transmissão aguda ao longo das últimas décadas. Causada pelo parasita Trypanosoma cruzi, a enfermidade ainda apresenta desafios específicos no Norte do País, onde parte dos casos recentes esteve associada à transmissão oral, especialmente pela contaminação do açaí. Esse cenário levou à adoção de novos protocolos e processos de segurança na cadeia produtiva do fruto, reduzindo riscos à saúde pública. Ainda assim, dados do Ministério da Saúde indicam que até 2023 foram registrados 17.049 casos crônicos no País, número considerado subestimado diante das dificuldades de diagnóstico e notificação.

DIAGNÓSTICOS

Um estudo recente publicado na revista The Lancet Infectious Diseases aponta que 38% das pessoas com Chagas no mundo vivem no Brasil, evidenciando a persistência da doença nessas regiões. O diagnóstico precoce é decisivo para o tratamento, mas ainda enfrenta limitações, sobretudo no acesso a exames mais complexos fora dos grandes centros. Ainda assim, os passos para a melhora nos métodos diagnósticos revelam um segundo problema, a quantidade de casos crônicos que ainda permanecem sem assistência clínica e tratamento, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, apontadas como as áreas mais endêmicas do País.

PESCA

ESPORTIVA

Para impulsionar o Pará também como destino turístico da pesca esportiva, o ministro do Turismo, Celso Sabino, que é paraense, tem ampliado o incentivo à qualificação profissional como estratégia de regionalização e fortalecimento dos municípios com essa vocação. Nesta semana, Curuçá e São João de Pirabas, no nordeste do Pará, concluíram o curso de condutor de pesca esportiva. As duas cidades integram rotas consolidadas de pesca esportiva na região, impulsionadas pela proximidade com Belém e pela diversidade de espécies como pirapema (tarpom), camurim (robalo), pescada amarela e xaréu.

EMPREGOS

O investimento na capacitação é justificado pelos dados do Boletim de Inteligência de Mercado no Turismo (Bimt), do Ministério do Turismo, que coloca o Pará entre os principais destinos brasileiros da modalidade, que movimenta cadeias como transporte, hospedagem, gastronomia, comércio e artesanato, além de estimular práticas sustentáveis, como o “pesque e solte”, gerando, segundo o levantamento, cerca de R$ 1 bilhão ao ano no País, com aproximadamente 200 mil empregos diretos e indiretos, enquanto a pesca esportiva, de forma mais ampla, alcança estimados R$ 3 bilhões anuais.

ORÇAMENTO

BELÉM

Em sessão extraordinária marcada para a próxima quarta-feira (17), a Câmara Municipal de Belém se reúne para discutir e votar a Lei Orçamentária Anual de 2026. Com a proposta inicial da prefeitura de Belém prevendo uma receita líquida de R$ 6,7 bilhões, a sessão deve ser bastante concorrida e será em regime de tantas quantas. O líder do governo, vereador Fábio Souza (MDB), tem conversado bastante com colegas de parlamento para haver um entendimento e todos sejam contemplados. A LOA 2026 teve 233 emendas apresentadas, mas a expectativa é de haver entendimentos para a diminuição nesse número.

Em Poucas Linhas

► O Tribunal Superior do Trabalho abriu inscrições para integrantes da magistratura de primeiro e de segundo graus interessados em concorrer às indicações da Justiça do Trabalho ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As inscrições podem ser feitas até 15 de janeiro.

► O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) lança hoje o livro “A Diversidade da Serra entre Rochas e Rios – Parque Estadual da Serra dos Martírios-Andorinhas”, resultado de quase duas décadas de pesquisas no sudeste do estado. A obra organizada por Paulo Sergio de Sousa Gorayeb, Sílvio de Lima Figueiredo e Inocêncio de Sousa Gorayeb revisita levantamentos iniciados nos anos 2000, destaca a riqueza ecológica, reúne e atualiza estudos científicos sobre uma das áreas naturais e culturais mais relevantes do Pará.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) sedia, de hoje ao dia 17, o IV Congresso de Movimento Humano e o 1º Congresso de Reabilitação e Desempenho Funcional, promovidos pelos programas de pós-graduação da Uepa, da UFPA e da Ufam. A abertura será hoje, às 14h, no campus II do CCBS. A programação inclui palestras, mesas-redondas, apresentações científicas e minicursos.

► Após mais de dois meses de negociações, um acordo coletivo foi finalmente firmado entre a NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. (NAV Brasil) e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo (SNTPV), com o objetivo de reforçar a segurança de voos. O documento, mediado pelo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal Superior do Trabalho (Cejusc/TST), foi assinado na sede do TST, na presença do vice-presidente do TST e coordenador do Cejusc, ministro Caputo Bastos, de representantes da empresa, do sindicato e do Ministério Público do Trabalho (MPT).

► Será inaugurada hoje, às 16h, a Usina da Paz de Barcarena, a 19ª unidade do complexo de usinas implantadas no Pará, e a terceira na Região de Integração Tocantins.