R70: 'O torcedor sabe do carinho que tenho pelo Fluminense', diz João Pedro após jogo no Mundial

Criatividade

Ambulantes brasileiros lançam os Tribufus, versões mais baratas e criativas dos Labubus, o hypado boneco chinês.

Reencarnação

Sucesso da Globo na faixa vespertina, novela “A Viagem” vai virar filme; espírito de Alexandre é confirmado.

CARGA

BIOFERTILIZANTES

Enquanto segue indefinida a situação da carga de biofertilizantes chineses retida no porto de Belém, uma nova remessa do insumo orgânico já está a caminho do Pará. Os produtos desembarcaram no Porto de Paranaguá (PR) e foram liberados para transporte rodoviário até Belém, em meio a forte apreensão dos pesquisadores da Universidade de Hohai, na China, diante do risco de nova interdição por parte das autoridades brasileiras. A nova carga integra o mesmo projeto de cooperação técnico-científica entre a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e a instituição chinesa, voltado à recuperação de áreas degradadas em Paragominas, na chamada “Rota da Seda na Amazônia Oriental”.

IMPASSE

No entanto, o primeiro lote importado segue retido no Porto de Belém, aguardando o resultado de análises laboratoriais do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA), no Pará. A fiscalização inclui testes de biologia molecular para verificar a eventual presença de proteína animal, especialmente de origem suína, o que pode configurar inconformidade com os dados declarados na documentação da carga. Uma eventual destruição dessa primeira carga não só interromperia os testes de campo já em andamento, como também colocaria em xeque a continuidade do acordo entre os dois países, ameaçando um dos projetos mais promissores da cooperação bilateral na Amazônia.

MULHERES

ISENÇÃO

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou o parecer da deputada federal Dilvanda Faro (PT-PA) ao Projeto de Lei 611/2025, que isenta mulheres vítimas de violência doméstica do pagamento de multa contratual em caso de rescisão antecipada de aluguel. De autoria da deputada Delegada Adriana Accorsi (PT-GO), o PL busca amenizar o impacto econômico enfrentado por mulheres que precisam deixar o lar para garantir sua integridade física e emocional.

CICLO

No parecer, Dilvanda defendeu que não é justo que, além da dor e do medo, a mulher ainda precise arcar com uma multa contratual, imposição que configura uma segunda forma de violência - a financeira - que frequentemente impede a mulher de romper com o ciclo de agressões. A proposta, que segue agora para análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), altera a Lei do Inquilinato (8.245/1991), acrescentando o artigo 4-A, que permitirá a rescisão sem multa desde que seja apresentada uma das seguintes comprovações: boletim de ocorrência; medida protetiva; ou laudo emitido por profissional de saúde, assistente social ou órgão de apoio à mulher.

GESTÃO

SEGURANÇA

Belém recebe até esta sexta-feira (11) a 7ª edição do Curso de Plano de Gestão de Crise de Segurança nas Cidades, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), com apoio de órgãos de segurança do Pará. A capacitação tem como objetivo preparar profissionais do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e instituições parceiras para atuarem de forma integrada diante de crises de alta complexidade, como invasões de cidades, crimes violentos contra o patrimônio e eventos que envolvam fatores múltiplos e simultâneos.

SETORES

Destinado a integrantes das forças de segurança responsáveis pela elaboração e execução dos Planos de Defesa das Cidades, o curso também inclui profissionais de setores estratégicos, como transporte de valores, energia, setor bancário e mineração - considerados alvos potenciais em contextos críticos.

OBRAS

PORTO

Estão avançando em ritmo rápido as obras de requalificação do Terminal Portuário de Outeiro, em Belém, para a recepção de navios durante a COP 30, que será realizada em novembro. A estrutura, que está sendo adaptada para acolher cruzeiros que funcionarão como hospedagem flutuante para participantes do evento internacional, tem financiamento superior a R$ 181 milhões, provenientes da usina binacional Itaipu.

OUTUBRO

Pelo acordo, será uma obra realizada em tempo recorde, devendo ser concluída até 14 de outubro. A iniciativa integra um plano logístico que prevê duas embarcações com capacidade total de 6 mil leitos, conforme contrato firmado em abril com a Presidência da República.

Em Poucas Linhas

► Já estão em análise no Palácio do Planalto as listas com os nomes indicados para preenchimento de duas vagas de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8). Para vaga de merecimento, a lista é encabeçada pela juíza Claudine Teixeira da Silva Rodrigues. Já a vaga por antiguidade tem como primeiro nome o do juiz João Carlos de Oliveira Martins. As nomeações podem ser oficializadas a qualquer momento.

► Foi sancionada no Pará a Lei 11.073/2025, de autoria da deputada estadual Andréia Xarão, que cria o Dia Estadual da Mulher Ribeirinha, a ser comemorado anualmente em 8 de junho. A data foi escolhida por coincidir com o mês dedicado ao meio ambiente, reforçando a conexão entre as mulheres ribeirinhas e a preservação da Amazônia. A deputada acredita que a iniciativa é mais um passo rumo à justiça territorial, à igualdade de gênero e à valorização das mulheres da floresta, das águas e das ilhas.

► O balanço do “Programa TCE Cidadão” aponta que a iniciativa alcançou mais de 1,5 mil pessoas no primeiro semestre de 2025. O programa foi criado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) com o objetivo de incentivar a participação popular na gestão dos recursos públicos estaduais. Este ano as ações estiveram presentes em dez municípios paraenses, levando para a população informações acerca do funcionamento da administração pública, da utilidade dos impostos e do papel do órgão de controle externo e sua função fiscalizadora.

► Foi publicado nesta terça-feira (8) o edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) no Detran-PA, com seis vagas temporárias, incluindo pessoas com deficiências, para atuação em Belém. A função exige formação de nível médio com curso técnico em programação ou áreas equivalentes, contrato por tempo determinado e salários de R$ 2.747 mais gratificações previstas em lei. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br nos dias 14 e 15 de julho.