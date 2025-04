R70: 'O sofrimento na parte final da minha vida, ofereci ao Senhor pela paz no mundo', diz Papa

Enem e vestibulares

MEC abre hoje as inscrições para apoio e financiamento de cursinhos populares. Edital vai contemplar 130 propostas.

A canonização de Carlo Acutis, que estava marcada para o próximo dia 27, foi suspensa por conta do falecimento do Papa Francisco.

Papa Francisco (J. Bosco)

"O sofrimento que esteve presente na parte final da minha vida, ofereci ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos.”

Papa Francisco, em seu testamento, divulgado pelo Vaticano. No documento o pontífice disse querer ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, pela qual nutria afeição.

Os sinos da Basílica Santuário, em Belém, soaram ontem, às 8h, logo depois que o mundo tomou conhecimento da morte do Papa Francisco, aos 88 anos, vítima de um AVC. No meio da manhã, os padres barnabitas divulgaram nota informando que os sinos tocariam também às 10h, às 13h e às 19h, como determinam os atos fúnebres. No fim do dia, a missa celebrada pelo padre Josué Bosco, Prefeito de Sacristia, teve tom solene em intenções do pontífice. Um quadro com a foto de Francisco foi mantido sobre o altar ao longo de todo o dia.

Em nota divulgada na manhã de ontem, a Arquidiocese de Belém também prestou homenagens ao pontífice. Destacou a preocupação de Francisco com a Amazônia e lembrou que durante a pandemia de covid-19 o Papa fez questão de enviar doações de respiradores e equipamentos médicos para Belém. Também por meio de nota, o governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou que “os paraenses ainda sonhavam com uma vinda do Papa Francisco a Belém”. Ele chegou a ser convidado em 2023 e havia esperança de que estivesse na cidade durante o Círio de 2025, pouco antes da COP 30.

O Pará vai sediar, entre 23 e 25 de abril, o 6º Encontro Mulheres das Águas, que será realizado dentro do International Fish Congress & Fish Expo Amazônia, no Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia. Durante o evento, mulheres pescadoras, piscicultoras, produtoras de ostras e ribeirinhas vão trocar experiências sobre formação de lideranças e empreendedorismo. O evento, realizado pela segunda vez na região Norte, contará com a participação internacional de representantes do projeto Peixes pela Vida, uma iniciativa de mulheres bolivianas que surgiu para ampliar a visibilidade e dar voz às mulheres que trabalham na cadeia do pescado.

A Polícia Civil do Pará divulgou ontem o resultado parcial das ações realizadas no feriado da Semana Santa. Foram registrados 227 boletins de ocorrência, 39 procedimentos instaurados, 19 prisões efetuadas e apreendidas porções de drogas.

Os agentes da Polícia Civil atuaram nas principais praias e balneários da Região Metropolitana de Belém e do interior. Só na “Lei Seca”, quatro pessoas foram presas por dirigir sob efeito de álcool. Elas pagaram fiança, mas responderão aos procedimentos que foram instaurados.

A Polícia Militar do Pará realiza hoje a tradicional cerimônia em homenagem ao Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, patrono das polícias militares do Brasil. Durante a cerimônia será lido ato de promoção dos 31 oficiais e 485 praças. Também serão entregues medalhas concedidas a militares e civis que contribuíram significativamente para o fortalecimento da corporação e da segurança pública no Pará. A solenidade ocorre a partir das 16h, na avenida Alcindo Cacela. O evento é aberto ao público.

O Pará liderou o ranking dos estados do Norte com mais tentativas de fraude a partir de tecnologias usadas para causar prejuízos aos consumidores, segundo dados divulgados pelo sistema Serasa Experian. Os números são referentes a janeiro deste ano. No período, a região foi responsável por 91.448 diligências identificadas, o que corresponde a 7,2% do total nacional. Embora a região tenha apresentado um crescimento médio superior a 50% nas ocorrências em relação ao mesmo período de 2024, ainda é a que registra a menor frequência de tentativas no País.

Em todo o Brasil foram 1,2 milhão de tentativas de fraude, o maior volume desde o início da série histórica. No Pará, o registro foi de uma tentativa por minuto. Na outra ponta, Roraima apresentou a menor taxa, com uma tentativa a cada 17,1 minutos.

► Um dos integrantes do conselho do conclave responsável pela escolha do próximo Papa tem estreitos laços com o Pará. É o cardeal do Rio de Janeiro, Orani João Tempesta, que foi arcebispo metropolitano de Belém entre 2004 e 2009. Aos 74 anos, dom Orani poderá votar e ser votado.

► Um grupo de católicos paraenses ignorou a morte e as homenagens ao Papa Francisco. O grupo faz parte do chamado sedevacantismo, corrente mais conservadora da Igreja Católica que defende que a cadeira da Santa Sé está vaga e que os papas atuais são, na realidade, impostores. Esse grupo defende a volta aos rituais católicos do Concílio Vaticano II, com o retorno, por exemplo, das missas em latim. Em Belém, o grupo participava de reuniões de estudo e fazia oposição aberta e severa a Francisco, nas redes sociais.

► Ficam abertas até 2 de maio as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025. O exame é uma oportunidade para jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade apropriada. As provas estão marcadas para 3 de agosto.

► O advogado Lucas Sá realiza, a partir do dia 29 deste mês, uma série de lives nas redes sociais refletindo sobre o direito de defesa no processo penal. As lives ocorrerão semanalmente, sempre às 22h de terça-feira. Estas reuniões contarão com a presença de juristas convidados.

► Moradores do oeste do Pará seguem em alerta com o nível do rio Tapajós. Segundo a régua da Agência Nacional de Águas (ANA), instalada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), em Santarém, as águas se mantêm desde a última quinta-feira (17) em 7,19 metros, nove centímetros acima da cota de alerta, ultrapassada no último dia 14.

► O governo do Pará decretou luto oficial de sete dias em respeito à morte do Papa Francisco.