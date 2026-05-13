R70: 'O sistema de votação brasileiro constitui um patrimônio da nossa democracia', diz Kássio Nunes

Conversas

China e Paquistão articulam cessar-fogo no Irã antes de reunião entre Donald Trump e Xi Jinping em Pequim.

Ausência

Convidado, David Alcolumbre falta ao lançamento do Programa Brasil contra o Crime Organizado, do Governo Federal.

ELEIÇÃO

MELGAÇO

Cerca de 20 mil eleitores do município de Melgaço, no arquipélago do Marajó, vão às urnas no próximo domingo, dia 17 de maio, para eleger novos vereadores para a Câmara Municipal. A eleição suplementar é resultado de uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará que anulou quase 80% dos votos válidos da eleição proporcional realizada em 2024 na cidade. A medida foi motivada pela comprovação de fraude à cota de gênero em diversas legendas, o que resultou na cassação dos mandatos de vereadores eleitos. Como a nulidade atingiu 79,03% dos votos, a legislação eleitoral brasileira exige a renovação completa dos parlamentares da Câmara Municipal.

SEÇÕES

Com uma população de pouco mais de 30 mil habitantes, segundo último levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e um total de 19.621 eleitores aptos a votar, de acordo com os dados apontados após o fechamento do cadastro eleitoral, o município terá 17 locais de votação e 65 seções eleitorais, incluindo 28 seções especiais.

COMÉRCIO

MÃO-DE-OBRA

A repercussão de reportagem publicada por O LIBERAL no último dia 6 de maio, sobre a escassez de mão de obra no comércio de Belém, levou a Federação dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços dos Estados do Pará e Amapá (Fetracom) a iniciar um movimento para tentar resolver o problema. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), o setor vem padecendo com alta rotatividade e baixos salários. Apesar de ter fechado o ano passado com saldo positivo de 11,9 mil empregos formais, mais de 123 mil trabalhadores foram desligados do comércio no Estado ao longo de 2025.

TEMPO

Outro dado que preocupa é o tempo médio de permanência no emprego: apenas 19,7 meses. Este cenário teria forte relação com pressão por produtividade, jornadas desgastantes, baixa valorização profissional e poucas perspectivas de crescimento no setor. O levantamento mostra ainda que os jovens entre 18 e 24 anos concentram a maior movimentação de admissões e desligamentos, reforçando que o comércio segue como porta de entrada no mercado formal, mas também um dos setores com maior rotatividade da economia paraense.

QUALIFICAÇÃO

Na última segunda-feira, a Fetracom reuniu dirigentes sindicais e representantes dos trabalhadores do setor para discutir soluções voltadas ao enfrentamento do problema no comércio paraense. Entre as medidas analisadas, plano de valorização e qualificação dos trabalhadores e a ideia é engajar os patrões já que há risco de “apagão” de mão de obra no comércio e serviços do Estado. Na próxima semana nova reunião e dessa vez com a Federação do Comércio

ARRAIAL

EDITAL

A Fundação Cultural do Pará (FCP) prorrogou para a próxima quinta-feira (14), o prazo final para as inscrições dos coletivos das culturas populares juninas interessados em se apresentar no Arraial de Todos os Santos 2026. Publicado no site do Mapa Cultural do Pará, o edital permite que os folguedos acessem as novas datas do cronograma. O novo cronograma mantém as mesmas atividades, com alterações apenas nas datas de início e término das ações. Os selecionados participarão da programação do Arraial de Todos os Santos 2026 com apresentações no circuito junino da FCP, que inclui a Casa das Artes, Núcleo Curro Velho, Casa da Linguagem e na sede da Fundação Cultural (Centur).

INSTITUTO

POSSE

O professor Álvaro do Espírito Santo será empossado hoje na presidência do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP). Ele sucede à historiadora Anaiza Vergolino e Silva, para um mandato de três anos. A cerimônia de posse será às 18h, na Associação Comercial do Pará. O IHGP é a mais antiga instituição cultural no Pará, com 126 anos de existência. Foi criado por cerca de 150 intelectuais liderados por Domingos Antônio Raiol, o Barão de Guajará. Autor de “Motins Políticos”, foi o primeiro presidente. Hoje, o órgão funciona no palacete localizado no Bairro da Cidade Velha, em Belém, que serviu de residência da família do Barão.

EM POUCAS LINHAS

► Com a proximidade cada vez maior do ex-prefeito de Ananindeua Daniel Santos com os bolsonaristas do Estado como o deputado federal Eder Mauro, a oposição ao atual governo do Estado ligada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em uma sinuca de bico. Como torcer para Daniel sem comprometer o apoio à reeleição de Lula. Uma das opções é criar o comitê “Lulistas com Daniel”, mas a medida enfrenta resistências.

► A Assembleia Legislativa do Estado do Pará aprovou ontem projeto de lei contra arquitetura hostil. O projeto, de autoria da deputada estadual Lívia Duarte (Psol) proíbe a instalação de estruturas que impeçam a permanência ou circulação de pessoas em áreas públicas estaduais. O texto veta obstáculos permanentes como pedras, grades, hastes metálicas e vidros.

► Será realizada na próxima quinta-feira, 14, A Plenária das Mulheres e Juventudes nos Biomas Pós-COP30 – Amazônia . O encontro será no Núcleo de Oficinas Curro Velho, em Belém. A programação é promovida pelo Ministério das Mulheres, Secretaria Nacional de Juventude e pela Jovem Campeã Climática da Presidência da COP30, com apoio do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e Governo do Pará. A expectativa é reunir cerca de 200 participantes.

► Uma pesquisa realizada por estudantes do curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará (Uepa) analisou como os conhecimentos sobre saúde ambiental influenciam o cotidiano das populações ribeirinhas da Ilha de Cotijuba, em Belém, e recebeu o primeiro lugar no Prêmio Melhor TCC 2024/2025 do curso de enfermagem da instituição. Com o tema “Letramento em Saúde Ambiental entre Ribeirinhos da Amazônia Paraense”, o estudo ouviu 29 ribeirinhos, e identificou que os conhecimentos tradicionais influenciam práticas de prevenção, cuidado com a saúde e preservação ambiental. Os participantes associam saúde ambiental à limpeza e ao bem-estar, além de reconhecerem os impactos da degradação ambiental no aumento de doenças respiratórias e infecciosas.