R70: 'O ritmo do samba pulsa para ajudar a proteger o maior grupo indígena da Amazônia'

Alimento de ouro

Harvard reconhece cúrcuma por sua função antienvelhecimento. Consumo pode ser diário e efeitos vêm a partir da sexta semana.



Pets vulneráveis

Cães e gatos podem ter dengue e desenvolver doença no coração se forem picados pelo mosquito Aedes aegypti.

Charge Leonardo DiCaprio (J.Bosco)

“O ritmo do samba pulsa para ajudar a proteger o maior grupo indígena da Amazônia que vive em relativo isolamento – o povo ianomâmi.”

Leonardo DiCaprio, ator, usou as redes sociais para manifestar apoio ao enredo do Salgueiro para o Carnaval 2024, “Hutukara”, que significa “o céu a partir do qual se formou a terra”.

SAÍDA

FERIADÃO

Embora tenha começado tímida na noite de ontem, a saída de Belém para a folga de Carnaval promete ser movimentada neste sábado, 10, preveem os órgãos de segurança da “Operação Carnaval”, entre os quais o Departamento de Trânsito do Pará (Detran) e o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), que atuarão juntos para melhorar a mobilidade principalmente nos trechos que vinham gerando maior preocupação, entre a entrada de Mosqueiro e Marituba e dos kms 6 a 8 da BR-316.



PISTAS

Para minimizar os congestionamentos, quem está saindo pela BR rumo às praias e balneários poderá contar com as duas faixas expressas do BRT liberadas para o tráfego no sentido de saída da cidade até segunda-feira. Já na terça-feira, as duas pistas estarão voltadas para o sentido de entrada da capital. O desvio para ampliar o tráfego na rodovia pelas pistas do BRT Metropolitano começa no km 6 da BR-316 e segue até o km 8. No trecho em obras há apenas uma interdição curta, com cerca de 400 metros para obras, o restante do trecho de saída estará liberado.

CARNAVAL

PESQUISA

Estudo da Universidade Federal do Pará (UFPA) revela para o mundo os Carnavais cheios de tradição do interior do Pará, nas cidades de Cametá e Mocajuba, onde o rio Tocantins se transforma na avenida e os barcos substituem os carros alegóricos na folia das comunidades ribeirinhas. As apresentações, que já começam hoje com as duas cidades já sem vagas nos hotéis, são objeto de estudo da pesquisadora cametaense Elizane Gonçalves Miranda, do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia. Na dissertação de mestrado “Dançantes das águas: o Carnaval dos ribeirinhos da Amazônia Tocantina” ela conta a história e os atrativos do que hoje é conhecido como o “Carnaval das Águas”, que na realidade é uma tradição secular da Amazônia, remontando ao ano 1890.



CORTEJOS

Na época, um grupo de jovens saía em barcos tocando serenatas pelo rio a fim de conquistar o coração das moças ribeirinhas. A brincadeira foi adotada para a época carnavalesca em Cametá. Com o tempo, foram se formando grupos com características que se aproximavam da palhaçaria e dos cortejos de mascarados e dos “Zé Pereira”, as grandes fantasias de bonecos. Esse foi um momento em que somente os homens participavam dos cordões de mascarados, com blusas e calças de cetim coloridas e trajes considerados femininos.



MULHERES

Já no fim do século XX as mulheres passaram, aos poucos, a ser inseridas como brincantes. A celebração alcançou um terceiro estágio em 2010, quando a Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto de Cametá nomeou oficialmente a festividade como “Carnaval das Águas” e passou a documentar, em média, 25 grupos carnavalescos que atuavam na cidade, e outros cinco grupos em Mocajuba.

ELEIÇÕES

XINGU

O senador Zequinha Marinho, presidente estadual do Podemos, tirou o fim de semana para organizar a legenda em Altamira, na região Oeste do Pará. Ontem ele esteve reforçando o nome do pecuarista Jorge Gonçalves, que também é diretor do sindicato rural, como pré-candidato à prefeitura da cidade nas eleições deste ano. Recebido por lideranças no aeroporto, o parlamentar esteve reunido com presidentes do partido da região do Xingu, abonou fichas de pré-candidatos a vereador de várias cidades próximas e à noite deu posse à comissão permanente do Podemos de Altamira. Hoje, segue com agenda na cidade de Uruará, onde participa de um café com lideranças e produtores rurais. À noite, em Medicilândia, participa de uma reunião com lideranças de Cachoeira Seca e produtores rurais da região Transamazônica-Xingu.

ESPÍRITAS

EIMEP

Neste feriadão de carnaval Belém sedia o 46º Encontro Intensivo do Movimento Espírita Paraense (Eimep), que traz como tema “Família e Sociedade”. O evento começa neste sábado, 10, e segue até terça-feira, 13, realizado pela União Espírita Paraense (UEP), que espera reunir cerca de 700 participantes, entre crianças, jovens e adultos, na sede do Instituto Federal de Tecnologia do Pará (IFPA), em palestras, dinâmicas e atividades que vão abordar o papel da família na formação de cidadãos com valores morais para servir à sociedade, como preconiza a doutrina espírita.

Em Poucas Linhas

► Como já ocorre em diversos municípios, em Tucuruí, região sudeste do Pará, o processo eleitoral já está nas ruas. Além da meta do governador Helder Barbalho de eleger 100 prefeitos pelo MDB, na cidade a legenda mira em 60% do legislativo municipal. Só esta semana foram confirmados 18 nomes que devem disputar a vaga de vereador do município, incluindo nomes de lideranças políticas conhecidas na cidade. O objetivo do MDB é eleger ao menos oito deles, garantindo os 60%.



► O Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) anunciou os nomes dos novos membros que comporão a diretoria para o período de gestão até 2027, que será encabeçada por Anderson Baranov, como presidente, e Ana Carolina Alves, como vice-presidente. Emerson Rocha foi designado diretor-financeiro, enquanto Guido Roberto Germani ocupará a função de diretor-secretário. Os suplentes são Paula Amélia, Bárbara Almeida, Márcio Medeiros e Vladimir Moreira como como 1ª, 2ª, 3ª e 4ª diretores suplentes, respectivamente. O Conselho Fiscal ficou com José Guilherme Ramos, Luís Maurício Azevedo e Paulo Roberto Moreira, como membros titulares, e José Guilherme Valle, André Vasconcelos e Lucimar Martins como suplentes.



► A inflação da alimentação no domicílio em janeiro passado foi de 1,81%, percentual quase três vezes maior que o correspondente no acumulado dos últimos 12 meses, e mais de quatro vezes acima do índice geral da inflação de janeiro, que foi de 0,42%. Entre os itens mais consumidos, em janeiro a batata alcançou 29,4% de alta, o feijão carioca teve o IPCA de 9,7%, e o arroz, de 6,4%. Com isso, os três produtos básicos da dieta brasileira tiveram alta nos preços muito acima do IPCA da alimentação no domicílio e, mais ainda, do IPCA geral.



► A Secretaria de Estado da Fazenda anunciou o início da etapa de habilitação para uma nova faixa de desconto no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos (IPVA). Proprietários de veículos com final de placas de 72 a 92 terão até até o dia 15 para garantir o benefício, com o pagamento antecipado do imposto.



► A coluna deseja a todos bom Carnaval, com a devida moderação no quesito álcool, que deve ter percentual zero para quem for dirigir.