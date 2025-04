R70: 'O que queremos é estabelecer uma política de cordialidade comercial', diz presidente Lula

Dias de descanso

Restam apenas sete feriados no ano, sendo que três podem ser emendados: 1º de maio, 20 de novembro e 25 de dezembro.

Golpe do FGTS

Investigação aponta que o esquema que já desviou mais de R$ 2 bi tem participação de funcionários da Caixa, informou a PF.

Presidente Lula (J. Bosco / O Liberal)

"O que queremos é estabelecer uma política de cordialidade comercial.”

Lula, presidente da República, ao dizer que a guerra comercial entre EUA e China não é conveniente às duas nações nem a qualquer outro país do mundo.

DEMARCAÇÃO

DÚVIDAS

A Assembleia Legislativa do Pará realiza hoje audiência pública para discutir os impactos jurídicos e sociais da criação de novas terras indígenas no Pará. O requerimento para o debate teve autoria do deputado estadual Torrinho Torres (MDB), com apoio do presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Eraldo Pimenta (MDB). Torrinho Torres afirma que os deputados têm recebido reclamações de produtores rurais que estariam inseguros quanto à posse de suas terras e que o objetivo da audiência é “entender melhor as intenções da Funai e garantir segurança jurídica no campo”.

CRÍTICAS

O deputado Eraldo Pimenta vem criticando a ação dos órgãos ambientais no Estado, especialmente o Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que tem feito apreensões de gado em áreas embargadas na região da Transamazônica.

MUNICÍPIOS

COP

Belém recebe na manhã de hoje, no Palácio Antônio Lemos, sede do Executivo local, prefeitos da Amazônia Legal para debater o desenvolvimento urbano sustentável da região. O evento batizado de “Caminhos para a COP” faz parte da mobilização promovida pela Coalizão para o Desenvolvimento Urbano Sustentável da Amazônia (Dusa), que articula ações para fortalecer a presença dos governos locais amazônicos nos debates sobre as mudanças climáticas, da infraestrutura urbana e do acesso a financiamentos sustentáveis.

REALIZAÇÃO

O evento é realizado pela prefeitura de Belém, Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, GIZ Brasil, WRI Brasil, Associação Brasileira de Municípios, Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia.

MOBILIZAÇÃO

O evento é realizado também pelo Instituto Alziras, Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam), Instituto Democracia e Sustentabilidade, Laboratório da Cidade, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Ministério das Cidades.

ARIRANHA

RARIDADE

Filhotes de ariranha foram flagrados, pela primeira vez, por câmeras que fazem o monitoramento da fauna na área do Reservatório Intermediário da Usina Hidrelétrica Belo Monte, no Pará. O registro é considerado raro porque a espécie é sensível à presença humana, principalmente no período de criação dos filhotes. O vídeo, gravado por câmeras camufladas, mostra com riqueza de detalhes as ariranhas, também conhecidas como “onça-d’água”, “lontra-gigante” e “lobo-do-rio”.

VULNERÁVEL

É possível ver quando duas ariranhas adultas se aproximam da toca, de onde logo surgem dois filhotes e outra ariranha adulta. Desde 1999 a espécie está classificada como “vulnerável à extinção” pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA).

COMUNICAÇÃO

PREMIADA

Comandada por Vera Oliveira, a Secretaria de Comunicação do governo do Pará está no “hype”: os perfis @cop30naamazonia e @governopara ganharam destaques nacionais. O primeiro foi escolhido pelo WeGov, uma startup nacional de inovação para a comunicação pública, como case de sucesso entre todas as redes institucionais do País, devido ao alto desempenho e impacto social.

AUDIÊNCIA

Já o segundo perfil está relacionado entre os finalistas da categoria Identidade no prêmio SocialMediaGov, que avalia os dados de audiência de todas as redes de órgãos públicos do Brasil. O @governopara é o único perfil de um governo estadual que conseguiu chegar à final. Os dois eventos serão realizados nos dias 29 e 30 de abril, durante a 14ª edição do Redes Wegov, em Florianópolis (SC).

EM POUCAS LINHAS

► O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cancelou a visita que faria nesta sexta-feira (25) ao município de Parauapebas. Lula viajará para Roma, onde participará do funeral do Papa Francisco, que morreu na última segunda-feira, aos 88 anos, vítima de um AVC.

► Mulheres que fazem parte da Cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora (Coostafe), coordenada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), foram convidadas para assistir ao pré-ensaio geral da ópera Cobra Norato, hoje, no Theatro da Paz. O espetáculo inédito, dirigido pela Gávea Filmes, terá sua estreia mundial em Belém, com récitas marcadas para os dias 26, 27, 29 e 30 de abril, durante o 24º Festival de Ópera do Theatro da Paz.

► A Fundação Guamá, que administra o Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT), em Belém, lançou edital de seleção pública para credenciar laboratórios vinculados a Instituições Científicas e Tecnológicas (IC&Ts) instaladas no Pará como associados à instituição. Podem se candidatar laboratórios que atuam em áreas estratégicas, como bioeconomia, inteligência artificial, energia, tecnologia da informação e sustentabilidade. Ao se tornarem associados, os laboratórios passam a fazer parte funcional do parque, sem necessidade de ocupação física, e ganham acesso a uma rede de apoio técnico e científico que inclui mentorias, consultorias, participação em redes de pesquisa, suporte para submissão de projetos e divulgação institucional.

► A Corregedoria da Polícia Militar do Pará instaurou investigação administrativa para identificar o policial militar que teria debochado da morte do Papa Francisco em um grupo de mensagens com outros integrantes da corporação. As mensagens foram divulgadas por meio de prints que vazaram nas redes sociais. Em nota, a Polícia Militar ressaltou que não compactua com desvios de conduta de agentes.