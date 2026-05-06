R70: 'O que eu defendo, e já defendia, é que tinha de ter um mandato', diz Alckmin sobre ministros

Sorteio

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio para o próximo concurso vai chegar a R$ 36 milhões.

Rejeitado

Ala do Partido dos Trabalhadores é contra transferir Jorge Messias para o Ministério da Justiça .

TERRA

DECISÃO

A Terceira Turma do Tribunal Regional da 1ª Região (TRF1) reformou a sentença que garantia o pagamento de indenização por “terra nua” a particulares que alegavam posse sobre áreas da Terra Indígena Apiaká-Kayabi, na divisa entre Mato Grosso e Pará. O acórdão reafirmou que territórios tradicionalmente ocupados por povos originários são bens inalienáveis da União, o que anula qualquer título de propriedade privada sobre essas regiões. A decisão seguiu parecer do Ministério Público Federal que sustentou que o Estado de Mato Grosso alienou terras indígenas de forma indevida e que, perante a Constituição, tais atos são desprovidos de efeitos jurídicos. O argumento do MPF que a proteção às terras originárias se sobrepõe aos registros imobiliários civis foi acolhido integralmente pela Terceira Turma do TRF1.

NOVENA

PATRIMÔNIO

A governadora Hana Ghassan foi, ontem, ao Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Belém, para sancionar, no local, a lei que reconhece a tradicional novena das terças-feiras como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado. Realizada desde 1947, a novena é uma das principais manifestações religiosas do Pará, reunindo semanalmente entre 20 mil e 30 mil fiéis no santuário, vindos da capital e de outros municípios.

ÓPERA

MARCO

Uma edição comemorativa vai marcar os 25 anos do Festival de Ópera do Theatro da Paz. O evento terá início no dia 22 de maio e seguirá até 23 de junho. A programação vai incluir recitais e uma exposição especial dedicada ao legado do festival. Entre os destaques, está a estreia mundial da obra inédita “Os Heróis”, que abre o evento abordando temas como conflitos familiares, amor, lealdade política e ideais revolucionários. A ópera La Traviata também integra a programação, com três apresentações.

INDÚSTRIA

GLOBAL

No dia 22 de maio, durante o Congresso Técnico da Feira da Indústria do Pará, a palestra magna “Brasil no Tabuleiro Global”, conduzida por Alexandre Schwartsman, doutor em Economia pela Universidade da Califórnia (Berkeley) e ex-diretor do Banco Central do Brasil, trará uma análise sobre economia, riscos e tomada de decisão. O evento é uma oportunidade para empresários que buscam segurança em investimentos frente ao cenário de incertezas internacionais. As inscrições para o Congresso seguem abertas pelo site da Federação das Indústrias do Pará.

POLICIAIS

CARREIRA

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap), em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad) e a Casa Civil estão elaborando minuta da Lei de Carreira dos policiais penais do estado. A informação foi repassada durante encontro com representantes da categoria, realizado no início desta semana.

gratificação

exclusiva

A proposta em discussão prevê a criação de uma Gratificação de Dedicação Exclusiva de 70% sobre o vencimento base, além da progressão funcional. Também foi debatida a ampliação do número de policiais com realização de concurso público, atualmente em análise. A minuta ainda passará por ajustes técnicos, antes de ser enviada à Assembleia Legislativa do Estado.

FUTEBOL

TECNOLOGIA

O Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, foi o primeiro da região Norte a receber a novidade da tecnologia de impedimento semiautomático. O recursos já estará disponível na partida disputada entre Clube do Remo e Palmeiras, no próximo domingo (10), às 16h, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Ao todo, 28 equipamentos foram instalados sob a cobertura do estádio para viabilizar o funcionamento da ferramenta. Implantado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o sistema utiliza inteligência artificial e câmeras de alta precisão para auxiliar a arbitragem, garantindo mais rapidez, transparência e confiabilidade nas decisões. Os dispositivos captam imagens em 4K e rastreiam até 29 pontos do corpo dos jogadores, criando uma réplica virtual da partida e permitindo a identificação automática do momento do passe e da posição dos atletas, com envio imediato das informações à cabine do VAR.

EM POUCAS LINHAS

► Já se encontram abertas as inscrições para o 2º módulo de arte e ofício do Curro Velho e da Casa da Linguagem, promovido pela Fundação Cultural do Pará. As oficinas serão realizadas no Núcleo de Oficinas Curro Velho e na Casa da Linguagem, com inscrições disponíveis até o dia 22 de maio. Os interessados em participar da programação devem se inscrever presencialmente na secretaria do local onde será ofertado o curso escolhido. Ao todo, são disponibilizadas 621 vagas distribuídas em 40 oficinas, que abrangem iniciação artística e prática de ofícios. A inscrição nas atividades é gratuita para estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino, mediante apresentação de comprovante de matrícula ou carteira estudantil.

► O Hospital Ophir Loyola (HOL) realiza, na manhã desta quarta-feira (6), uma missa alusiva ao “Dia das Mães”, em um gesto de fé e acolhimento. A celebração será conduzida pelo Padre Claudio Pighin, que também ministra as missas dominicais na sede de O Liberal. A programação religiosa contará ainda com apresentação do Coral Voz & Vida, formado por servidores e ex-pacientes do hospital.

► Segue até esta quarta-feira (6), o Ciclo de Diálogos para a Agricultura Sustentável. A programação, na sede da Embrapa Amazônia Oriental, reúne gestores públicos, pesquisadores e técnicos do setor agropecuário. O encontro também reúne técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, que atuam na capacitação de produtores e na difusão de tecnologias de baixa emissão de carbono. A programação do evento também inclui grupos de trabalho sobre pecuária sustentável, produção de grãos, hortaliças e bioinsumos, além de debates sobre inclusão social, gênero e desenvolvimento rural, reforçando o compromisso com uma agricultura mais eficiente e ambientalmente responsável.