R70: 'O que é importante nos eventos de futebol é unir as pessoas, unir os países', diz Infantino

Inteligência artificial

Quase 30% dos empregos serão profundamente transformados pela IA, estima a OCDE.

Diagnósticos

Casos de câncer de pele saltam de 4 mil para mais de 72 mil em 10 anos, revela a Sociedade Brasileira de Dermatologia.

CAMPANHA

PROIBIDA

Em ação movida pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), do prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, a Justiça Eleitoral do Pará determinou a retirada imediata de outdoors espalhados pelo Pará que promovem a imagem da atual vice-governadora, Hana Ghassan Tuma, pré-candidata ao governo do Pará nas eleições deste ano. Na ação, o PSB alega que Hana Ghassan “vem promovendo uma campanha irregular, massiva e coordenada em diversas cidades, como Belém, Tucuruí, Salinópolis e Santarém”.

SLOGAN

A ação aponta ainda que o material traz até slogan de campanha com o uso da expressão “Pode Vir 2026”. Na maioria dos outdoors, Hana aparece ao lado do atual governador, Helder Barbalho (MDB) e do presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) Francisco Melo, Chicão, ambos pré-candidatos ao Senado. Um detalhe que chama a atenção é o destaque visual para o termo “governadora”, apesar de Hana ocupar o cargo de vice.

DESEQUILÍBRIO

Na decisão, o magistrado entendeu que houve uso “de meio expressamente vedado pela legislação eleitoral, independentemente da existência de pedido explícito de voto”. O despacho aponta que “a padronização visual, a quantidade e a ampla distribuição dos outdoors caracterizam estratégia estruturada de pré-campanha, com potencial de desequilibrar a disputa eleitoral”. Ou seja, a propaganda poderia comprometer a igualdade de oportunidades entre os possíveis candidatos.

EMPRESAS

Como não há provas de que Hana foi a responsável direta pela propaganda, a obrigação de fazer a retirada do material recaiu sobre as empresas de publicidade identificadas nos autos, incluindo filiais e eventuais subcontratadas que atuam no Pará.

MULTA

Elas deverão remover, no prazo máximo de 48 horas, todos os outdoors que contenham as artes consideradas irregulares, além de se abster de veicular novas peças idênticas. O cumprimento da decisão deverá ser comprovado com registros fotográficos ou em vídeo, acompanhados dos endereços de cada local onde houve a remoção. O não cumprimento da decisão vai gerar multa diária de R$ 5 mil por outdoor.

DENÚNCIA

Na quinta-feira (22), a Federação Psol-Rede protocolou notícia de fato junto ao Ministério Público Eleitoral pedindo apuração de possível propaganda eleitoral antecipada envolvendo os mesmos outdoors da vice. Entre os argumentos, sustenta que a divulgação ocorreu por meio de instrumento vedado pela legislação eleitoral e que as peças promovem a imagem pessoal da agente pública antes do período permitido, com mensagens e destaque gráfico associados à pretensão eleitoral futura.

PROSPERIDADE

DINHEIRO

Estudo inédito da Cooperativa de Crédito Sicredi em parceria com o Instituto DataFolha aponta que, para os brasileiros, a prosperidade vai além do dinheiro. Ainda assim, a condição econômica aparece como o fator mais relevante: (39%) na percepção de uma vida próspera, seguida por dimensões psicológica (26%), espiritual (21%) e social (14%). O Norte aparece em segundo lugar no ranking nacional: 45% dos entrevistados atribuíram notas 9 ou 10 para a própria vida. O índice fica atrás apenas do Nordeste, com 49%. O resultado revela um olhar positivo dos nortistas sobre sua qualidade de vida, mesmo diante dos desafios econômicos e sociais da região.

INDÚSTRIA

INOVAÇÃO

A Jornada Nacional de Inovação da Indústria chega ao Pará nesta semana. O evento, que integra um movimento nacional voltado à construção de soluções para o futuro, é uma realização da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Os encontros ocorrem em todos os estados, com líderes empresariais, executivos industriais, empreendedores, startups e representantes de instituições públicas e privadas ligadas à inovação. Marabá recebe o encontro hoje (27) – uma correalização do Sistema Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) e do Sebrae Pará; e Santarém, na quinta-feira (29). A edição regional será em março, na Fiepa, em Belém. A nacional, no fim de março, em São Paulo.

Em Poucas Linhas

► O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) inicia hoje o 1° Ciclo Formativo de Letramento Racial. O evento começa no auditório do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará), pela manhã. Em seguida, à tarde, a programação segue no auditório da Escola Superior de Advocacia do Pará. Amanhã, o TCE-PA realiza programação especial com a palestra magna da professora doutora Eunice Prudente, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). A iniciativa faz parte das ações do Pacto Interinstitucional Pró-equidade Racial, criado pela Corte de Contas com o objetivo de construir uma cultura organizacional mais justa e equitativa, além de promover a igualdade de oportunidades para todos, por meio da atuação conjunta de instituições públicas e privadas.

► O Instituto Meio, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Suzano, apresentam na quinta-feira (29), em Belém, o projeto “Pororoca Empreendedora”, que reúne ações de capacitação, articulações comunitárias, inovação social e estímulo ao protagonismo das populações tradicionais. A iniciativa tem como meta beneficiar 4 mil empreendedores em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a retirada de mil famílias da linha da pobreza, além do fortalecimento de 15 organizações da sociedade civil que apoiam o desenvolvimento dos territórios.

► O presidente do Sistema Fiepa, Alex Carvalho, inicia nesta semana, por Bragança, uma série de visitas técnicas a todas as unidades do interior do Estado. O objetivo é dar andamento ao projeto de expansão, que tem como pilares inovação e eficiência nos processos. A comitiva é integrada também pelo superintendente do Serviço Social da Indústria (Sesi) e diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Dário Lemos, diretores e técnicos de áreas.