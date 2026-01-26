R70: 'O que aconteceu foi um incidente natural', diz Nikolas Ferreira após raio ferir 89 pessoas

Botijão de 13 quilos

Gás do Povo chega a todas as capitais a partir de hoje. Vale para botijão começa a ser distribuído a 950 mil famílias.

Loteria

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 92 milhões. O próximo sorteio será amanhã.

EXPORTAÇÕES

INCENTIVO

A criação da Zona de Processamento de Exportação de Barcarena elevou as expectativas no setor produtivo paraense. O Decreto 12.823, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 22 de janeiro, oficializou o empreendimento no Distrito Industrial do município, com área de 271 hectares voltada a indústrias exportadoras. A iniciativa prevê regime aduaneiro especial e incentivos fiscais, além de integração aos principais corredores logísticos da Amazônia. Com o marco legal concluído, o projeto entra agora na fase de licenciamento, obras de infraestrutura e alfandegamento, etapa vista como decisiva para consolidar a industrialização voltada à exportação no Pará.

ASTRID

FURTO

Em Belém para um evento literário, a jornalista Astrid Fontenelle teve o celular furtado ontem em Belém. Acompanhada do também jornalista Zeca Camargo, Astrid fazia uma série de conteúdos enaltecendo a gastronomia e pontos turísticos da capital paraense, mas o domingo de lazer foi interrompido com o inconveniente do furto em plena Praça da República. O caso repercutiu nas redes sociais e mais uma vez chamou a atenção e levantou debate sobre o quanto a falta de segurança depõe contra a cidade, prejudicando o turismo.

ANA JÚLIA

DESISTÊNCIA

Em meio aos rumores de que disputaria uma vaga na Câmara Federal, a ex-governadora do Pará Ana Júlia Carepa divulgou nota anunciando que não será candidata neste ano. No documento, Ana Júlia afirma que o motivo seria a conjuntura do parlamento, “onde principalmente o uso das emendas parlamentares - instrumento legítimo de articulação federativa - vem sendo gravemente deturpado, sobretudo pela maioria conservadora do Congresso”. No documento, ela afirma ainda que apesar da decisão seguirá “de forma ainda mais comprometida, na luta pelas causas dos trabalhadores, das mulheres: por igualdade, respeito, autonomia e contra toda forma de violência”.

MÍNIMO

IMPACTO

Começa nesta semana o pagamento do novo salário mínimo, fixado em R$ 1.621. O reajuste alcança trabalhadores assalariados, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), além de beneficiários de programas sociais. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o aumento vai representar uma injeção anual de mais de R$ 81 bilhões na economia brasileira. No Pará, cerca de 2 milhões de pessoas têm rendimentos referenciados no salário mínimo, o que deve gerar um impacto mensal estimado em torno de R$ 200 milhões.

POÇOS

MUTIRÃO

Será realizado hoje em Belém o mutirão para regularização de usuários de recursos hídricos que utilizam água de poços ou fazem captação direta em rios e igarapés. O atendimento ocorrerá até o dia 30, das 8h30 às 14h, na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

ALCANCE

O mutirão atende moradores da capital e de municípios da Região Metropolitana, como Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará, Castanhal e Barcarena. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, incluindo moradores com poço residencial, produtores rurais, comerciantes e empresas que utilizam água para diferentes finalidades e precisam se adequar à legislação.

EXONERAÇÃO

INTERFERÊNCIA

A Portaria 0099/2026 da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) escancara, mais uma vez, a zona cinzenta entre independência institucional e influência política no Pará. A exoneração da promotora Erika Menezes de Oliveira da coordenação do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI) do Ministério Público do Pará, acompanhada da retirada de toda a equipe responsável por investigações sensíveis envolvendo corrupção no sistema de Justiça, soa menos como decisão administrativa e mais como recado de poder.

SUBSTITUTO

A substituição no comando do GSI por Arnaldo Célio da Costa Azevedo, ligado a desembargadores nomeados com o aval do Executivo, reforça a percepção de captura institucional. Em um estado marcado por relações promíscuas entre poder político e sistema de Justiça, o enfraquecimento de um grupo que ousou investigar “os de cima” compromete não apenas a credibilidade do Ministério Público, mas a própria confiança da sociedade na autonomia do Judiciário paraense.

Em Poucas Linhas

► Os casos recentes de doenças de Chagas registrados na Região Metropolitana de Belém (RMB) já estão impactando as vendas do produto. Muita gente tem adiado o consumo temendo contaminação. Na semana passada, uma menina de 11 anos morreu vítima de complicações da doença em Ananindeua, onde o número de casos oficiais chegou a 37. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. A infecção ocorre principalmente pelo contato com as fezes do inseto vetor, o barbeiro (triatomíneo), que transmite o parasita após picar a pele ou via contaminação de alimentos como o açaí.

► Acompanhado do paraense Éder Mauro, o deputado federal Nikolas Ferreira mandou mensagem para os paraenses ao encerrar a caminhada de mais de 240 quilômetros do interior de Minas Gerais ao Distrito Federal. A caminhada foi em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

► A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) lançou chamada pública para apoiar a realização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação em todas as regiões do Pará. O investimento total é de R$ 1 milhão. O edital é destinado a pesquisadores doutores com vínculo efetivo a instituições científicas, tecnológicas e de inovação (ICTs), públicas ou privadas sem fins lucrativos, sediadas no estado. Serão financiados eventos de abrangência local, estadual e regional, com duração entre dois e sete dias. Os valores de apoio variam conforme o porte do evento e podem chegar a R$ 35 mil por proposta, além de um incentivo adicional de até R$ 5 mil para iniciativas que ofereçam espaços de recreação infantil e/ou amamentação, medida voltada a ampliar a participação de cuidadores nas atividades científicas.