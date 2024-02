R70: 'O PT está amedrontado', diz Rogério Marinho

Bolada acumulada

O concurso 2.691 da Mega-Sena pode pagar, hoje, prêmio de R$ 97 milhões para os acertadores das seis dezenas.

Vereador preso

Joãozinho Ferreira, presidente da Câmara Municipal de São Sebastião da Boa Vista, foi preso por não pagar pensão alimentícia.

Rogério Marinho, (PL-RN), senador e líder da oposição no Senado (J. Bosco)

"O PT está amedrontado.”

Rogério Marinho (PL-RN), senador e líder da oposição no Senado, sobre o ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcado para domingo (25), na avenida Paulista, em São Paulo.

OBRAS

VER-O-PESO

Única habilitada na concorrência, a empresa Multisul Engenharia S/S Ltda. será anunciada hoje como a responsável pela reforma do complexo do Ver-o-Peso, uma das obras consideradas prioritárias, pela prefeitura de Belém, como parte dos preparativos para a COP 30, a Conferência Mundial sobre o Clima da Organização das Nações Unidas (ONU) que será realizada em Belém, em 2025. A abertura da proposta será hoje, às 15h, na sede da Secretaria de Planejamento (Segep). Os serviços estão orçados em R$ 65 milhões. Os recursos virão do governo federal, com contrapartida do município.

SENADO

LIDERANÇA

O senador paraense Beto Faro (PT/PA) será o líder da bancada do PT na casa em 2024. Faro foi escolhido pelos colegas senadores e o anúncio foi feito ontem. Ele substituirá o senador Fabiano Contarato (ES) no cargo. Além de liderar o partido no Senado, ele também é presidente do PT do Pará. Um dos deságios da nova liderança será a condução da bancada nas negociações em torno da regulamentação da reforma tributária aprovada no ano passado.

VETERINÁRIOS

CHAMADO

Médicos veterinários interessados em trabalhar no Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose têm até 29 de fevereiro para realizar a atualização cadastral na Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará). Entre 2022 e 2023, mais de 800 agentes foram formados nos cursos oferecidos pela Agência de Defesa em diversos municípios paraenses.

VACINA

Foram mais de 40 capacitações realizadas para formar agentes vacinadores para auxiliar na vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas contra a brucelose, que ocorre anualmente em duas etapas.

OBRIGATÓRIA

A imunização contra a brucelose é obrigatória e só pode ser realizada por médicos veterinários cadastrados no serviço oficial de defesa sanitária animal do Estado. Por se tratar de vacina viva atenuada, a compra do imunizante só poderá ser feita mediante a apresentação da receita emitida por profissional cadastrado na Adepará.

CARNAVAL

PROGRAMAÇÃO

O Carnaval ainda não acabou em Belém. Além dos desfiles das escolas de samba, marcados para o próximo fim de semana, sai às ruas também o tradicional Carnaval das Crias do Curro Velho. Este ano o projeto da Fundação Cultural do Pará terá como tema “Natureza, eco dos elementos e elementais”, que faz um alerta para a importância da proteção ambiental. A concentração e a saída serão na Praça Brasil, a partir das 9h deste sábado (24), com um desfile até a sede do Curro Velho, no bairro do Telégrafo, em Belém.

MILITARES

EMPREGO

O Comando Militar do Norte realiza hoje sua I Feira de Empregabilidade. O evento, que ocorre das 8h às 12h e das 13h às 16h, no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), será destinado aos militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro ou da Força Aérea Brasileira que encerraram o serviço militar, tanto o obrigatório quanto o temporário, nos últimos anos e estão à procura de emprego. O objetivo é reunir empregadores e candidatos no mesmo ambiente, para facilitar o processo de contratação, por meio do contato direto com as instituições.

COTAS

APURAÇÃO

A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) do Ministério Público Federal no Pará abriu procedimento para investigar se a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) está cumprindo sentença da Justiça Federal que obriga a universidade a respeitar, em todas as fases dos próximos concursos, o percentual de vagas reservadas para pessoas com deficiência e pessoas negras. A procuradoria pede que as pessoas que tiverem informações sobre eventual descumprimento da sentença façam denúncia (representação) ao Ministério Público Federal.

Em Poucas Linhas

► A deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) vai transformar a festa de aniversário em um evento para arrecadar pacotes de absorventes higiênicos para doação a mulheres em situação de vulnerabilidade social. A ação ocorrerá na praça do Carmo, na Cidade Velha, em Belém, no sábado (24), a partir das 16h. O material coletado será distribuído em rodas de conversa sobre dignidade menstrual que a parlamentar está fazendo em comunidades da capital e do interior do Estado.

► O professor Edmundo Oliveira veio de Nova York com a missão de fazer uma visita técnica e de avaliação sobre o projeto Usina da Paz, que tem se destacado na oferta de serviços públicos à comunidade, em áreas antes apontadas como de alto índice de criminalidade. A visita será acompanhada pelo titular da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania, Igor Normando.

► Mais de 400 profissionais que trabalham na demarcação de terras feita por georreferenciamento foram treinados para uso do Sicarf, sistema 100% digital, desenvolvido para o processamento e análise dos pedidos de regularização fundiária, do cadastro à emissão do título.

► Agricultores familiares, entidades de pesca, aquicultores e pescadores artesanais do município de Santarém participam, hoje, do encontro “Justiça no Campo e nas Águas”, promovido pela Secretaria de Estado de Justiça. A programação inclui palestras e orientações sobre linhas de crédito do Banco do Estado do Pará e Banco da Amazônia, direitos do Segurado Especial na Previdência Social, orientações sobre a Plataforma PesqBrasil, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) e Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), entre outras iniciativas.

► A prefeitura de Belém anunciou que vai construir, no bairro do Guamá, uma unidade para educação infantil, que vai atender crianças entre zero e cinco anos. Serão 170 novas vagas. A obra está em fase de licitação.