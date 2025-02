R70: 'O príncipe está de volta', Neymar Jr., novo camisa 10 do Santos, no retorno à Vila Belmiro

Energia elétrica

Aneel estende a bandeira verde para o mês de fevereiro e consumidor continua sem cobrança extra na conta de luz.

Magistério

Ministério da Educação (MEC) publica portaria que define o aumento do piso salarial dos professores, que passa a ser de R$ 4.867,77.

(J.Bosco)

"O príncipe está de volta.”

Neymar Jr., novo camisa 10 do Santos, no retorno à Vila Belmiro após 12 anos. Nesta sexta, o clube fez uma nova publicação com narração de Neymar respondendo a um “convite de Pelé”, que faleceu em dezembro de 2022, para defender o time que o revelou para o mundo.

EDUCAÇÃO

AVANÇO



Estão avançando as negociações entre o governo do Estado e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp) referentes à Lei 10.820, aprovada no fim do ano passado. O sindicato cobra a revogação das medidas. Em reunião na tarde de ontem, o Estado propôs a suspensão dos efeitos, além da criação imediata de uma comissão, com prazo de atuação de até 30 dias, para uma ampla revisão da legislação, garantindo os direitos dos profissionais da educação - sem perdas financeiras - e reestruturando o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) da categoria. O Sintepp informou que vai analisar as propostas e apresentá-las, em assembleia, à categoria.

CÂMARA

APOIO



O ministro do Turismo, Celso Sabino, que é paraense e deputado federal pelo União Brasil, pede licença do cargo neste sábado, 1º, para voltar ao parlamento e votar na eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Ele é um dos principais articuladores do pleito para eleger como presidente da Câmara Federal o deputado Hugo Motta (Republicanos/PB). Sabino também foi peça fundamental na composição do União Brasil e de outros partidos para a eleição de Mota. Ele retorna na segunda-feira, 3, ao posto de ministro do Turismo.

MEIO AMBIENTE

PROCESSOS



O Tribunal de Recursos Ambientais que julga, em grau de recurso, em segunda e última instâncias, processos administrativos ambientais instaurados para apuração das condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, divulgou, nesta semana, balanço de ação realizada nos últimos 21 dias. No período, foram avaliados em torno de 50 processos referentes a infrações relacionadas a licenciamento, desmatamento, poluição, transporte irregular de madeira, entre outros.



ATRIBUIÇÕES



O Tribunal foi criado para descentralizar as demandas do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema). Todos os processos administrativos em fase recursal, que tramitam no Coema, foram transferidos para a competência do TRA. O Tribunal também pode decidir sobre manutenção de multas simples, retorno de processos para diligência do Comitê de Monitoramento e Planejamento Estratégico para Fiscalização (CFISC), além de advertências.

CHUVA

EMERGÊNCIA



O prefeito de Santarém, José Maria Tapajós, decretou situação de emergência no município por causa das fortes chuvas que atingem a região neste mês de janeiro. O decreto foi publicado ontem. A prefeitura informou que a medida foi tomada para “garantir a mobilização de recursos e a atuação emergencial da Defesa Civil e demais órgãos municipais na assistência à população afetada”.

ÁRVORES

NOMES



Plantadas no aniversário de Belém no parque zoobotânico Mangal das Garças, duas mudas de samaúma serão batizadas com nomes escolhidos pela população, como já ocorreu quando o público escolheu os nomes do tucano Tucupi, da coruja Tapioca e da coruja Clocktilde.



PRAZO



Para participar da escolha do nome basta deixar a sugestão nos comentários da última publicação do Instagram do Parque (@mangaldasgarcas) ou curtir o comentário com o nome que mais gostar. Os quatro comentários que receberem mais curtidas serão selecionados para uma enquete, na qual o público poderá votar. As sugestões podem ser postadas até as 15h desta segunda-feira, dia 3.

CPNU

Suspensão



O Ministério Público Federal recomendou ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e à Fundação Cesgranrio o adiamento da divulgação dos resultados finais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) até que as falhas no cumprimento de regras relativas às cotas raciais sejam resolvidas. No documento, divulgado nesta sexta-feira, o MPF enfatizou que há indícios de que a Fundação Cesgranrio, banca organizadora do CPNU, não notificou adequadamente os candidatos reintegrados, comprometendo a isonomia entre os concorrentes.

Em Poucas Linhas

➤ A Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) realiza, hoje e amanhã, mais uma edição da Feira do Empreendedorismo Inclusivo. Será no Porto Futuro, das 16h às 21h. A feira é dedicada a pessoas com autismo, familiares e associações, para divulgar e comercializar seus produtos. Realizada mensalmente, a feira já conta com a participação de mais de 400 famílias cadastradas no sistema da Cepa e, ao longo de suas edições, arrecadou mais de R$ 350 mil.

➤ Em clima de Flamengo x Botafogo, embate que vale o título da Supercopa Rei, neste domingo, no Mangueirão, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) anunciou que vai reforçar a fiscalização do trânsito no entorno do estádio. O acesso de veículos será pelos portões das avenidas Transmangueirão e Augusto Montenegro. Os condutores poderão seguir por uma das avenidas e, caso seja necessário, as faixas do BRT serão utilizadas sob orientação dos agentes de trânsito. A saída será pelos mesmos portões das avenidas Transmangueirão e Augusto Montenegro. Vinte e quatro agentes de fiscalização estarão ao longo de toda a avenida Augusto Montenegro. Agentes da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) também estarão nas avenidas Transmangueirão, Centenário e Júlio César e darão apoio próximo ao estádio.



➤ Na palestra “Conhecimento Solidário”, o advogado criminalista Lucas Sá e o juiz criminal Márcio Rebello conseguiram arrecadar mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis em prol do Abrigo João de Deus, que cuida de idosos em situação de rua. As palestras serão realizadas a cada dois meses, o que permitirá o abastecimento do Abrigo e a difusão de conhecimentos que envolverão, inclusive, trabalhos e discussões sobre a COP 30.