R70: 'O presidente Trump é o melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca', diz Netanyahu

Prática abusiva

O Tribunal de Justiça de Goiás determinou que o iFood deixe de exigir um valor mínimo para pedidos em todo o país.

Inflação

Após prévia indicar o aumento dos preços dos alimentos, IPCA do mês de janeiro será divulgado pelo IBGE nesta terça-feira.

(J.Bosco)

"Eu acho que o presidente Trump é o melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca.”

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, comentou a relação com os EUA em entrevista ao programa “Life, Liberty and Levin”, da emissora Fox News.

COP

CONFIRMAÇÃO

Apontada como “a arquiteta” do Acordo de Paris, a diplomata francesa Laurence Tubiana usou as redes sociais para uma série de postagens para ajudar a colocar ponto final nas especulações de que ainda haveria dúvidas sobre a sede da COP 30, marcada para ser realizada em Belém, em novembro deste ano. “O Brasil tem minha total confiança para celebrar adequadamente os dez anos do Acordo de Paris”, escreveu, lembrando que o País sediou eventos internacionais importantes, como os Jogos Olímpicos e o encontro dos países do G20 do ano passado.

BELÉM

As especulações em torno da sede da COP ocuparam espaço nas conversas durante o Fórum Econômico Social em Davos, na Suíça, ao mesmo tempo em que a divulgação dos preços dos aluguéis para o período em Belém ganhou as manchetes nacionais, fazendo com que muitas delegações optassem por aguardar para fechar detalhes sobre a viagem para a Conferência. Nas postagens feitas na semana passada, a diplomata francesa fez questão de se referir diretamente a Belém. “Estou convencida de que a COP 30 será muito bem concebida e organizada. Visitei Belém no outono passado e vi uma cidade vibrante e um Estado agitado se preparando para novembro”.

PRECONCEITO

E, para enterrar a ideia de que ainda haveria um trabalho de bastidores para mudar a sede da COP, ela afirma que já está ansiosa para que novembro chegue e que, no momento, está trabalhando no que realmente importa: as questões climáticas e o multilateralismo. A avaliação em Brasília é que os boatos sobre a retirada de parte da programação da COP em Belém nascem em estados do Centro-Sul, especialmente o Rio de Janeiro, que ainda sonha em sediar o encontro da cúpula. Há também preconceito contra a capacidade dos amazônidas de fazer as entregas necessárias para um evento desse porte.

CULTURA

MÉRITO

Como parte das celebrações pelos seus 40 anos de existência, o Ministério da Cultura vai realizar cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural, a maior honraria pública oferecida no setor, interrompida durante o governo de Jair Messias Bolsonaro. Neste ano, como parte da retomada, a pasta decidiu abrir consulta pública para escolher os agraciados. A escolha, por parte da sociedade civil, pode ser feita até esta segunda-feira (10).

FOTOATIVA

Entre os cotados está a entidade paraense Associação Fotoativa. Fundada em Belém, em 1984, ela ajudou a formar várias gerações de profissionais e a colocar o Estado nos mapas nacional e internacional da produção fotográfica.

IPTU

DESCONTO

Até agora, 36 mil contribuintes do Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) já pagaram os carnês de 2025, quitados em cota única com desconto de 10%. A concessão desse benefício termina hoje e, a partir de amanhã, o contribuinte ainda poderá fazer o pagamento em uma única parcela, mas o desconto cai para 7%. O benefício vai até 10 de março.Dados do último relatório da Sefin mostram ainda que quase 13 mil pessoas já iniciaram o pagamento do imposto em parcelas. Essa modalidade, oferecida pela prefeitura de Belém, possibilita o parcelamento em até dez vezes, mas sem os descontos.

ABUSO

DETENTOS

As Comissões de Segurança Pública e Direitos Humanos da OAB-PA investigam um vídeo que circulou nas redes sociais mostrando detentos do complexo penitenciário de Santa Izabel sofrendo tratamento desumano. As imagens mostram presos nus, deitados no chão, enquanto policiais caminham sobre seus corpos. De imediato a OAB-PA, através das comissões, acionou a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) pedindo esclarecimentos sobre os graves fatos e as providências tomadas contra os policiais abusadores.

MEDIDAS

Representantes das duas comissões se reuniram com representantes da secretaria, que atendeu a todos os pleitos apresentados pela OAB, incluindo o fornecimento dos nomes dos policiais abusadores - que foram afastados -, com abertura de um processo administrativo disciplinar para que respondam por seus atos.

Em Poucas Linhas

► O município de Breves, no arquipélago do Marajó, vai ganhar a 1ª turma do mestrado em História Social da Amazônia. O curso fará parte do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia (PPHIST), da Universidade Federal do Pará (UFPA). O convênio com o município foi assinado na semana passada e a seleção para as vagas deve ser anunciada ainda neste semestre.



► O novo procurador-geral de Justiça marcou a posse solene para o dia 14 de abril, na sede do Ministério Público do Estado do Pará. No dia 11 haverá missa em ação de graças.

► A partir da próxima quarta-feira (12) a prefeitura de Tailândia inicia a doação de mais de 60 mil mudas frutíferas e florestais, que são preparadas pela Secretaria Municipal de Agricultura. O prefeito Lauro Hoffmann e equipe técnica farão a doação para produtores de vicinais, previamente cadastrados, que atuam em atividades de agricultura familiar e colaboram na economia local. Grande parte das mudas a serem doadas é de açaí, mas dentre as espécies haverá ainda o ipê, a andiroba, o café, a fruta-pão e o curioso bacupari.

► Nos dias 10 e 11 de junho, a Estação das Docas, em Belém, será palco do XVIII Congresso Notarial e Registral do Pará. O evento promovido pela Associação dos Notários e Registradores do Pará e Institutos Membros reunirá notários e registradores do Estado.

► Em 2024 o setor de diagnóstico por imagem da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará realizou 2.076 mamografias, um exame fundamental para a detecção precoce do câncer de mama. Em comparação com 2023, quando foram realizados 1.396 exames, a oferta apresentou um aumento de mais de 30% e em cinco anos mais que triplicou.