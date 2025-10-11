R70: 'O povo da Venezuela tem lutado pela sua liberdade com coragem', diz vencedora do Nobel da Paz María Corina Machado, líder opositora da Venezuela laureada com o Nobel da Paz de 2025, ao afirmar que a conquista é um impulso para a liberdade de seu país, contra o regime de Nicolás Maduro. Repórter 70 11.10.25 7h07 María Corina Machado, líder da oposição venezuelana (J. Bosco) IBGE Fome atinge 6,4 milhões de brasileiros, no menor número registrado desde 2004. Famílias chefiadas por mulheres e negros são mais afetadas. Loteria Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões. Números sorteados foram 07 - 09 - 12 - 13 - 24 - 27. TRILHA LANÇAMENTO O Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima (MMA) anunciou que a Amazônia brasileira abrigará a maior trilha da América Latina, com quase 460 quilômetros de extensão, atravessando o Estado do Pará. A estruturação e a sinalização da Trilha Amazônia Atlântica estão em fase final e o lançamento oficial do trecho será feito durante a COP 30. A expectativa, segundo o governo federal, é que apenas no primeiro ano de abertura, dez mil pessoas percorram o trecho, que poderá ser feito a pé ou de bicicleta. O trajeto atravessa sete unidades de conservação, incluindo as reservas Extrativistas Marinhas Tracuateua, Caeté-Taperaçu, Araí-Peroba, Gurupi-Piriá, a Área de Proteção Ambiental Belém, o Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia e o Parque Estadual do Utinga Camilo Vianna. CORREIOS PRECÁRIO Falta de combustível, veículos parados, sobrecarga de trabalho e denúncias de assédios têm sido denunciadas por trabalhadores dos Correios no Pará. As informações são de que o racionamento de combustível é feito baseado em planilhas que indicam quantos quilômetros cada veículo deve rodar por litro de gasolina. Também tem registro de denúncias de condições insalubres nas agências com salas sem ar-condicionado e temperaturas que já causaram desmaios. CLIMA IMPACTO Um em cada três moradores da Amazônia Legal (32%) já está sentindo diretamente os efeitos das mudanças climáticas no seu cotidiano, revela a pesquisa de percepção da população “Mais Dados Mais Saúde – Clima e Saúde na Amazônia Legal”, divulgada esta semana, em Brasília. COMUNIDADES De acordo com o levantamento, essa percepção é ainda maior entre as pessoas que se identificam como parte de povos e comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e seringueiros. Nesse caso, 42,2% das pessoas dizem já sentir os efeitos provocados pelas mudanças climáticas. ALIMENTOS CARÊNCIA Entre julho e setembro deste ano - os três primeiros meses do Plano Safra 2025/2026 – as principais fontes de financiamento ao agricultor familiar (FCO, FNE e FNO) registraram quase nenhuma liberação de recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para o plantio de arroz e feijão, alimentos que são base da alimentação dos brasileiros. BNDES Apenas o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) destinou recursos, com R$ 15,8 milhões para arroz e R$ 9,5 milhões para feijão. Os dados foram divulgados pelo senador Beto Faro (PT-PA) para quem esses números mostram “que a garantia desses alimentos essenciais não tem sido priorizados pela política agrícola brasileira”. Segundo ele, boa parte dos recursos estaria direcionada à bovinocultura, soja e milho. PRESOS MONITORAMENTO A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) está realizando a operação “Revista Geral” em todas as 54 unidades penais do Pará. A ação começou pelo Complexo Penitenciário de Santa Izabel, que reúne 11 unidades, incluindo o Hospital Geral Penitenciário, e integra o planejamento preventivo do governo estadual para o período do Círio de Nazaré. Equipes do Grupo de Ação Penitenciária, do Comando de Operações Penitenciárias, do Grupo de Busca e Recaptura e policiais penais participam da iniciativa. A Seap informou ainda que haverá fiscalização dos monitorados eletrônicos durante as romarias. A operação deve seguir até segunda-feira (13). Em Poucas Linhas ► O ministro do STF Nunes Marques está em Belém para o Círio de Nazaré e vai acompanhar a trasladação e a grande procissão de domingo. ► Prevista para a manhã de sexta-feira (10), foi adiada para a próxima terça-feira (14) a entrega, pela prefeitura de Belém, da Feira da Farinha no Ver-o- Peso. Além de farinha, o espaço terá setores destinados à venda de frutas e hortaliças, lanches e refeições. ► O Sebrae está presente na Varandinha, espaço da Varanda de Nazaré destinado às crianças. No espaço, os pequeninos vão saber mais sobre a importância de comprar no bairro onde moram, valorizar os empreendedores da sua comunidade, ajudar a gerar emprego e renda e fortalecer a economia local. ► A empresa Aena anunciou que está modernizando os quatro aeroportos que administra no Pará. Como parte das mudanças, Santarém, Marabá e Carajás oferecerão três lojas cada, enquanto Altamira contará com duas. Os espaços poderão ser negociados diretamente com a empresa. ► O Comitê Gestor do Sistema Estadual sobre Mudanças Climáticas (Coges Clima) aprovou, na quarta-feira (8), a documentação necessária para que o Pará solicite o registro no padrão ART Trees, etapa essencial para viabilizar a geração de créditos de carbono a partir da redução do desmatamento no Estado. ► A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran) iniciou na sexta-feira a Operação Círio 2025, com reforço na fiscalização dos terminais rodoviários e hidroviários em várias regiões do Pará. Um dos objetivos é combater o transporte irregular. ► Esta edição especial de O LIBERAL circula com datas de sábado, 11, e domingo, 12. Que a luz do Círio inspire caminhos e mantenha acesa a chama da esperança. São os votos da coluna a todos os nossos leitores. 