R70: 'O potencial (da Margem Equatorial) é muito semelhante ao do pré-sal', diz Aloizio Mercadante

Latinas

A dupla argentina Sarao apagou o vídeo em que acusava Anitta e Shakira de plágio pela canção ‘Choka Choka’.

Neymar vai ou não vai?

Essa pergunta finalmente será respondida hoje, às 17h, quando Carlo Ancelotti anunciará os 26 convocados para a Copa.

EMAÚS

CRISE

Fundado pelo saudoso padre Bruno Sechi, o movimento República de Emaús enfrenta uma grave crise financeira que ameaça as ações de projeto criado para desenvolver ações para a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Para socorrer o Emaús, um grupo de benfeitores tem realizado uma série de ações, entre eles eventos, mas o ideal seria que empresas paraenses adotassem os projetos desenvolvidos pelo movimento.

COLETA

E falando em Emaús, o movimento realizará, no dia 30 de maio, uma coleta de materiais eletrônicos. A iniciativa integra a programação da Semana Solidária Padre Bruno Sechi e a meta é arrecadar mais de uma tonelada de equipamentos eletrônicos que seriam descartados pela população, mas que na República podem ser usados como instrumentos para garantir a inclusão digital de jovens e adultos. A campanha está mobilizando, especialmente, escolas, empresas e instituições a doarem computadores, notebooks, impressoras, teclados, mouses, monitores e outros equipamentos sem uso. Além da arrecadação de equipamentos, a programação da Semana Solidária incluirá rodas de conversa sobre direitos humanos, meio ambiente, juventude e inclusão digital.

CIDADES

VERDE

Termina no próximo dia 6 o prazo para que as prefeituras brasileiras apresentem propostas para concorrerem ao projeto ArborizaCidades, criado para contribuir com ações de combate ao calor extremo por meio da ampliação de áreas arborizadas nas cidades. O edital, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), prevê a liberação de R$ 19 milhões para aumentar as áreas verdes de cidades com população entre 20 mil e 750 mil habitantes. Os municípios poderão apresentar propostas com valores entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões, para pagamento de despesas correntes como aquisição de mudas e serviço de plantio. Não serão contempladas obras.

FINANÇAS

EDUCAÇÃO

Começa hoje a XII Semana Paraense de Educação Financeira. Entre os destaques da programação está o webinário “Superendividamento da pessoa idosa” que contará com palestra do defensor público Cassio Bitar, das 14h às 16h, de forma virtual. A Semana é realizada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Pará (Nupemec) e integra as ações da Semana Nacional de Educação Financeira, desenvolvida pelo Governo Federal.

PROSPERIDADE

A ação integra ainda a XII Semana Paraense de Educação Financeira, promovida pelo Grupo de Educação Financeira da Amazônia (Gefam), que neste ano traz como tema “Educação financeira: construindo um futuro com longevidade e prosperidade no Pará”.

INFÂNCIA

TRABALHO

Mais de 10 mil alunos de escolas municipais e estaduais, das zonas rural e urbana, dos municípios de Bujaru e Concórdia do Pará participaram na semana passada da Pesquisa Sobre o Trabalho Infantil aplicada pela Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8). O objetivo é fazer um retrato da realidade do trabalho infantil nos municípios paraenses, ouvindo diretamente crianças e adolescentes dentro das escolas. Iniciado em abril do ano passado, o projeto já ouviu mais de 50 mil estudantes em nove municípios do Pará. A previsão é encerrar o primeiro semestre com 12 municípios pesquisados, incluindo cidades da Região Metropolitana de Belém. A aplicação dos questionários conta com apoio de universidades parceiras. Cerca de 150 universitários e professores participam da pesquisa em Bujaru e Concórdia do Pará.

PROTEÇÃO

Dados do IBGE, com base na Pesquisa nacional por Amostra de Domicílios (Pnad 2024), mostram que o Pará tem, atualmente, 144 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Desse total, 34% estão nas chamadas piores formas de trabalho infantil, colocando o estado em primeiro lugar na Região Norte. O trabalho do Tribunal Regional do Trabalho tem apoio técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Os resultados serão apresentados às prefeituras, secretarias municipais, gestores escolares, universidades e representantes do poder legislativo local e deverão servir de base para projetos de proteção à infância e adolescência no Estado.

EM POUCAS LINHAS

► O advogado Jarbas Vasconcelos será empossado como sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP). A cerimônia será na quarta-feira, 20, no auditório David Mufarrej, da Universidade da Amazônia (Unama). O IHGP reúne 70 intelectuais e pesquisadores com histórico de atividades reconhecidas no Pará, que são sócios vitalícios da instituição. Vasconcelos é doutor em História do Direito, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seção Pará e ex-secretário estadual de Igualdade Racial e Direitos Humanos.

► Um dos nomes do PSOL Pará cotados para campanha ao Senado é o da assistente social Gizelle Freitas. Freitas foi vereadora de Belém por quase de dois anos, entre 2023 e 2024, representando o mandato coletivo Bancada Mulheres Amazônidas, e teve atuação na Câmara Municipal. Na eleição municipal de 2024, obteve 3.523 votos, ocupando a segunda suplência da federação PSOL-Rede na Câmara. Em pesquisa divulgada pelo Instituto Doxa para o Senado, ela aparece como o único nome da esquerda a pontuar, com 1,7%.

► A Universidade Federal do Pará (UFPA) publicou cinco editais de processos seletivos especiais que juntos somam 1, 7 mil vagas em cursos presenciais de graduação. Os editais contemplam estudantes, professores da rede pública, povos indígenas, comunidades quilombolas, assentados da reforma agrária e migrantes em situação de vulnerabilidade. As seleções acontecem em dez municípios paraenses: Abaetetuba, Altamira, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Salinópolis, Soure e Tucuruí e Ananindeua.

► O Festival Internacional de Corais encerrou sua edição 2026 reafirmando Belém como um dos grandes polos da cultura coral na Amazônia. Durante três dias, centenas de vozes ecoaram em espaços históricos da capital, promovendo intercâmbio artístico e celebração da diversidade musical. Coordenado pelo músico e regente Jeremias Progênio, o evento reuniu grupos como o Coral Vozes da Amazônia e Madrigal João Bosco Castro.