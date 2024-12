R70: 'O plano A é Bolsonaro, posso ser o plano B', diz Eduardo Bolsonaro sobre eleições em 2026

Taxas elevadas

Os países em desenvolvimento pagaram a cifra recorde de R$ 8,5 trilhões para honrar suas dívidas com o Banco Mundial.

Tecnologia

A Amazon apresentou um portfólio de modelos de inteligência artificial. A empresa quer competir com os gigantes da IA generativa.

Eduardo Bolsonaro (J. Bosco)

"O plano A é Bolsonaro, posso ser o plano B.”

Eduardo Bolsonaro, deputado federal, admitiu nesta quarta-feira (4) seu nome como uma alternativa para a direita nas eleições presidenciais de 2026.

PIB

ESTIMATIVA

Aprovada na última terça-feira pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (CFFO) da Assembleia Legislativa, a Lei Orçamentária Anual do Estado prevê crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,3% no ano que vem, o que, na prática, significa um aumento de R$ 6,5 bilhões nas finanças públicas. A receita total estimada para o Estado do Pará, em 2025, ano da COP 30, é de R$ 48,6 bilhões. Com o aval da Comissão, a Lei Orçamentária deve ser apreciada, até 15 de dezembro, pelo plenário da Alepa.



EMPRESAS

NASCIMENTO



O Pará ganhou 7.284 empresas em agosto deste ano, segundo dados do Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian. Os números foram divulgados ontem. O resultado deu ao Estado a liderança do ranking na região Norte, que registrou a abertura de 18.430 empresas no período. Em todo o Brasil, foram criadas 386.494 empresas no último mês de agosto e, desse total, 73,3% dos novos negócios são do setor de serviços, número que equivale a quase 13 mil empreendimentos por dia útil ou 283.434 empresas.



DIREITOS HUMANOS

FORTALECIMENTO



O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, deputado Carlos Bordalo (PT), recebe hoje, em Belém, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. A reunião terá a participação de representantes da Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEIRDH). O encontro tratará das estratégias para fortalecer a colaboração entre Legislativo estadual, governo do Estado e governo federal, com foco na garantia e ampliação dos direitos humanos no Pará. É a primeira vez que Macaé vem a Belém depois de assumir o ministério, em setembro deste ano.



MACHISMO

COMBATE



Com a presença da vice-governadora Hana Ghassan, a Secretaria de Estado das Mulheres (Semu) faz hoje a entrega dos certificados para 150 homens que participaram do projeto “Eles com Elas pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas”. A iniciativa foi lançada em agosto deste ano. Foram três turmas de capacitação, que trataram de temas como masculinidade, saúde mental, violência de gênero, danos causados pelo machismo, Lei Maria da Penha, paternidades e a forma como os homens podem contribuir para a prevenção das violências sofridas por mulheres e meninas em seus territórios.



ALCANCE



Até o momento, o projeto alcançou mais de onze mil homens por meio da execução dos planos de trabalho. Do mesmo modo, participaram dos cursos 54 instituições públicas e privadas, com a representação de 16 municípios do Estado do Pará. O projeto também irá instalar a Rede Paraense de Homens pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas.



APOSENTADOS

CHAMADO



Aposentados e pensionistas da Previdência Municipal de Belém, com data de aniversário em dezembro, têm até 30 de janeiro de 2025 para fazerem a prova de vida. O procedimento é obrigatório para todos os segurados previdenciários vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, o que inclui servidores da Prefeitura e Câmara Municipal. Quem perder o prazo só poderá fazer a prova de vida de modo presencial, na sede da BelémPrev, e quem não atender ao chamado corre o risco de ter o benefício cancelado. Os aposentados e pensionistas que nasceram em novembro e que ainda não fizeram a prova de vida devem realizar o procedimento até o dia 30 deste mês, via aplicativo ou de modo presencial.



MEIO AMBIENTE

MARCO



Sete Unidades de Conservação (UCs) administradas pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) completaram, ontem, 18 anos de criação. Juntas, essas unidades somam 14,6 milhões de hectares de áreas protegidas. As UCs celebradas incluem a Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, as Florestas Estaduais de Faro, Iriri, Trombetas e Paru, a Estação Ecológica Grão-Pará e a Reserva Biológica Maicuru. A criação delas, em 2006, marcou um avanço na política ambiental do Pará, contribuindo para a preservação da biodiversidade e para o equilíbrio climático na Amazônia.

Em Poucas Linhas

- Técnicos da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) estão fazendo uma varredura no município de Muaná, no arquipélago do Marajó, onde foram encontrados possíveis casos de raiva animal.



- A região dos focos reúne 21 propriedades rurais, com 44 explorações pecuárias, que estão sob vigilância. Até o momento não foram encontrados novos animais com sinais clínicos da doença.



- A Câmara dos Deputados comemorou na última terça-feira o Dia do Evangélico, com sessão solene e culto. Um dos parlamentares autores do requerimento para a solenidade foi Raimundo Santos (PSD-PA), que é cantor, compositor e multi-instrumentista. O deputado é autor do projeto que resultou na recente lei que criou o Dia Nacional da Música Gospel.



- O Ministério Público Federal recomendou ao Estado do Pará e à União que adotem medidas para a proteção efetiva do Monumento das Castanheiras Mortas, na Curva do S, em Eldorado do Carajás. A obra, que foi destruída, era uma homenagem às vítimas do massacre ocorrido em 17 de abril de 1996.



- Projetada por Dan Baron, a estrutura era composta por dezenove castanheiras mortas, simbolizando cada vida perdida.



- Vinte e duas pessoas foram presas ontem, no Pará, durante a operação “Saldo Devedor”, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/PA). As prisões foram feitas em Belém, Santarém, Oriximiná, Castelo dos Sonhos, Benevides, Barcarena, Bragança, Faro, Maracanã, Breu Branco e Tailândia.



- O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) abriu edital de credenciamento para a prestação de serviços de atendimentos ambulatoriais, hospitalares, de emergência e de exames complementares para atender segurados de Marabá.



- Os interessados devem acessar o site “Compras Pará”, onde poderão baixar o edital completo, que detalha as exigências e documentações.