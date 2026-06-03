R70: 'O Pix assusta eles', diz Lula

Automotivos

Venda de veículos novos no País sobe 15% até maio. Em 5 meses, foram comercializadas mais de 2,2 milhões de unidades.

Direitos humanos

Brasil registrou 150 mil agressões contra população de rua em 10 anos. Pesquisa com dados de 2014 a 2023 alerta para subnotificação.

MERCÚRIO

PROIBIÇÃO

O Ministério Público Federal (MPF) enviou nota técnica ao Congresso Nacional pedindo que seja aprovado projeto de lei proibindo, em definitivo, o uso de mercúrio na mineração em todo o território brasileiro. No documento, o MPF lembra que o Brasil não produz a substância e que o material usado hoje nos garimpos do País, especialmente na Amazônia, entra ilegalmente em solo brasileiro. Segundo dados da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e do Instituto Escolhas, entre 2018 e 2022 cerca de 185 toneladas de mercúrio de origem desconhecida entraram clandestinamente em nosso território, vindas principalmente da Bolívia, do Peru e da Guiana.

MEIO AMBIENTE

JUSTIÇA

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza no período de 8 a 12 de junho a segunda edição da Semana da Pauta Verde. Coordenada pelo Fórum Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente (Fonamb), a ação vai incluir tribunais da Justiça Federal e Estadual de todo o País. O objetivo é acelerar a tramitação de processos que envolvam questões ambientais, especialmente aqueles com maior impacto coletivo. O CNJ estima que neste ano, durante a semana, serão avaliados 5,2 mil processos na Justiça Federal e mais de 26 mil nos tribunais estaduais. Entre os temas, gestão de resíduos sólidos, saneamento básico, poluição, regularização fundiária, proteção de áreas ambientais e impactos de grandes empreendimentos.

INCRA

REPÚDIO

A Rede de Trabalho Amazônico (GTA) divulgou nota de repúdio contra a Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Nordeste do Pará. O documento foi motivado por um incidente registrado na segunda-feira (1º), durante agenda institucional na sede do órgão, em Belém.

CONSTRANGIMENTO

A coordenação da Rede GTA Marajó veio à capital protocolar documento pedindo a criação do Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) do Território Pesqueiro de Jubim, no município de Salvaterra. Durante a agenda, contudo, o coordenador estadual da Rede GTA Marajó, Nelson Bastos, pescador artesanal, marajoara e liderança reconhecida na defesa dos territórios pesqueiros do arquipélago, foi impedido de participar da reunião com a Superintendência Regional do Instituto. Segundo a nota, o episódio “causou constrangimento entre os representantes das organizações presentes e provocou indignação diante da postura adotada pelo órgão público, na pessoa do Superintendente Manoel Raimundo Carvalho Moraes, também conhecido como Raí Moraes (sic)”.

ELEIÇÃO

COMITÊ

Foi marcado para o próximo dia 18 o lançamento da edição 2026 do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral no Pará. Comandado pelo Ministério Público (MP) Eleitoral, em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB Norte 2), o Comitê reúne uma série de entidades da sociedade civil organizada e, como ocorre em todos os pleitos, receberá denúncias de crimes eleitorais via WhatsApp.

FISCAIS

O objetivo é facilitar a fiscalização das eleições e coibir irregularidades durante o processo eleitoral, como a compra de votos, propaganda irregular e abuso de poder. O aplicativo vai permitir o envio imediato de informações e provas por parte da população.

HOSPITAIS

EXCELÊNCIA

Os hospitais Jean Bitar e Regional Público do Marajó, ambos vinculados à Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), foram homenageados em Brasília por integrarem a lista dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil. O reconhecimento foi concedido pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross) e celebrado durante cerimônia realizada na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), reunindo instituições de destaque da saúde pública nacional.

ENERGIA

MATRIZES

O grupo Redes da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) realiza nos dias 30 de junho e 1º de julho a segunda edição do evento Amazon Energy, que vai reunir representantes do setor de energia. O foco é a geração de investimentos, negócios e fortalecimento da indústria regional. A programação destacará as oportunidades ligadas à Margem Equatorial, à expansão da cadeia de fornecedores locais e aos projetos estratégicos para a transição energética.

Em Poucas Linhas

► A prefeitura de Belém bem que tentou fazer média com a imprensa chamando uma coletiva com o prefeito Igor Normando durante a visita do padre Júlio Lancelotti à capital, mas com os médicos paralisando atividades por falta de pagamento e temendo ser questionado sobre o assunto, o prefeito mandou cancelar a conversa com os jornalistas.

► O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) anunciou que arrecadou R$ 12 milhões durante a terceira edição do Leilão Unificado de Bens e Imóveis, realizada no último dia 27. Ao todo, foram ofertados 104 lotes vinculados às Varas do Trabalho de Belém e Ananindeua.

► Quem for a Mosqueiro neste feriado de Corpus Christi vai poder conferir atrações artísticas, culturais e gastronômicas e um desfile de moda na 1ª Feirinha da Festa Literária da Ilha de Mosqueiro (Flim). Organizada pelos Escritores da Praia e pelo Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Arte, Cultura e Educação (Gipace) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), a Feirinha vai funcionar na praça da Vila, de quarta-feira (4) até sábado (6), das 17h às 22h.

► A Fundação Cultural do Pará (FCP) vai montar um telão na Praça dos Artistas para a transmissão dos jogos da seleção brasileira na Copa que vão coincidir com o período do Arraial de Todos os Santos. Com isso, o público poderá acompanhar as partidas sem abrir mão dos festejos juninos.

► A prefeitura de Belém decretou ponto facultativo na sexta-feira (5), pós-feriado de Corpus Christi. Com isso, os órgãos administrativos do município não terão expediente nos dois dias. Serviços essenciais, como saúde de urgência e emergência serão mantidos em escala de plantão.

► A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou o Projeto de Lei Ordinária que institui a Semana de Conscientização sobre o Uso Consciente e Seguro das Redes Sociais por Crianças e Adolescentes. A campanha deverá ser realizada, anualmente, na segunda semana de outubro. O projeto teve autoria do deputado Adriano Coelho (MDB).