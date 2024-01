R70: 'O parque industrial brasileiro está envelhecendo, então você precisa substituir as máquinas'

Infraestrutura

O governador Helder Barbalho vai inaugurar, hoje, a duplicação da PA-279, na região de integração do Araguaia.



Feriados

Nova portaria trará uma lista de setores essenciais que não precisarão fechar acordos com os sindicatos para trabalho aos feriados.

Geraldo Alckmin (J.Bosco)

"O parque industrial brasileiro está envelhecido, então você precisa substituir essas máquinas.”

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, defendeu, ontem, a nova política industrial anunciada pelo governo federal esta semana. O plano recebeu o apoio de entidades da indústria.

GOLPE

MÉDICOS

O Sindicato dos Médicos do Estado do Pará (Sindmepa) recebeu informações de que pessoas se identificando como advogados da assessoria jurídica da entidade, ou ainda usando os nomes de diretores, estão convocando associados, residentes em diferentes municípios do Estado, para integrar uma suposta ação judicial visando receber valores retroativos decorrentes de planos econômicos. O sindicato informa que tal ação não existe e que se trata de mais um dos tantos golpes que hoje estão sendo aplicados por criminosos.



ALERTA



O Sindmepa destaca a importância do cuidado que profissionais de saúde em geral devem tomar ao serem procurados com avisos relativos a supostas ações judiciais, para que jamais forneçam informações pessoais ou documentos, tampouco realizem quaisquer pagamentos. No caso dos médicos, a informação pode ser facilmente confirmada pelos canais oficiais da entidade.

SUDAM

SEDE

Após 15 anos de tentativas, finalmente a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) conseguiu a regularização fundiária do complexo onde fica o prédio da entidade. Atualmente à frente do órgão, o ex-senador Paulo Rocha diz que a regularização, junto à Secretaria do Patrimônio da União/Ministério de Gestão e Inovação, vai permitir, entre outras coisas, que a Sudam seja formalmente habilitada para compartilhar seus prédios com outros órgãos do governo federal. A primeira ideia a ser concretizada é a criação de um centro administrativo do governo federal na Amazônia. A Sudam já abriga a representação do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS), e o Ministério da Cultura (Minc), mas há outros órgãos que estão em tratativas avançadas com a instituição.

TÍTULO

IGREJA



Quem também recebeu título definitivo de terra para a igreja foi o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira. O título de propriedade é referente ao templo do Santuário de Fátima, e foi entregue ao arcebispo na noite de ontem, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), que fez a entrega ainda de documentos de propriedade para outras 110 famílias do bairro de Fátima, dentro do programa de regularização fundiária municipal “Terra da Gente”. O evento de entrega foi realizado no próprio Santuário de Fátima, e reuniu cerca de 300 moradores do bairro.

LEITE

HUMANO



O Banco de Leite Humano da Santa Casa de Misericórdia do Pará segue na campanha para aumentar o número de doadoras neste ano. Para 2024 a meta é chegar a 400 litros coletados por mês, para atender de forma adequada os recém-nascidos internados nas unidades neonatais da instituição. A meta é ambiciosa, já que ao longo do ano passado foram coletados pouco mais de 262 litros por mês, que somaram 3.153 litros de leite materno durante o ano, enviados para atender um total de 2.265 recém-nascidos internados nas unidades neonatais do hospital.



APOIO



Para alcançar a nova meta, a Santa Casa vai continuar contando com o apoio do projeto Bombeiros da Vida, do Corpo de Bombeiros do Pará, que já teve grandes resultados no ano passado, fazendo a captação de leite e o número de doadoras crescer, alcançando a solidariedade de 2,5 mil mulheres, um aumento de mais de 10% em relação ao ano de 2022. Para chegar a mais mulheres, a Santa Casa também vai continuar investindo em campanhas de divulgação e ações de sensibilização.

COP

COMITÊ

Considerado um nome de bom trânsito no Planalto, o economista Cláudio Puty, secretário de Planejamento da Prefeitura de Belém, assumiu a coordenação local do Comitê da COP 30, que terá interlocução direta com o comitê estadual, sob coordenação da vice-governadora Hana Ghassan. A escolha pelo nome de Puty foi elogiada pela secretária executiva da Casa Civil do governo federal, Miriam Belchior. Ex-deputado federal, Puty integrou a gestão anterior do PT em Brasília, como secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento e secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência. Hoje ele está filiado ao PSOL.

EM POUCAS LINHAS

► Balanço divulgado pela Companhia de Habitação do Pará (Cohab) aponta que 3.750 mulheres paraenses receberam os documentos de propriedade de seus imóveis sem nenhum ônus financeiro, no período de 2020 a 2023. O número representa mais de 70% dos documentos emitidos no período. A ação faz parte do projeto de Regularização Fundiária Urbana (Reurb), que atua em várias frentes nas regiões de integração do Pará.

► O presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA), Antônio Marcos Freire, está em Brasília, junto com os conselheiros José Alan Portal (secretário) e Alessandra Carvalho (tesoureira), participando da capacitação de gestores 2024-2026. O treinamento é uma ação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais que tem como objetivo aumentar a qualidade dos serviços prestados pelas entidades aos profissionais da enfermagem.

► O governo do Estado concederá R$ 10 mil para alunos concluintes no ano de 2023 que conquistaram nota a partir de 900 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A iniciativa integra o programa “Bora Estudar”, que reconhece e beneficia os estudantes com melhores desempenhos escolares de cada turma, com o objetivo de valorizar os bons resultados dos alunos da rede estadual paraense.



► Fundada em 22 de janeiro de 1924, a Suzano celebra 100 anos com o anúncio de até U$ 100 milhões de investimentos no seu projeto de legado. Inicialmente serão US$ 30 milhões destinados a iniciativas de pesquisa, geração de conhecimento e educação para a sustentabilidade. Referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, a Suzano realizará as ações em parceria com a Universidade de Cambridge, a Escola Doerr de Sustentabilidade de Stanford e com a organização não-governamental União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês), a maior rede global de organizações ambientais, com sede na Suíça.