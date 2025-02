R70: 'O parlamentarismo seria uma boa experiência para o Brasil', diz José Mucio, ministro da Defesa

Saúde dos olhos

Dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia revelam que 20% das crianças em idade escolar apresentam problemas de visão.

Provas em agosto

O Concurso Nacional Unificado selecionará 3,5 mil nomes para vagas na administração federal com salários de até R$ 21.070.

José Múcio Monteiro (J. Bosco)

"O parlamentarismo seria uma boa experiência para o Brasil.”

José Múcio, ministro da Defesa. Ele afirma que se arrepende de ajudar na campanha do presidencialismo.

PARÁ

CRESCIMENTO

Segundo dados divulgados pela Tendência Consultoria, uma das mais renomadas do Brasil, o Estado do Pará caminha para ter o terceiro maior crescimento do País em 2025, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Os números ultrapassam a média nacional, que é de pouco mais de 2%. O levantamento prevê que o Estado crescerá 3,5%, impulsionado não só pela mineração e pelo agronegócio, mas também pelo setor de serviços, que vem crescendo nos últimos anos e que será ainda mais aquecido com a realização da COP 30, em novembro.

SETORES

Atualmente o Pará responde por 41,4% do PIB da região Norte e a expectativa é que a visibilidade aumentada no cenário nacional e internacional abra portas para novos investimentos. Energia limpa, agricultura sustentável, ecoturismo e infraestrutura são os setores que devem ter os maiores crescimentos.

PROJEÇÃO

A projeção fica perto do que apontou a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa). Segundo a instituição paraense, o crescimento real da economia do Estado deve ser de 3,3% e os investimentos estratégicos que devem acelerar esse aumento são a expansão da mineração, as melhorias na infraestrutura logística, a bioeconomia, a energia renovável e o fortalecimento das cadeias produtivas do agronegócio, comércio exterior e turismo.

FEIRANTES

CADASTROS

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Belém dará início hoje ao recadastramento itinerante de feirantes e comerciantes que estão sem alvará de funcionamento. O trabalho vai começar pela Feira da 25, na avenida Romulo Maiorana. Os impostos e taxas municipais em atrasos poderão ser parcelados em até dez vezes.

PRAGA

COMBATE

O Programa Estadual de Erradicação da Mosca-da-Carambola, executado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) há 18 anos, ganhou reconhecimento nacional do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) pela adoção de boas práticas agrícolas durante as ações de defesa realizadas no território paraense.

CONQUISTA

O termo de reconhecimento foi publicado no Diário Oficial da União (DOE) na última sexta-feira (7). A conquista contou com o apoio da CropLife Brasil (CLB), uma associação civil sem fins lucrativos que representa empresas especializadas em pesquisa e desenvolvimento de soluções para a produção agrícola sustentável, que intermediou o pedido junto ao Ministério da Agricultura.

SUSTENTABILIDADE

CULTURA

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e a organização britânica Julie’s Bicycle lançaram, no sábado (8), o caderno “Cultura, Sustentabilidade e Mudanças Climáticas: das ideias à ação”, durante a abertura do Seminário “Amazonidade, Transversalidade e Relevância Cultural”, promovido pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC/PA), no Teatro Estação Gasômetro, no Parque da Residência, em Belém.

DOWNLOAD

O caderno já está disponível para download no site da Secult. A edição propõe estratégias para que produtores culturais integrem práticas sustentáveis em suas iniciativas, fortalecendo a promoção da justiça climática. No material, o leitor também encontra orientações práticas para artistas e gestores, que indicam técnicas para governança, cadeia de suprimentos, transporte, alimentação e comunicação.

SECULT

FINANCIAMENTO

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) do Pará divulgou ontem o Edital de Fomento a Projetos Continuados de Pontos e Pontões de Cultura. A ação é parte da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O edital prevê investimento total de R$ 5 milhões, destinados à seleção de 40 projetos, divididos em duas categorias: Pontos de Cultura, com financiamento de até R$ 50 mil por projeto, e Pontões de Cultura, com valores de até R$ 150 mil. As inscrições podem ser feitas até 5 de março.

EM POUCAS LINHAS

► No próximo dia 12 de fevereiro, às 9h, o Comitê Dorothy realizará um ato inter-religioso em memória dos 20 anos de morte da missionária. Será na Praça Santuário, em frente à Basílica, no bairro de Nazaré. O evento reunirá movimentos sociais, entidades de direitos humanos, universidades públicas, representantes religiosos e a sociedade civil.

► A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (Fapespa) criou uma Comissão da Agenda Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (A3P) e passou a participar oficialmente do programa. E, como primeira ação oficial, distribuiu copos ecológicos de bambu e canecas de cerâmica aos servidores. Com isso, a instituição não fará mais o uso de descartáveis.

► O secretário-adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Rodolpho Zahluth Bastos, apresentará na Universidade de Sorbonne, na França, uma das mais conceituadas do planeta, as iniciativas do governo do Pará na área ambiental e os preparativos para a COP 30.

► O colóquio “As Grandes Florestas e a Luta Contra o Aquecimento Global - Perspectivas Cruzadas Brasil/Europa/África” é realizado em Paris, até a próxima quinta-feira (13). Na programação, que reúne autoridades, especialistas e pesquisadores de vários países, o secretário-adjunto da Semas participará de duas conferências. Na primeira, ministrará palestra sobre iniciativas de descarbonização na agricultura, mineração e indústria na Amazônia, considerando o papel estratégico que a região desempenha para a regulação do clima global e a conservação da biodiversidade.

► O governo do Pará faz hoje a entrega de óculos de grau a pessoas atendidas no último dia 3 de janeiro pelo programa “Governo do Pará nos Bairros”, na Usina da Paz Professor Amintas Pinheiro, no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. Serão entregues quase 600 óculos, mediante apresentação de documento de identificação original com foto.