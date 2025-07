R70: 'O País poderá se tornar importador de petróleo já em 2034', diz Zequinha Marinho

Saúde

Ministério abre adesão ao programa Agora Tem Especialistas. Qualquer ente privado pode participar.

Budismo

Dalai Lama contraria China e descarta escolha de sucessor por Pequim. China quer aprovar reencarnação em ritual secular.

PETRÓLEO

EXPECTATIVAS

Apesar do cenário ainda cheio de dúvidas sobre a sondagem de petróleo na chamada Margem Equatorial, que abrange a foz do Rio Amazonas entre Pará e Amapá, a chegada em Belém de grandes empresas de logística especializadas em operações de sondas em alto-mar animou alguns setores e também municípios como Soure e Chaves, no Marajó, nos quais as gestões estão otimistas com os potenciais royalties, segundo os prefeitos locais, numa lógica similar à experimentada no Amapá. Essa expectativa de prêmios aos municípios do Marajó cresce com a iminência da perfuração, ainda que o avanço dependa da conclusão do licenciamento ambiental e da gestão de impactos socioambientais.

MOVIMENTO

Ainda que essa possível exploração esteja em curso somente nos bastidores logísticos e jurídicos, os indicadores do movimento de empresas no setor são animadores à espera do passo prático pela Petrobras, que ainda aguarda a conclusão do licenciamento ambiental pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), um processo complexo. O Ibama chegou a negar pedido anterior à Petrobras, por “inconsistências técnicas”, exigindo complementações das estratégias de proteção ambiental, que, segundo a companhia, já foram todas entregues ao Ibama.

AEROPORTO

MARAJÓ

O aeroporto de Breves, no arquipélago do Marajó, precisa de investimentos em torno de R$ 40 milhões para se tornar estratégico na malha aérea amazônica. O levantamento foi feito pelo prefeito de Breves, Xarão Leão, com objetivo de viabilizar junto ao governo federal o pleno funcionamento do terminal, considerado estratégico tanto como alternativa em casos de voos forçados nas rotas Belém-Santarém e Altamira-Manaus, quanto como eixo regional para atender à crescente demanda de voos internos na Amazônia.

HOMOLOGAÇÃO

Para que a pista seja homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) são indispensáveis a instalação de iluminação noturna, uma torre de controle e uma guarnição de bombeiros equipada com toda a infraestrutura exigida pelas normas da aviação civil.

FÓRUM

BELÉM

Belém é a capital escolhida para receber o 3º Seminário do Fórum Nacional das Consultorias Jurídicas das Procuradorias‑Gerais dos Estados e do Distrito Federal (Fonacon), nos dias 31 de julho e 1 de agosto.

PARTICIPANTES

O encontro nacional reunirá procuradores dos Estados, do Distrito Federal, membros da Advocacia Geral da União (AGU) e advogados públicos de todo o País, em um espaço de articulação técnica sobre os principais temas da consultoria jurídica pública, com foco no fortalecimento institucional e na construção de políticas públicas mais sólidas e juridicamente seguras.

UNIDADES

CONSERVAÇÃO

Portel, no Marajó, realizará em agosto consulta pública sobre a criação de três novas Unidades de Conservação (UCs) em seu território pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio). Serão apresentadas as propostas para a criação de uma Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie), um Refúgio de Vida Silvestre (Revis) e uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS). A etapa é essencial para garantir a escuta das comunidades locais, esclarecer dúvidas e assegurar a participação social no processo de definição das áreas protegidas. A expectativa dos organizadores é que, após a consulta pública e a consolidação dos ajustes técnicos, os decretos oficiais de criação das UCs sejam publicados até setembro de 2025.

VACINA

REBANHOS

O prazo para que os produtores rurais do Pará adquiram a vacina contra a raiva dos herbívoros foi prorrogado até 31 de julho, atendendo a uma demanda dos produtores dos 50 municípios da região nordeste paraense, onde a vacinação é obrigatória. O pedido foi motivado pela dificuldade na aquisição das vacinas nas revendas cadastradas. A nova prorrogação permite que as revendas regularizem o abastecimento e os produtores tenham tempo para adquirir o imunizante e proteger seus rebanhos. Com o novo prazo, os produtores terão até o dia 15 de agosto para declarar a quantidade de animais vacinados. A não declaração da vacinação torna o produtor inadimplente e impede a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), necessária para transportar bovinos no território estadual.

Em Poucas Linhas

► O escritório Sá Souza Advogados, com destaque em defesas internacionais e de repercussão em Direito Criminal, completa oito anos de atuação na Amazônia nesta quinta-feira (3).

► Professor e mestre em Defesa do Direito, Lucas Sá tem realizado palestras pelo Brasil inteiro. O Abrigo João de Deus é um dos espaços beneficiados por palestras, cujo ingresso é a doação de alimentos não perecíveis. Na última ação, o abrigo recebeu uma tonelada de donativos.

► Cerca de 4 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com abastecimento de água e esgotamento sanitário nos próximos anos, de acordo com informações do presidente da Aegea, André Facó, em reunião recente com dezenas de prefeitos interessados pelo projeto de saneamento do Pará. A empresa ganhou a licitação da concessão do sistema de água e esgoto em 99 municípios, e terá mais de uma década para implementar o programa, com investimentos acordados de R$ 20 bilhões.

► Até esta sexta-feira (4), criadores e produtores de leite de búfalas de oito municípios do Pará participam da 10ª edição do Marajó Búfalos, um dos principais eventos da cadeia produtiva bubalina no estado. A iniciativa é promovida pela Associação Paraense de Criadores de Búfalos (APCB) e reúne 15 produtores de oito propriedades da região.

► Paralelamente, ocorre a 4ª edição do torneio leiteiro de Cachoeira do Arari, que mobiliza estudantes de cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia de instituições de ensino do Pará, responsáveis por acompanhar as ordenhas e garantir a lisura da competição.