R70: 'O País não suporta mais a elevação constante da alta carga tributária', diz Bolsonaro

Harvard

Um juiz federal proibiu o governo Donald Trump de revogar matrículas de estudantes estrangeiros de Harvard.

Extradição negada

O espião russo Sergei Cherkas confessou ter usado passaporte brasileiro falso e pediu, em vão, para ser extraditado.

PETRÓLEO

FRENTE

O Senado Federal aprovou projeto de resolução que cria a Frente Parlamentar em Defesa da Exploração de Petróleo na Margem Equatorial do Brasil. A nova frente surge após a recente aprovação do Plano de Proteção e Atendimento à Fauna Oleada (PPAF) pela Petrobras, uma etapa crítica para a concessão da licença ambiental na Bacia da Foz do Amazonas por parte do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

TEA

ESTATÍSTICA

O Pará foi o 10º, em número absoluto, com maior contingente de pessoas com diagnóstico de autismo, segundo dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados do censo revelam que 1,1% da população residente no Estado relatou ter diagnóstico de autismo, o equivalente a cerca de 91 mil pessoas. O maior percentual foi registrado na capital, Belém, onde 1,5% da população declarou diagnóstico de TEA, o equivalente a 19 mil pessoas. Entre os municípios paraenses, os maiores percentuais de pessoas com diagnóstico de autismo foram registrados em Cachoeira do Arari (2,3%), São Geraldo do Araguaia (2,1%), Jacareacanga (1,9%), Concórdia do Pará (1,9%) e Oriximiná (1,7%).

FLORESTAS

PRESERVAÇÃO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) participou da 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores pelo Clima e as Florestas (GCF Task Force), encerrada ontem, em Rio Branco, no Acre. Na pauta, estratégias de combate ao desmatamento e incêndios florestais, REDD+ jurisdicional, bioeconomia, pecuária sustentável, restauração florestal e financiamento de políticas ambientais.

LÍDERES

O evento reuniu líderes de onze países e mais de 43 estados e províncias, com uma programação voltada a ações para a proteção das florestas tropicais.

BRAGANÇA

BATALHÃO

Durante agenda no município de Bragança, com a entrega de um totem de segurança pública, o governador Helder Barbalho firmou parceria com a prefeitura municipal, que disponibilizou um novo espaço para a construção do 30º Batalhão de Polícia Militar.

AGILIDADE

O Totem de segurança está instalado em um ponto estratégico, na orla do município, para garantir cobertura visual do local e maior agilidade no atendimento das ocorrências de urgência e emergência da população.

MAPA

MINÉRIOS

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) está apoiando o projeto da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) intitulado “Conhecimento Geológico para Preservação do Patrimônio Natural e Combate à Mineração Ilegal”. A pesquisa está sendo desenvolvida para aprofundar o conhecimento sobre os recursos minerais da região, além de contribuir para a preservação ambiental e o enfrentamento da exploração clandestina.

ÁREAS

O estudo se concentra nas áreas de transição entre as províncias geológicas de Carajás e Maroni-Itacaiúnas, que abrangem os municípios de Marabá, Itupiranga e Parauapebas, no sudeste do Pará. Com a elaboração de mapas geológicos e relatórios técnicos, visa fornecer dados estratégicos a órgãos como o Serviço Geológico do Brasil e a Agência Nacional de Mineração (ANM), que hoje enfrentam limitações devido à escassez de informações precisas sobre o subsolo da região.

LÍDER

O Pará lidera o ranking nacional de arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Em 2021, segundo a ANM, o estado arrecadou R$ 3,1 bilhões, sendo 85,77% desse valor oriundo do minério de ferro. A mineração representa 26,3% do PIB estadual, mas a ausência de estudos geológicos detalhados compromete o planejamento estratégico e a segurança mineral.

Em Poucas Linhas

► A Comissão de combate ao trabalho infantil e incentivo à aprendizagem do TRT8 está levantando dados sobre o tema. O primeiro município pesquisado foi Paragominas. A Comissão atua em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e apoio dos municípios.

► A agenda do governador Helder Barbalho neste sábado será no município de Tomé-Açu, onde ele fará a entrega de 398 títulos de terras a famílias de 19 comunidades do município. As comunidades beneficiadas com a regularização fundiária são: Água Azul, Alto Cuxiu, Areial, Baixo Cuxiú, Bom Jardim, Igapó Açu, Ipiranga, Ipiranguinha, Itabocal Nova Esperanca, Nova Estrela, Nova Geração, Ponte Preta, Santa Clara, Santa Cruz, Santa Terezinha, Santo Expedito, União e Vila Poerão.

► Cerca de 200 pessoas estão inscritas para participar da Caminhada Ecológica promovida pelo Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA/Ebserh), como parte da programação da Semana da Enfermagem 2025. A atividade será realizada na manhã de hoje, no campus da UFPA, em Belém, e marca o encerramento da agenda comemorativa. Neste ano, o evento debateu a atuação crítica da enfermagem diante dos desafios da saúde e das práticas sustentáveis para o futuro do planeta.

► O Programa Marajó Sustentável chegou nesta semana à comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na localidade do Rio Aramã, município de Anajás. Trinta produtores e agricultores rurais da área receberam os Cadastros da Agricultura Familiar (CAFs). A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater Pará) e a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Pará (Sedap).

► Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) realizam nos dias 26 e 27 de maio, a Oficina de Implantação de Vigilância das Micoses Endêmicas e Oportunistas. O evento reunirá técnicos dos Centros Regionais de Saúde, hospitais e representantes dos municípios da Região Metropolitana de Belém. O objetivo é apresentar a plataforma “Micosis”, sistema informatizado desenvolvido pelo Ministério da Saúde para a notificação de casos, solicitação e dispensação de antifúngicos utilizados no tratamento das micoses endêmicas e oportunistas no Sistema Único de Saúde (SUS).