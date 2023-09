R70: 'O país não é feito de nós e eles. Somos um só povo', diz o Ministro Luís Roberto Barroso

Fisco deposita restituição

A Receita Federal paga hoje o quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2023 - o último dos cinco programados.



Conselho Tutelar

Mais de cinco mil municípios e regiões administrativas realizam neste domingo (1º) eleições para escolha de conselheiros tutelares.

(J.Bosco)

"O país não é feito de nós e eles. Somos um só povo.”

Ministro Luís Roberto Barroso, que ontem tomou posse como o novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

ENFERMAGEM

CORREÇÃO



O Ministério da Saúde publicou portaria fazendo o “acerto de contas” com os municípios no que diz respeito aos repasses para o piso da enfermagem. A adequação foi feita por orientação do Superior Tribunal Federal (STF), que determinou a correção dos valores repassados a menor para municípios de todo o Brasil, incluindo Belém. Na portaria, o Ministério repassa R$ 13 milhões para a capital paraense. Desses, R$ 9,6 milhões serão para complementar os valores que vieram a menor. O restante refere-se à parcela do mês de setembro.

GRIPE

REGISTROS



O Brasil bateu no mês de setembro a marca de 100 casos de gripe aviária do subtipo H5N1, de acordo com a atualização do relatório do Ministério da Agricultura e Pecuária. Os registros de contaminação começaram em maio e, após o pico, no mês seguinte (com 44 casos), desaceleraram em julho e em agosto. Mas voltaram a apresentar alta em setembro. A maioria ocorreu em aves migratórias.



PARCERIAS



No Pará, a Agência de Defesa Agropecuária está buscando parcerias com instituições ambientais para reforçar as atividades de controle. Uma dessas parcerias é com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, cuja equipe recebeu treinamento sobre a doença nesta quarta-feira (27), realizado pela Gerência do Programa Estadual de Sanidade Avícola. O principal objetivo do trabalho conjunto é proteger o plantel avícola do Estado, que detém a maior produção do Norte do País e a segunda maior atividade agropecuária do Pará, evitando impactos econômicos para a cadeia produtiva.

PESCA

AUTORIZADA



O Estado do Pará concedeu a primeira autorização para a prática da pesca esportiva em uma unidade de conservação, a Floresta Estadual Iriri, em Altamira.



PIONEIRISMO



A medida, pioneira na região, visa conciliar a conservação ambiental com o turismo sustentável e o desenvolvimento econômico. O documento de autorização emitido pelo Ideflor-Bio tem validade até março de 2024. A expectativa é que a pesca esportiva na Flora Iriri atraia turistas, tanto locais quanto de outras regiões, interessados em desfrutar da beleza natural do local e praticar uma atividade sustentável. A medida também tem o potencial de impulsionar o desenvolvimento econômico da região, estimulando a criação de serviços turísticos e a geração de empregos.

TATÁ

ELOGIO



A atriz e comediante Tatá Werneck fez post nas redes sociais elogiando a postura de O Liberal por alterar um título de matéria sobre relacionamento aberto que envolvia a artista. O veículo entendeu que a maneira como a chamada fora redigida dava margem a interpretações equivocadas. “Erramos sem a intenção na primeira versão do título desta matéria. O título da reportagem foi refeito e o antigo, retirado. Aqui, o pedido de desculpas do Grupo Liberal pelo nosso erro à atriz e aos nossos leitores”, publicou o jornal na retratação. “Obrigada por terem mudado. Me fez admirar o comprometimento de vocês”, respondeu Tatá, que começou a seguir o Grupo Liberal nas redes sociais.

OUTUBRO

ROSA



No calendário das campanhas de conscientização de saúde pública estamos chegando ao Outubro Rosa, que teve início nos anos 1990, através de diferentes organizações, para alertar as mulheres e a sociedade em geral sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Estima-se que neste ano mais de 73 mil novos casos deste tipo de câncer serão registrados.



NÚMEROS



O Instituto Nacional do Câncer destaca ainda que 17% destes diagnósticos poderiam ser evitados com a adoção de hábitos de vida saudáveis. Pesquisa do SUS aponta que 38% dos casos de câncer de mama só são diagnosticados quando a doença já está em estágio avançado. E 37% levaram mais de 30 dias para confirmação diagnóstica após a consulta.

CANTORA

APLAUSOS



A Assembleia Legislativa do Estado do Pará aprovou manifestação de aplausos à cantora Gaby Amarantos, indicada ao Grammy Latino pelo álbum Tecnoshow.

EM POUCAS LINHAS

► Diretores científicos e representantes de secretarias estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação que participam do Fórum Nacional visitaram nesta quarta-feira (27) o Museu de Ciência da Amazônia (MuCA), no município de Belterra, no oeste paraense. Desde 2018 o MuCA está sendo implantado em área sob concessão da Ama Brasil, com apoio do governo do Pará. O espaço abriga uma coleção natural, resultado de mais de 15 anos de coleta de espécies pelo Instituto Butantan, e atua na Vila Americana, na Floresta Nacional do Tapajós e no Caranazal, conhecido como Floresta Encantada.



► A Secretaria de Educação prorrogou para hoje o fim do prazo para adesão das escolas ao modelo de ensino integral. Os diretores devem consultar a comunidade escolar e registrar a manifestação de interesse na plataforma “Conhecendo a Escola”. As escolas estaduais que ofertam o ensino integral têm jornada de nove horas diárias e 45 horas semanais.

► O cerimonialista Marcelo Pinheiro apresenta hoje, no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Pará, dissertação de mestrado sobre a vida do jornalista Ubiratan de Aguiar e a obra do seu alter ego Pierre Beltrand. Pierre foi um dos principais nomes do colunismo social paraense. Com texto primoroso, ele atuou em TV e assinou uma coluna nos jornais O Liberal e Amazônia. As professoras Edilza Fontes, secretária adjunta de Direitos Humanos, e Anaiza Vergolino, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, estarão na banca de avaliação.

► Dois hospitais do Pará receberam o título de “Amigo da Criança”, concedido pelo Ministério da Saúde. O Hospital Municipal Daniel Gonçalves e o Hospital 5 de Outubro estão localizados no município de Canaã dos Carajás.