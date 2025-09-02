R70: 'O ocaso de uma vingança política', diz Hamilton Mourão antes de julgamento de Bolsonaro

Alerta

Por hora, 14 crianças são internadas por acidentes. Estudo aponta que hospitalizações cresceram 2% entre 2023 e 2024.

Horror

Segundo Disque 100, uma em cada cinco vítimas de violência sexual infantil no Brasil é do sexo masculino.

TRABALHO

INÉDITO

A montadora Volkswagen do Brasil foi alvo de uma decisão da Justiça Trabalhista, considerada inédita e histórica. Atendendo pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT) a empresa foi condenada ao pagamento de R$ 165 milhões por dano moral coletivo por trabalho análogo à escravidão na Fazenda Vale do Rio Cristalino, durante as décadas de 1970 e 1980. O valor da condenação é o maior da história em casos de trabalho análogo ao de escravo. Além disso, a decisão judicial determina que a empresa reconheça, publicamente, sua responsabilidade e peça desculpas aos trabalhadores atingidos e a toda sociedade brasileira.

COP

OBRAS

A menos de 70 dias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), o governo do Pará anunciou que acelerou o trabalho nas obras de infraestrutura que estão sendo realizadas em Belém para receber o evento. Entre as próximas a serem entregues estão as de macrodrenagem dos canais Bengui e Marambaia, que já alcançaram mais de 90% de execução, segundo a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

CANAIS

O serviço prevê a retificação de 1,9 quilômetro de canal, a instalação de redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem, além da construção de sete pontes, três passarelas e uma praça equipada com quadra poliesportiva, playground e academia ao ar livre. A estimativa é de que cerca de 200 mil moradores sejam beneficiados.

TRANSPORTE

FISCALIZAÇÃO

A Agência de Regulação do Transporte Intermunicipal do Pará (Artran) divulgou o balanço das operações de fiscalização realizadas entre janeiro e julho de 2025 no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

RESULTADOS

O período registrou 6.426 abordagens, resultando em 4.664 autos de infração e 54 apreensões de veículos, entre autorizados e clandestinos. Nos sete primeiros meses do ano foram retirados de circulação 20 veículos autorizados que descumpriram normas de segurança e 34 veículos clandestinos por operar sem permissão. A expectativa da agência é manter o ritmo de operações no segundo semestre, com reforço em períodos de maior fluxo, como feriados prolongados.

MACACO

ENCONTRO

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) recebeu, ontem, pesquisadores do Centro Nacional de Primatas (Cenp), do Instituto Evandro Chagas (IEC); da Universidade da Califórnia; e especialistas convidados para discutir o andamento do projeto “Distribuição geográfica de Cebus kaapori na mesorregião do Marajó”. A espécie, considerada uma das 25 mais ameaçadas do planeta, integra o Plano Nacional para a Conservação de Primatas Amazônicos. De acordo com os pesquisadores, a confirmação da presença do cairara-kaapori no Marajó representará “um avanço expressivo para a conservação da biodiversidade local, reforçando a importância das áreas protegidas, como a Área de Proteção Ambiental (APA) do Arquipélago do Marajó e o Parque Estadual do Charapucu”.

ACOMPANHANTE

DIREITO

Um homem de 44 anos, aposentado por incapacidade permanente após sofrer acidente elétrico no trabalho em março de 2017, teve reconhecido pela Justiça o direito ao auxílio-acompanhante, adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria para custear cuidados permanentes. A decisão foi proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Pará e do Amapá, que reformou sentença de primeira instância. O aposentado perdeu o braço esquerdo, teve perda de força no membro inferior direito e ficou cego de um dos olhos. A decisão pode ajudar casos semelhantes.

SINALIZAÇÃO

BILÍNGUE

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur), em parceria com o Ministério do Turismo, está implantando sinalização turística bilíngue em Belém. A modernização das placas facilitará o deslocamento de chefes de Estado, turistas e participantes da COP 30, em novembro próximo. Serão 721 placas em 28 circuitos estratégicos em Belém e outros municípios da Região Metropolitana.

Em Poucas Linhas

► Estão abertas as inscrições aos Vestibulares Cesupa 2026, que devem ser feitas pelo site até 17 de outubro. As provas ocorrerão em 26 de outubro, à tarde, para 14 cursos, seguindo o formato do Enem. O resultado final será divulgado em 10 de novembro.

► A prefeitura de Gurupá, no Marajó, promove, hoje, uma ação de saúde no novo posto do Quilombo Maria Ribeira. A prefeita do município, Iracilda Alho (MDB), informou que os recursos para a ação foram programados para serem usados logo após a inauguração, que ocorreu na última sexta-feira (29), e que já há uma calendário com ações que seguem até o fim deste ano para atender às demandas eletivas de saúde pública do grande número de comunidades quilombolas e ribeirinhas do município e seu entorno.

► A Companhia de Habitação do Pará (Cohab) divulgou o balanço do programa habitacional Sua Casa. De 2019 para cá foram beneficiadas mais 1,5 mil famílias pertencentes às comunidades tradicionais, como quilombolas, indígenas e ribeirinhos. O programa prevê ajuda financeira que pode chegar a R$ 21 mil para a compra de material de construção e também para pagamento da mão de obra.

► Será realizado em Belém, nos dias 29 e 31 de outubro, o II Encontro Regional das Comissões de Soluções Fundiárias da Amazônia Legal. O evento é promovido pela Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará (EJPA) em parceria com Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ministério da Justiça e Segurança Pública e Unidade Federal do Pará (UFPA).

► O escritor paraense Edyr Proença participa de conversa com os leitores no próximo sábado, 6 de setembro, às 11 horas, no espaço Casa Balaio, em Belém. Edyr Proença é autor do livro “Pssica”, premiado internacionalmente e que acaba de virar série para a televisão.