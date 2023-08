R70: 'O objetivo é sempre uma delação premiada', afirma Jair Bolsonaro sobre prisões de auxiliares

Arcabouço fiscal

Arthur Lira, presidente da Câmara, informou que os líderes partidários voltam a discutir hoje as alterações do Senado no texto.



Antibióticos

Estudo publicado na The Lancet Planetary aponta relação entre níveis crescentes de poluição e aumento da resistência de bactérias.

Jair Bolsonaro (J. Bosco)

"O objetivo é sempre uma delação premiada.”

Jair Bolsonaro, ex-presidente, ao questionar a motivação das prisões preventivas de seus dois ex-auxiliares: o tenente-coronel Mauro Cid e o sargento Luis dos Reis.

CONSELHEIROS

ELEIÇÕES

A partir desta segunda-feira, os pré-candidatos à vaga de conselheiros tutelares já podem iniciar suas campanhas. Em Belém, a lista dos que desejam concorrer ao posto já tem mais de 100 nomes. Na semana passada, um grupo se reuniu no Ministério Público do Estado do Pará para tratar dos detalhes da eleição, que está marcada para os dias 5 e 6 de outubro e terá apoio da Justiça Eleitoral.

DESAFIO



Embora não seja uma eleição que mobilize os eleitores, a escolha de conselheiros tutelares é parte fundamental da política nacional para infância e juventude. Eles são os responsáveis por aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. O detalhe é que todos os cidadãos com mais de 16 anos que já tenham título de eleitor podem votar e um dos desafios é reduzir a alta taxa de abstenção dessa eleição.

CAMPO

EXPORTAÇÕES



O agronegócio brasileiro continua sendo um dos grandes impulsionadores do desenvolvimento do País e ajudando a equilibrar o saldo da balança comercial. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente, no mês de julho deste ano, as exportações do setor alcançaram valor recorde de US$ 14,43 bilhões. Esse número é 1,2% superior ao registrado neste mesmo período do ano passado.



PRODUTOS



Estudo da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária aponta que o aumento do volume exportado foi puxado, principalmente, por produtos como soja, carnes de frango e suína, celulose e algodão.

participação



A participação das exportações do agronegócio no total da balança comercial de julho foi de quase 50%. China, Argentina, Argélia e México são alguns dos países em que as exportações do agro tiveram aumento absoluto das exportações, superando US$ 100 milhões.

MORADIA

PROGRAMA



O governo do Pará realiza amanhã, em Abaetetuba, município no baixo Tocantins, a cerimônia de entrega dos cheques do programa “Sua Casa” para 700 famílias. O investimento é de R$ 5,9 milhões e os recursos devem ser usados para auxiliar na construção e reconstrução de residências na cidade. Desde que foi criado, no ano de 2019, o programa já beneficiou mais de 200 mil pessoas de todo o Pará. Até julho deste ano, a política pública habitacional já havia ajudado a construir, reconstruir e ampliar mais de 40 mil residências com investimentos totais de R$ 350 milhões. Cada beneficiário pode receber até R$ 21 mil.

GASTRONOMIA

FESTIVAL



Será realizado nos dias 26 e 27 de agosto, em Cotijuba, a 5ª edição do Festival Gastronomia das Ilhas. O evento é promovido pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana da capital (Codem) e deve reunir 15 empreendedores. A expectativa é receber cerca de 2 mil nos dois dias do festival e a previsão é de que sejam ocupados 300 profissionais.

VENDAS

AUMENTO



O bom movimento observado no comércio para o Dia dos Pais deste ano deve confirmar as estimativas do varejo, que prevê crescimento no total de vendas em relação ao ano passado. Segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o aumento deve ser de 2,2%. Esse crescimento deve se refletir na geração de vagas temporárias. No comércio de Belém, que já começa a respirar ares de Círio, a expectativa é de que comecem as contratações de pessoal com vistas ao período que antecede o Natal.

Em Poucas Linhas

► A direção do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Pará (Sindipan-PA) lançou, na semana passada o “Guia Pará Trigo”, revista direcionada aos empresários e empreendedores do setor. Na mesma oportunidade foi lançada a edição 2024 da Pará Trigo: Feira de panificação, confeitaria e Food Service, que será realizada de 10 a 12 de abril do próximo ano, no Hangar.

► O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) definiu a comissão especial que vai determinar os requisitos e etapas do concurso público para novos servidores da pasta. A expectativa é de que sejam abertas 520 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. O anúncio aqueceu o já movimentado mercado de cursinhos preparatórios. O último concurso realizado pelo Mapa foi em 2017.

► Estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos mostra que a contratação formal de jovens aprendizes no Pará no 1º semestre deste ano alcançou 6.030 pessoas, resultado cerca de 12% maior que o registrado no mesmo período do ano passado.

► A agência dos Correios lançou um selo comemorativo pelos 150 anos de criação do Tribunal de Justiça do Pará.

► A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração facultou o ponto dos servidores públicos hoje, véspera do feriado de Adesão do Pará à Independência. Por isso, as unidades da Estação Cidadania não abrirão ao público. O atendimento só será retomado na quarta-feira, 16. Já a Estação das Docas, Mangal e Parque do Utinga estarão abertos no feriado.

► A Justiça Federal determinou que alunos dos cursos de graduação da Faculdade de Ensino do Pará (Fatespa) ofertados sem o prévio credenciamento pelo Ministério da Educação (MEC) têm direito à indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil. A instituição funcionava no município de Paragominas.