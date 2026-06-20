R70: 'O Neymar é o primeiro convocado home office do mundo', diz Lula

Equívoco

A equipe inteira de um programa de TV argentino foi demitida após divulgar falsamente a morte do pai de Messi.



Oriente Médio

Em meio aos confrontos no Líbano, Estados Unidos e Irã adiaram o começo de uma nova etapa nas negociações de paz.

DÍVIDAS

PREOCUPAÇÃO

Apesar de uma desaceleração recente da inadimplência, o cenário no Pará ainda preocupa. Dados do sistema Serasa mostram que o Estado encerrou maio com 3,1 milhões de consumidores inadimplentes, crescimento de 0,52% em relação ao mês anterior. A dívida média dos paraenses chegou a R$ 6.877,23, valor superior à média nacional.



CESTA BÁSICA



Para o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), o elevado endividamento está relacionado à combinação de juros altos, inflação dos alimentos e renda insuficiente para acompanhar o aumento do custo de vida. Em Belém, por exemplo, a cesta básica já acumula alta de 13,3% em 2026 e alcançou R$ 755,24 em maio, pressionando ainda mais o orçamento das famílias.

CANDIDATOS

ESCLARECIMENTOS

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará marcou para o próximo dia 23, reunião para tirar dúvidas sobre o processo de registro de candidaturas. O encontro é direcionado aos representantes de partidos políticos, federações e coligações, além de advogadas, advogados, integrantes da Procuradoria Regional Eleitoral e demais pessoas interessadas, incluindo pré-candidatos.



NOVIDADES



Durante a reunião, entre outras coisas, serão detalhados os aspectos materiais e processuais que envolvem o registro de candidatura, além das novidades normativas e procedimentais para as Eleições 2026, como por exemplo a forma correta de apresentação e instrução dos pedidos de registro; o funcionamento da integração entre o Sistema de Candidaturas (Cand) e o Processo Judicial Eletrônico (PJe); além de orientações gerais sobre o uso do módulo externo do sistema (Candex).

IDOSOS

COMITÊ

O Tribunal de Justiça do Estado (TJE) intensificou as ações de combate e prevenção à violência contra a pessoa idosa. No Junho Violeta, mês dedicado a campanhas voltadas a este público, o Comitê Local de Atenção à Pessoa Idosa ganhou novos membros, entre eles representantes do Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA).



DIREITOS



Todos passam a fazer parte da comissão responsável por elaborar e executar ações para a defesa dos direitos dos que já passaram dos 65 anos.

COMUNIDADE

FORÇA

A Secretaria Municipal de Cultura de Belém (Secult) autorizou a realização do cortejo em comemoração aos 33 anos da Associação Cultural Boi Marronzinho, na Terra Firme, que ocorrerá neste domingo (21), a partir das 17 horas, na passagem Brasília, 170, com a participação dos Bois Marronzinho, Vagalume, Juventude Curumim Tabatinga e o Boi Rei da Barão. A atividade integra a apresentação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos nos últimos seis meses, com a utilização da política pública de Soluções Baseadas na Natureza (SBN), que é desenvolvida pelo Ministério das Cidades, Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), Universidade Federal do Pará (UFPA), Chalé da Paz e Boi Marronzinho. Durante a programação, serão certificados 100 agentes socioambientais e haverá a apresentação dos desdobramentos do projeto “Periferia Viva - Tucunduba Verde Resiliente” para o segundo semestre.

HOSPITAL

RECONHECIMENTO

O Hospital Jean Bitar (HJB), em Belém, foi reconhecido pelo oitavo ano consecutivo com o selo Green Kitchen (Cozinha Verde), concedido pela Fundação para Pesquisa Ambiental (Fupam), da Universidade de São Paulo (USP). A certificação destaca instituições de saúde que adotam práticas sustentáveis na produção de refeições e promovem alimentação saudável, com critérios que incluem uso de alimentos sem agrotóxicos, redução de aditivos artificiais e adoção de produtos de limpeza biodegradáveis. A avaliação também considera processos voltados à segurança alimentar e à sustentabilidade ambiental. O hospital integra a rede pública de saúde do governo do Pará e oferece atendimento de média e alta complexidade, com foco em clínica médica, cirúrgica e cuidados especializados.

EM POUCAS LINHAS

➤ A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) inicia, a partir da segunda-feira (22), nova etapa de qualificação e regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR), por meio da plataforma Sicar+. A ação tem como objetivo fortalecer a segurança jurídica e a eficiência da gestão ambiental no Estado. Nesta fase, mais de 170 mil CARs com pendências serão notificados para atualização de informações e correção de inconsistências.

➤ Margem Equatorial, oportunidades de negócios e transição energética estarão no centro dos debates do Amazon Energy 2026, promovido pela Fiepa, por meio da iniciativa Redes, de 30 de junho a 1º de julho, em Belém. A programação reunirá empresários, investidores, especialistas e lideranças para discutir investimentos em óleo e gás, caminhos para que fornecedores acessem oportunidades com empresas de petróleo, energias renováveis e o papel estratégico do Pará na nova agenda energética do Brasil. Inscrições pelo site da Fiepa.

➤ O município de Mocajuba, no nordeste do Pará, será o próximo a receber uma sala de videoconferência que possibilita conectar a unidade prisional da cidade à Vara Criminal, viabilizando a realização de audiências e visitas virtuais no cárcere. A inauguração será no próximo dia 26. No total, 27 unidades de custódia mantidas pelo governo do Estado receberão os kits, a partir de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Estado (TJE).

➤ Dias após o prefeito de Igarapé-Miri, Roberto Pina (PT), declarar apoio público a Celso Sabino para o Senado, novos sinais políticos surgiram no Nordeste paraense. Durante entrevistas gravadas por emissoras da região, no XXXI Festival Folclórico de Tracuateua, em 15 de junho, os prefeitos Claudionor Moreira (Capanema) e Zezinho Costa (Tracuateua) referiram-se espontaneamente ao ex-ministro do Turismo como “futuro senador”. As gravações repercutiram entre lideranças locais e reforçaram a percepção de crescimento da candidatura de Sabino no interior.