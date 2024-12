R70: "O Natal é um bom momento para relembrarmos os ensinamentos de Cristo", diz Lula

Documento

O programa CNH Pai D’égua entregou nesta segunda (23) mais 3 mil carteiras de habilitação para beneficiários da RMB.



Contribuintes

Às 10h desta segunda-feira (23) a Receita Federal liberou a consulta ao lote da malha fina do mês de dezembro.

(J. Bosco)

"O Natal é um bom momento para relembrarmos os ensinamentos de Cristo: a compaixão, a fraternidade, o respeito e o amor ao próximo”

Lula, presidente da República, em seu pronunciamento de Natal, na noite desta segunda-feira (23). Ele também ressaltou a importância do respeito e da harmonia entre os poderes da República, reafirmando sua defesa “intransigente” da democracia.

NATAL

CONSUMO



A expectativa do setor empresarial é de muito movimento nas lojas nesta terça-feira (24), véspera do Natal, quando os shopping centers funcionam para atender o público que deixou as compras para a última hora. Segundo levantamento da Federação do Comércio do Pará (Fecomércio-PA) enviado à coluna, com base em uma sondagem, 43% dos consumidores ainda podiam ir às compras até o dia 24, enquanto 32,7% mencionaram que costumam comprar com antecedência de uma semana; 14,5% comprariam 15 dias antes; 3,6% um mês antes do Natal; 1,8% com dois meses ou mais; e menos de 1% afirmou que compraria no dia 25.



MOVIMENTO



Segundo a Fecomércio-PA, os estabelecimentos estão atendendo em horário estendido e o fluxo de pessoas tem sido constante não apenas durante o dia, mas também no período noturno. A entidade revelou ainda que as expectativas sobre o aumento no volume de vendas para o Natal são positivas e, desde o início do mês de dezembro, as projeções têm girado em torno de 9% a 12% de crescimento, na comparação com 2023. Aproximadamente 92% dos consumidores expressaram, no início do mês, a intenção de comprar presentes, sendo que 55,4% comprariam mais do que no ano passado, 17,4% manteriam o consumo e 22,2% comprariam menos que no Natal de 2023.

RISCO

CONTAMINAÇÃO



Os moradores de Marabá, especialmente os que vivem em comunidades situadas às margens do rio Tocantins, devem evitar qualquer contato com a água, segundo a prefeitura e a Diretoria de Proteção e Defesa Civil da cidade. Isto porque, no acidente ocorrido na ponte que interliga os estados do Maranhão e Tocantins, em que quatro caminhões, uma caminhonete e duas motos caíram no rio Tocantins, foi confirmado que um dos veículos transportava defensivos agrícolas, enquanto outro tinha produto químico corrosivo altamente perigoso - ácido sulfúrico.



SAÚDE



Segundo os órgãos, o contato com esses produtos pode desencadear reações químicas graves e oferecer sérios riscos à saúde, como queimaduras e intoxicações. As equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outras autoridades estão monitorando a situação. A população deve aguardar novas orientações oficiais antes de utilizar a água para qualquer finalidade, enfatizou a prefeitura.

QUALIDADE

AR



Após passar por um momento crítico de queimadas e incêndios, o município de Santarém tinha a qualidade do ar moderada nesta segunda-feira (23), com risco tolerável à saúde, segundo divulgado pela prefeitura, com base em informações do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam). Ainda de acordo com a administração pública, no domingo (22) houve 275 focos de incêndio no Pará, sendo cinco em Santarém.

RECURSOS

SAÚDE



Os estados do Pará e Amapá, no Norte, receberão um total de R$ 1,4 milhão por meio de repasses do Ministério da Saúde voltados ao custeio de ações de enfrentamento a queimadas, secas e crises climáticas, como anunciado pela Pasta nesta segunda-feira (23). A destinação de recursos busca apoiar as localidades atingidas pela intensificação das queimadas na região em 2024. O ministério tem se reunido com gestores estaduais para saber como os estados estão se organizando para futuros eventos climáticos e para oferecer orientação técnica e financeira.



AÇÕES



Também foi fortalecido o atendimento para a população indígena. No caso do Pará, o Ministério da Saúde promoveu, em novembro, missão de assistência para 2,5 mil indígenas em 18 aldeias afetadas pela estiagem extrema. Os voluntários foram divididos em duas equipes de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A ação teve o objetivo de fortalecer a assistência aos povos Borari e Arara, que ficaram isolados devido à baixa dos rios da região.

MEDALHA

HOMENAGEM



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi agraciado com a Medalha Francisco Caldeira Castelo Branco, pela prefeitura de Belém, conforme decreto publicado na sexta-feira (20), no Diário Oficial do Município, assinado pelo prefeito da capital paraense, Edmilson Rodrigues (PSOL).

EM POUCAS LINHAS

➤ O expediente na administração municipal de Belém será facultativo nesta terça-feira (24), véspera de Natal. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) da sexta-feira (20). Essa medida vale para todas as repartições públicas da cidade, com exceção de pessoal vinculado às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população, como fiscalização, saúde e segurança pública. Os órgãos da administração direta e indireta do município deverão designar servidores vinculados às suas áreas finalísticas, administrativas, financeiras e contábil para responder às demandas em regime de plantão.

➤ No primeiro grito de Carnaval de todo o País, o bloco Império Romano vai às ruas da capital paraense nesta quarta-feira (25), logo após o almoço de Natal. Os “romanos” iniciaram a festividade em 1971. A concentração será às 13h, na travessa Soares Carneiro, entre a rua Municipalidade e a avenida Senador Lemos, e o início do cortejo está marcado para as 15h. Em dezembro o bloco se tornou Patrimônio Cultural Imaterial do Pará.

➤ Os órgãos do Judiciário paraense estão funcionando em regime de plantão desde a sexta-feira (20), com previsão de retorno no início de janeiro. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), a Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA), o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) têm as atividades alteradas até o dia 6. Já no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), as atividades ficam pausadas até 7 de janeiro, assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). Na Ordem dos Advogados do Brasil - seção Pará (OAB-PA), o recesso será somente até 2 de janeiro.