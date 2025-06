R70: 'O mundo ainda não está preparado para viver sem o petróleo', diz Lula

Bilionário

Pavel Durov, dono do Telegram, diz que vai deixar herança para seus mais de 100 filhos. Patrimônio só será liberado em 30 anos.

Injeções para perder peso podem reduzir efeito de anticoncepcional. Crescem os relatos de mulheres que engravidaram.

O Sindicato dos Restaurantes de Belém e mais 24 estabelecimentos da capital paraense têm dez dias para apresentar dados comparativos que justifiquem a alta dos preços de hospedagem para a COP 30, marcada para o início do mês de novembro em Belém. Segundo o Ministério da Justiça, a rede hoteleira da capital paraense terá que explicar tabelas que seriam abusivas, e põe em xeque a presença de delegações internacionais dispostas a desistir da conferência das partes em razão do fator hospedagem. O assunto tem sido tema das conversas de bastidores durante a 62ª sessão dos Órgãos Subsidiários da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (SB 62) que começou na segunda-feira, 16, em Bonn, na Alemanha.

Preocupado com desfecho do caso e a repercussão internacional, que preocupa o governo brasileiro, o senador Beto Faro (PT) anunciou que entrou no circuito e, através da subcomissão da COP 30 no Senado Federal, vai propor um diálogo com o setor hoteleiro e bares “com o objetivo de buscar o equilíbrio econômico e um turismo sem excessos” Segundo Faro, a ideia é alinhar expectativas e mostrar Belém, e sobretudo o Pará, como um destino acolhedor.

Certificados fitossanitários para produtos, o aumento da frequência de navios e a necessidade de contêineres refrigerados, além da urgência de uma classificação técnica nacional para produtos derivados de açaí, como polpa e pó, estão entre as ações propostas durante encontro, realizado nesta semana, entre Ministério da Agricultura e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para enfrentar os principais entraves logísticos, regulatórios e comerciais dos mercados nacional e internacional do produto.

A ação conjunta do Ministério com a Anvisa é parte das ações previstas no Plano Estadual de Bioeconomia (PlanBio), e segue o modelo de governança colaborativa lançado com sucesso no setor da castanha-do-pará. Além dos órgãos oficiais, o grupo reúne 14 empresas, além de representantes de organizações não governamentais e entidades do poder público estadual, como a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas).

Dois nomes disputam o comando do Partido dos Trabalhadores (PT) no Estado do Pará. O primeiro turno da eleição direta está marcado para 6 de julho. A professora Milene Lauande e o senador Beto Faro - que busca a reeleição - concorrem à presidência da legenda. O PT tem 128 mil filiados no Estado.

O Processo de Eleições Diretas (PED) 2025 ocorrerá em 141 dos 144 diretórios municipais. As eleições diretas da legenda são realizadas a cada quatro anos para que filiados escolham dirigentes nos níveis zonal, municipal, estadual e nacional. Neste ano, poderão votar filiados que tenham se registrado até 28 de fevereiro de 2025.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abriu as inscrições para a 3ª Edição do Prêmio Justiça e Saúde, criado para premiar e divulgar práticas que contribuam para a redução da judicialização na área da saúde pública e suplementar.

A premiação está distribuída em cinco categorias: “Tribunal”, destinada às práticas desenvolvidas por tribunais; “Juiz”, voltada para iniciativas de magistrados, de forma individual ou coletiva; “Sistema de Justiça”, que contempla órgãos como Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); “Poder Público”, que abrange instituições do Legislativo e Executivo, em todas as esferas, além de órgãos públicos de saúde; e, por fim, “Empresas e Sociedade Civil Organizada”, direcionada a organizações empresariais, instituições privadas de saúde e entidades da sociedade civil, como ONGs, fundações e associações sem fins lucrativos. As inscrições podem ser feitas até 15 de agosto.

► Com o anúncio feito ontem da abertura do edital para uso de espaços da Zona Azul da COP 30, a expectativa é de que as comitivas oficiais acelerem o processo de definição das presenças em Belém. As solicitações de espaços podem ser feitas até o dia 2 de julho. A Zona Azul é a área oficial e restrita onde ocorrem as negociações diplomáticas e também as atividades organizadas pelos países e instituições participantes. Poderá ser ocupada apenas por organizações credenciadas junto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).

► Em Bonn, na Alemanha, o secretário para o tema COP pela Casa Civil da Presidência da República, Valter Correia, informou que até o fim de junho a Plataforma Oficial de Acomodação entrará no ar. A previsão é que sejam oferecidos cerca de 6 mil leitos no primeiro lote.

► A Unidade de Custódia e Reinserção de Icoaraci e a Central de Custódia Provisória da Cremação receberam salas de videoconferência, que permitem a conexão com as Varas Criminais para realização de audiências e visitas virtuais a pessoas no cárcere. A meta é entregar, ainda neste ano, 63 kits para instalação do sistema, fruto do acordo de cooperação técnica celebrado entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

► O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) iniciou a formação de professores das redes pública e privada no Estado neste mês de junho. O trabalho integra o projeto “Educação que Transforma Vidas: Formação de Professores para o Trânsito Seguro e Cidadão” e tem como objetivo expandir a educação para o trânsito de forma interdisciplinar.

► Mais de mil agentes da área de segurança estão mobilizados até a próxima segunda-feira (23) para a operação Corpus Christi. Praias e balneários são o principal alvo da fiscalização.