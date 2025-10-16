R70: 'O ministro Flávio Dino, como outros, fizeram no Supremo um partido político', diz senador Eduardo Girão, senador (Novo-CE), sobre pedidos de impeachment apresentados por integrantes da oposição no Congresso contra Dino e Alexandre de Moraes, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira. Repórter 70 16.10.25 7h22 Eduardo Girão (J. Bosco) Seguro Social INSS suspende programa de redução de fila por falta de verba. Mais de 2,6 milhões de brasileiros aguardam liberação de benefício. Emissão da CND A Carteira Nacional Docente pode ser solicitada a partir de hoje. O sistema será aberto na página Mais Professores. INFRAESTRUTURA PANORAMA Segundo o Panorama da Infraestrutura - Região Norte, 74% dos empresários industriais consideram as condições de infraestrutura da região como regular, ruim ou péssima, enquanto a média nacional é de 45%. O documento foi apresentado ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com a participação da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), na “Pré-COP 30: o papel do setor privado na agenda do clima”. Ao falar sobre os dados, o presidente da Fiepa, Alex Carvalho, afirmou que é preciso “colocar esse pingo de realidade a quem ainda queira entender a infraestrutura como um inimigo da Amazônia”. “O inimigo da Amazônia é a pobreza, é a falta de oportunidades”. RENOVÁVEL COMBUSTÍVEL A Petrobras está trabalhando num acordo para fornecer combustíveis renováveis para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A informação foi divulgada durante o Encontro Global sobre Empresas Estatais e Ação Climática. O acordo será uma forma de mostrar a atuação da empresa na missão de descarbonizar a economia brasileira. A petroleira busca parcerias para acelerar projetos ligados à transição energética, especialmente em combustíveis renováveis para aviação e para os transportes terrestres. COP 30 TRANSPORTE Quinze linhas exclusivas de ônibus vão atender os participantes credenciados da Blue Zone durante a COP 30, em Belém. Serão 250 veículos ao todo, dos quais 40 são elétricos e os demais operam com tecnologia Euro 6, de baixa emissão de poluentes. Os coletivos farão trajetos específicos até o Parque da Cidade, área que receberá a zona restrita da ONU. A organização do evento também divulgou os mapas de acesso e definiu que o sistema funcionará 24 horas por dia, entre 1º e 23 de novembro. VIAS Os pontos de embarque exclusivos estarão sinalizados com totens ou banners, e o transporte poderá ser utilizado mediante apresentação da credencial da Blue Zone ou carta da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC). Delegações alojadas nos navios MSC Seaview e Costa Diadema, no porto de Outeiro, também serão atendidas. Por segurança, haverá bloqueios e fiscalização nas vias que dão acesso ao Parque da Cidade. Táxis e aplicativos só poderão embarcar e desembarcar passageiros nas avenidas Visconde de Inhaúma e Romulo Maiorana. Não haverá estacionamento no local e a avenida Duque de Caxias será utilizada apenas para embarque e desembarque de veículos próprios. DIREITOS E o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) implementou um canal específico no Disque 100 para registrar denúncias de violações de direitos humanos dentro da programação da COP 30. O serviço será coordenado pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Os dados subsidiarão a elaboração de um relatório nacional com todas as denúncias registradas no período anterior, durante e após a conferência. MODELO O atendimento funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana, e pode ser acessado gratuitamente por telefone fixo ou celular, com garantia de anonimato. A criação desse canal segue protocolos já utilizados em grandes mobilizações nacionais, como o Festival de Parintins e as enchentes no Rio Grande do Sul e contará com apoio do aparato de segurança do governo do Pará. MÚSICA REINSERÇÃO O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e Academia Paraense de Música (APM) assinaram termo de fomento para realização do projeto “Amazônia Resistência – Um Desfile em Movimento”, que prevê a capacitação técnico-artística para pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional. As oficinas serão oferecidas por meio do projeto TerPaz, do governo do Estado. EXEMPLO Segundo o presidente do TJPA, desembargador Roberto Moura, a parceria firmada com a APM é exemplo de como é possível gerar oportunidades e esperança, viabilizando a difusão e o reconhecimento do trabalho de pessoas privadas de liberdades e egressas, inclusive em espaços de visibilidade internacional, como o Global Citizen, com culminância em desfile-espetáculo e exposição durante a COP 30. Em Poucas Linhas ► O Museu das Amazônias (MAZ) promove, hoje (16) e amanhã (17), o Fórum de Justiça Climática, em parceria com o Museu das Favelas de São Paulo. Aberto ao público, o evento tem como tema central “Periferias, florestas e futuros do Sul global” e reúne lideranças comunitárias, artistas, comunicadores e pesquisadores de diferentes territórios. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local. ► O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, em Icoaraci, ampliou o número de exames de mamografia realizados nos últimos anos. Em 2023, foram 2.183 procedimentos, enquanto em 2024 o número chegou a 3.170, um crescimento de 45,21%, o que representa quase mil exames a mais. Somente em 2025, já foram contabilizados 1.157 atendimentos até o momento. ► A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) deu início ontem à entrega dos kits para os participantes da XII Corrida, Caminhada e V Passeio Ciclístico do Servidor, que será realizada no sábado (18) no Parque Estadual do Utinga. A entrega ocorre até hoje, na sede da Seplad, na Travessa do Chaco. ► Começa na segunda-feira (20), em Belém, a 20ª Semana Nacional da Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com Tribunais de todo o país. Agendada para o período de 3 a 7 de novembro nos demais municípios, a atividade foi antecipada na capital em razão da COP 30. ► Marcada para sábado (18), a 23ª Romaria da Juventude deve reunir 60 mil jovens, prevê a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Essa será a nona procissão oficial do Círio 2025. A caminhada terá início às 16h na Paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro da Cremação, e seguirá até a Praça Santuário, em Nazaré. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas repórter 70 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Repórter 70 . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!