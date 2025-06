R70: 'O melhor programa social que existe é o emprego', diz Henrique Meirelles

Remoção

Em testes no Brasil, microalga eliminou parte de antibióticos encontrados na água e produziu biomassa com potencial valor comercial.



Golpe

Ambulante é preso por suspeita de cobrar R$ 1 mil de turistas por duas espigas de milho em Copacabana, no Rio de Janeiro.

SENTINELAS

LADO

O Lago Grande de Monte Alegre, situado no oeste paraense, é um dos cinco territórios estratégicos contemplados pelo projeto nacional Lagos Sentinelas da Amazônia. A ação busca os recursos hídricos da região diante dos impactos das mudanças climáticas e reúne 16 instituições nacionais e internacionais, com coordenação do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) e atuação local da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio).

MONITORAMENTO

O projeto tem como foco principal a produção de ciência aplicada, o fortalecimento da cooperação entre academia, poder público e comunidades locais e a construção de estratégias para o uso sustentável das águas amazônicas. Além do Lago Grande de Monte Alegre, serão monitorados os lagos de Tefé (AM), Coari (AM), Janauacá (AM) e Lago do Serpa (AM), cada um deles com coordenação atribuída a instituições de ensino e pesquisa da região. A presença do Lago Grande nesse conjunto reforça o protagonismo das Unidades de Conservação da Calha Norte na agenda ambiental brasileira, destacando a importância ecológica, social e cultural da região.

AMORADOS

GASTOS

Levantamento da Serasa revela que na região Norte 59% dos entrevistados estão planejando gastar até R$ 200 com o presente da pessoa amada neste 12 de junho. Os itens mais citados para dar de presente incluem perfumes (34%), chocolates (32%), roupas (30%) e itens definidos como simbólicos (25%). O Dia dos Namorados é tradicionalmente a terceira melhor data para o comércio varejista do País. Perde apenas para Natal e Dia das Mães.

AGRO

COP 30

A Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) fechou parceria com a Embrapa Amazônia Oriental para instalar a “Casa da Agricultura Sustentável” dentro do espaço de discussão do setor agropecuário durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A “AgriZone”, destinada aos debates sobre o agro, funcionará na sede da Embrapa Amazônia Oriental e na próxima semana representantes da secretaria visitarão o espaço de 3 mil hectares que está sendo adaptado para abrigar o evento.

ENCONTRO

A partir de hoje, Belém se transformará na capital do agronegócio brasileiro. A cidade vai sediar até quinta-feira (12) o 2º Seminário Nacional sobre Insumos Agropecuários (Senagri 2025). O evento será no Hangar e a palestra magna de abertura será do secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Goulart. O encontro, realizado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) e pela Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária (SBDA), deve reunir 700 participantes, entre especialistas, profissionais, distribuidores e representantes do setor público e privado.

MPOX

OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou, nesta segunda-feira (9), que mantém o alerta pela epidemia de mpox, que afeta principalmente a África, e pediu “apoio internacional continuado”. O diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “anunciou que o surto de mpox segue cumprindo os critérios de uma emergência de saúde pública de importância internacional”, segundo um comunicado.

DECLARAÇÃO

Tedros havia declarado a emergência em 14 de agosto de 2022 ante a rápida propagação da doença na África. A mpox é caracterizada por lesões cutâneas, como pústulas, febre alta e dores musculares. Identificada pela primeira vez na República Democrática do Congo em 1970, permaneceu confinada durante muito tempo em diversos países africanos. Mas em 2022 começou a se estender para o resto do mundo, especialmente para países desenvolvidos onde o vírus nunca havia circulado. “Desde o início de 2024, 25 países notificaram a OMS mais de 37 mil casos confirmados de mpox, incluindo 125 mortes”, declarou na sexta-feira o responsável da OMS ao comitê de emergência do Regulamento Sanitário Internacional (RSI).

Em Poucas Linhas

► Foi aprovado na Comissão de Turismo o requerimento de número 7/2025, de autoria do deputado federal paraense Raimundo Santos (PSD-PA), que prevê a realização de audiência pública para discutir as prioridades e estratégias do Brasil na COP 30. Com outro requerimento em tramitação, o parlamentar propõe a formação de Comissão Externa na Casa para sistematizar contribuições do Parlamento brasileiro à pauta da COP 30.

► O Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá recebeu, nesta segunda-feira (9), a missão French Bioeconomy Days @COP30, promovida pela Business France. A delegação, composta por representantes de empresas, instituições e do governo da França, conheceu iniciativas do Parque voltadas ao uso sustentável da biodiversidade amazônica.

► A Defesa Civil de Belém realizou, na semana passada, mais uma edição da “Defesa Civil nos Bairros”, no Curió-Utinga. Foram realizadas 500 vistorias. O objetivo é prevenir acidentes domésticos, especialmente incêndios. Durante as visitas, as equipes da Defesa Civil de Belém entregaram extintores portáteis e orientaram moradores sobre segurança com gás de cozinha, instalações elétricas e como agir em casos de princípio de incêndio.

► Foi aberta ontem, no Espaço Cultural Ministro Orlando Teixeira da Costa, localizado no prédio-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), a exposição “Deixem viver a Amazônia”, do artista plástico paraense Paulo Guimarães, A mostra segue em cartaz até 30 de junho.

► O município de Altamira recebe nesta terça-feira (10) a terceira edição do Encontro com Gestores Públicos e Parlamentares, evento que debate os caminhos para a captação de recursos oriundos de emendas parlamentares e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).