R70: 'O Master antes da liquidação só tinha R$ 4 milhões em caixa', afirma diretor de fiscalização

Alívio

Fevereiro seguirá com bandeira tarifária verde na conta de luz, confirmou ontem a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).



Vigilância

Ministério da Saúde diz que vírus Nipah não ameaça o Brasil. Avaliação é a mesma da Organização Mundial da Saúde (OMS).

CANDIDATURA

DIREITA

O ex-senador Mário Couto, que anunciou recentemente sua pré-candidatura ao governo do Pará, reuniu-se nesta sexta-feira, 30, com o deputado federal Joaquim Passarinho, presidente estadual do PL. Até então sem manifestação oficial do partido sobre a definição de uma candidatura própria da direita no Pará, o objetivo de Couto é convencer as lideranças da viabilidade de seu projeto, que pode fortalecer a bancada federal da legenda, atualmente composta por três deputados. Nesse sentido, Couto afirmou que o encontro foi produtivo e que os passos seguintes da negociação serão tratados nos próximos dias com a Executiva nacional do partido.

MINISTRO

DISPUTA

A coluna errou. Em nota publicada ontem sobre a debandada de ministros da Esplanada para concorrer às eleições deste ano, afirmamos que o paraense Jader Filho, titular do Ministério das Cidades, voltaria para a Câmara Federal. Jader Filho não tem cargo eletivo. Deve deixar o ministério para disputar sua primeira eleição.

JUSTIÇA

USINA

Foi marcada para 25 de fevereiro a inauguração da primeira usina solar da Justiça Eleitoral do Pará no município de Santarém, oeste paraense. O evento terá a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargador José Maria Teixeira do Rosário. O projeto é do próprio Tribunal e vai representar uma economia de aproximadamente R$ 1,8 milhão por ano em custos com energia elétrica para a Corte. A usina ocupa um terreno de 14 mil metros quadrados, cedido pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), ocupados por 2.600 placas fotovoltaicas e receberá o nome do desembargador, escritor e compositor santareno, falecido em 2024, José Wilson Malheiros da Fonseca, filho do maestro Wilson Dias da Fonseca, o “Maestro Isoca”.

INOVAÇÃO

ACOMPANHAMENTO

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) recebeu, nesta semana, a visita técnica de representantes da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para acompanhar a execução de recursos federais e o andamento de projetos apoiados no Pará.



CENTELHA

A agenda teve como foco o Programa Centelha II, voltado ao estímulo ao empreendedorismo inovador, e incluiu visitas ao Parque de Ciência e Tecnologia Guamá e reunião institucional na sede da fundação para avaliação dos resultados já alcançados. A última edição do Programa Centelha destinou R$ 4 milhões ao financiamento de 50 projetos no Estado, contribuindo para fortalecer o ecossistema de inovação e a criação de empreendimentos de base tecnológica. Uma nova chamada pública deve ser lançada em breve em parceria entre as duas instituições, ampliando as oportunidades para que pesquisadores e empreendedores paraenses transformem ideias em negócios com impacto econômico e social.

AÇAÍ

CRISE

Instalado nesta semana pela Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, Defesa das Pessoas com Deficiência, da Mulher, da Juventude, da Pessoa Idosa e das Minorias (CDHDC) da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), o Comitê Estadual de Acompanhamento da Cadeia do Açaí (GT Açaí) já começa os trabalhos com o desafio de acompanhar os casos de doença de chagas na Região Metropolitana de Belém e as consequências para quem vive da colheita e beneficiamento de um dos frutos símbolos do Pará.



QUEDA

Durante a instalação do Comitê, trabalhadores do setor contaram que as vendas despencaram nos últimos dias. Após o Ministério da Saúde confirmar o surto da doença em Ananindeua, o faturamento tem caído e os preços foram reduzidos. Da parte dos consumidores, o receio de contaminação aumentou. A princípio, o GT Açaí teria como uma das missões acompanhar a implantação das recomendações feitas pelo Grupo Temporário de Trabalho para a Crise do Abastecimento de Açaí no Estado do Pará (GT do Açaí), criado no ano passado em meio a uma disparada de preços.

EM POUCAS LINHAS

⮞ Estreou nesta semana no Canal Curta a série “Amazônia Ancestral”. Dirigido pela cineasta Zienhe Castro, a obra percorre três Estados da região, mostrando práticas culturais, modos de vida e resistência dos povos amazônidas. O primeiro episódio foi sobre o Marajó, já o segundo abordará a força, a sabedoria e a resistência das mulheres que moldam e preservam a identidade cultural e ecológica do território. Os episódios vão ao ar toda sexta-feira, às 20h, no Canal Curta.

⮞ A Escola Técnica do Sistema Único de Saúde (SUS) do Pará Dr. Manuel Ayres abriu inscrições para o Curso de Capacitação em Resposta às Emergências em Saúde Pública, destinado prioritariamente a servidores municipais de Itaituba, na Região de Integração do Tapajós. Será ofertada uma turma com 40 vagas voltadas a profissionais da área da saúde que atuam no SUS no município, como agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias e técnicos de enfermagem. Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos, possuir ensino médio ou superior completo e apresentar declaração de liberação assinada pela chefia imediata, além do termo de compromisso do gestor municipal de saúde. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio de formulário online disponível no portal da Sespa, no período de 9 a 20 de fevereiro, podendo ser encerradas antes caso as vagas sejam preenchidas.

⮞ Nos períodos que antecedem a Semana Santa, a movimentação diária na Pedra do Peixe do Complexo do Ver-o-Peso, principal entreposto atacadista da capital, pode chegar a 120 toneladas de pescado.

⮞ O Bosque Rodrigues Alves Jardim Zoobotânico da Amazônia, na avenida Almirante Barroso, abrirá hoje e amanhã das 8h às 16h com entrada franca.

⮞ A bateria do bloco Crias do Curro Velho se apresenta amanhã no Centro Cultural Banco da Amazônia, em Belém, a partir das 10h. A programação integra o 1º Grito de Carnaval do Centro e da Fundação Cultural do Pará.