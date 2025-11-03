R70: 'O maior legado da COP 30 será a mudança de mentalidade', diz reitor da UFPA

Mega-Sena

Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2935 e o prêmio acumulou: R$ 41 milhões. Números sorteados: 09, 18, 28, 34, 38 e 57.

No trem

Um ataque com facas deixou pelo menos dez pessoas feridas na Inglaterra. Dois suspeitos foram presos.

BELÉM

PRONTA

Com uma estrutura poucas vezes vista no Brasil e um público que compareceu em peso ao Mangueirão, o Global Citizen Festival Amazônia foi a prova de que a capital paraense está preparada para sediar eventos. O comentário geral entre os participantes de fora do Estado foi de que Belém não ficou devendo no que diz respeito à infraestrutura, além de se destacar pela hospitalidade e calor humano. Com isso, aos poucos, os temores em torno da realização da COP 30 começam a se dissipar.

VOLTA

Depois de passar o sábado em Belém o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Janja, voaram para o oeste do Pará, onde visitaram a aldeia Vista Alegre de Capixauã e a Comunidade Jamaraquá, na Reserva Tapajós-Arapiuns, no rio Tapajós. Durante a visita, Lula anunciou a criação de uma universidade indígena com cursos de extensão em todo o País. Hoje, Lula volta à capital, onde participa de novas inaugurações e se prepara para a Cúpula do Clima, evento que vai reunir mais de 140 delegações, antecedendo a COP 30.

ESTRUTURA

O Governo do Pará inaugura, hoje, mais duas obras relacionadas à melhoria da capital paraense para a COP 30. O Parque Linear da Nova Tamandaré e o Terminal Hidroviário da Tamandaré fazem parte do conjunto de equipamentos que ficarão na cidade como legado estrutural da COP 30. Com 1,4 quilômetro de extensão ao longo do canal da avenida Almirante Tamandaré, o novo parque linear recebeu obras de pavimentação, urbanização, paisagismo, passarelas e cinco novas comportas de controle de maré. Já o Terminal Hidroviário da Tamandaré terá capacidade para atender cerca de 500 passageiros por dia.

DIREITOS

DEBATE

A coordenadora geral de Justiça Socioambiental e Direitos Territoriais da Secretaria Nacional de Acesso à Justiça (Saju), Daniela Reis, modera no dia 6 de novembro, às 9h30, no Auditório do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ-UFPA), o Painel Observatório de Acesso à Justiça, Mapeamento de conflitos socioambientais, durante a Semana Multivercidades da Amazônia.

PESQUISADORES

O evento terá a participação de pesquisadores dos Núcleos Norte, Nordeste, Sudeste, Centro Oeste e Sul da Clínica Multivercidades. A partir das 15 horas, também no auditório do ICJ-UFPA, será realizado o Painel Residência de Acesso à Justiça, Estudos e práticas multiprofissionais desenvolvidos pelas equipes da Universidade Federal do Pará. A moderadora será Cristina Terezo, da Clínica de Direitos Humanos, que trabalha com Pesquisa nos Sistemas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos, Grupos Vulnerabilizados e Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

SONEGAÇÃO

COMBATE

A Secretaria da Fazenda (Sefa) e a Polícia Civil do Pará (PCPA) assinaram, na semana passada, Termo de Cooperação para fortalecer a integração entre os órgãos e ampliar o combate à sonegação fiscal. A parceria complementa as ações já realizadas no âmbito do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado do Pará (Cira/PA), que reúne representantes da Sefa, Polícia Civil, Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e Ministério Público do Pará (MPPA). O objetivo é integrar esforços para otimizar a cobrança de créditos inscritos na dívida ativa e reforçar o controle de mercadorias em trânsito, especialmente nas áreas de fronteira, onde o Fisco estadual planeja implantar uma unidade fluvial.

CLIMA

EXPOSIÇÃO

Belém recebe, a partir deste sábado, 8, a exposição “Clima - O Novo Anormal”. Criada por Fernando Meirelles e Cláudio Ângelo, a exposição ficará em cartaz no Centro Cultural Banco da Amazônia (CCBA) até 15 de fevereiro de 2026. A exposição, que chega a Belém em meio aos preparativos para a COP 30, é resultado de uma colaboração entre Brasil e França, sendo a versão brasileira da mostra “Urgence Climatique”.

EM POUCAS LINHAS

► O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) realizará uma programação especial entre os dias 5 e 22 de novembro, durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30). A programação inclui sessões de cúpula, exibição de vídeos seguidos de debate, visitas ao centro de ciências e a exposição “Semeando a vida: como ocorre a dispersão de sementes na Amazônia”, em parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi. Os vídeos apresentados fazem parte da Mostra CTV Ecofalante: A COP é aqui, iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), com temas como povos tradicionais, justiça climática e energia.

► O procurador da República, Alan Rogério Mansur Silva, concluiu mandato de dois anos como representante titular do Ministério Público Federal (MPF) no Tribunal Regional Eleitoral do Pará. O cargo passa a ser ocupado, a partir de agora, pelo procurador da República Bruno Valente.

► O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) ajuizou Ação Civil Pública contra a Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Companhia de Saneamento do Pará. O motivo foi a realização de festas de música eletrônica, as famosas raves, nas sede do clube, que fica no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Na ação, o Ministério Público alega que os eventos causam dano ambiental na área “de relevante interesse, inserida parcialmente na Área de Proteção Ambiental (APA Belém) e no Parque Estadual do Utinga (PEUt)”.

► Belém já respira clima de COP 30. Com o reinício das férias escolares nesta semana, muita gente se prepara para deixar a cidade. Por outro lado, já é grande o número de visitantes de outros Estados e países chegando a Belém para a programação, que começa com a Cúpula do Clima, nesta quarta-feira, 6.

► O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) autorizou a realização de plebiscito para que os moradores de Senador José Porfírio, oeste do Pará, decidam se o município deve voltar a se chamar Souzel. A previsão é de que a consulta aos eleitores seja feita junto com as eleições municipais de 2028.