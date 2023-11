R70: O LIBERAL é uma das exceções, uma voz a desafiar o coro de louvações aos interesses da Amazônia

Bancos

A Justiça de Minas Gerais proibiu a cobrança de parcelas no cartão de crédito de clientes lesados pela 123milhas.

“Enem dos Concursos”

O governo anunciou que a Fundação Cesgranrio fará a aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado.

Aldo Rebelo (J.Bosco)

"O LIBERAL tem sido uma das destacadas exceções, uma voz a desafiar o coro de louvações aos interesses internacionais na Amazônia.”



Aldo Rebelo, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, destacou a coragem do jornal O LIBERAL em romper com o discurso unificado sobre a Amazônia em nome do compromisso com a verdade e com a sociedade.

LIXO

SEM CONCORRÊNCIA

Sem surpresas, a Comissão Permanente de Licitação do Município de Belém divulgou o resultado dos recursos à concorrência que vai escolher a empresa responsável pela coleta e tratamento do lixo doméstico produzido pelos moradores da capital. Apenas o consórcio Natureza Viva – leia-se Terraplena – se mantém no páreo. Em decisão publicada na semana passada, a Comissão não apenas manteve a inabilitação do Consórcio Gestor de Resíduos de Belém como determinou a inabilitação do Consórcio Belém Verde.

RETROCESSO

Único habilitado na disputa pelo contrato bilionário, o Consórcio Natureza Viva é formado pelas empresas Terraplena, CS Brasil e Promulti. Esta foi a responsável por elaborar os estudos que originaram a concorrência. Aliás, confirmando notícia publicada com exclusividade neste espaço, o prefeito de Belém anunciou que pretende mesmo reativar o lixão do Aurá, alternativa condenada por todos os especialistas em saneamento.

ORLA

ABANDONO

Além de reclamarem da grande quantidade de lixo nas ruas, moradores de Icoaraci têm aumentado o tom das queixas contra o abandono do distrito. Uma líder comunitária local enviou à coluna imagens das pontes de madeira na orla de Icoaraci que dão apenas uma vaga lembrança da beleza que já tiveram. As estruturas da orla dão sinais de que há muito tempo não recebem manutenção. A praça está tomada pelo lixo, o que tem afastado os turistas que antes iam em grande número para o almoço ou o jantar nos restaurantes da orla.

RECLAMAÇÃO

Os empreendedores reclamam porque, mesmo com o longo verão que está fazendo este ano, o movimento, que já havia dado sinais de queda ano passado, piorou este ano.

EXPECTATIVA

POTENCIAL

Enquanto em Dubai são discutidos os caminhos para conter as mudanças climáticas durante a COP 28, Belém sedia, na próxima semana, um evento que trata da sustentabilidade com geração de renda para a população que vive na Amazônia.

PESCA

Representantes de toda a cadeia de pesca dos países da bacia amazônica estarão reunidos na capital paraense para conhecer caminhos e expandir mercado, com produção sustentável. O evento IFC Amazônia, que será realizado de 3 a 5 de dezembro, já tem mais de mil inscritos e reunirá autoridades, especialistas, empresários e pesquisadores da pesca e aquicultura. Um dos painéis mais aguardados terá a presença do diretor-adjunto da Divisão de Política e Recursos de Pesca e Aquicultura da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), Audun Lem, e do presidente do IFC Brasil e ex-ministro da Pesca, Altemir Gregolin.

PRÉ-OLÍMPICO

BELÉM

Membros da Federação Internacional de Basquete (Fiba) e da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) se reuniram em Belém, na semana passada, com representantes da Secretaria de Esporte e Lazer e com a equipe técnica do Mangueirinho, para tratar sobre a organização do Pré-Olímpico de Basquete Feminino, que será realizado entre os dias 8 e 11 de fevereiro de 2024. O Brasil vai sediar a competição pela primeira vez e Belém será palco de uma das chaves da disputa, quando as brasileiras enfrentarão as seleções da Austrália, Sérvia e Alemanha. A equipe brasileira confirmou sua participação com o triunfo na AmeriCup, em julho. A seleção brasileira busca vaga para os Jogos Olímpicos de Paris, no próximo ano.

ANIVERSÁRIO

ESPECIAL

O LIBERAL circula hoje com edição especial para marcar os 77 anos do veículo que é um dos mais tradicionais do País e um dos maiores da região Norte. Uma produção que destaca a importância dos nossos leitores e nosso compromisso com os princípios mais elementares do bom jornalismo, entre eles o espaço para o pluralismo de ideias e o cuidado com a apuração.

EM POUCAS LINHAS

► O Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon-PA) apresenta nesta terça-feira, 28, o 22º Censo Imobiliário de Belém e Ananindeua e o 2º Censo Imobiliário de Santarém.

► A primeira turma do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em “Transtorno do Espectro Autista (TEA): intervenções multidisciplinares em contextos intersetoriais” da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Parauapebas, participou de aula inaugural nesta sexta-feira, dia 24. O curso é uma ação pioneira no Estado por ser a primeira especialização pública e gratuita em Transtorno do Espectro Autista no Pará.

► Não se sabe até hoje, às vésperas do início da Conferência do Clima das Nações Unidas sobre mudanças climáticas em Dubai, nos Emirados Árabes, a COP 28, quem são os integrantes da comitiva paraense, do governo e da Prefeitura de Belém. As indicações estão saindo em conta-gotas no Diário Oficial.

► Em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e Ações Estratégicas (NDDH) da Defensoria realizou ação de cidadania e acesso à justiça na comunidade quilombola Vila de Umarizal, no município de Baião, nordeste paraense. Ao todo, foram realizados 901 atendimentos.

► Em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a Defensoria Pública também ofereceu orientação jurídica gratuita à população. A fabricação, venda e comercialização de armas de fogo e armas brancas de brinquedos poderão ser proibidas no Pará. O autor da proposição é o deputado Dirceu Ten Caten (PT).

► A secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Izolda Arruda Coelho, passou cinco dias visitando as cidades do Marajó. Veio a convite dos Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará Antônio José Guimarães e Cezar Colares.