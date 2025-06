R70: 'O Irã precisa fazer um acordo, antes que não sobre nada', afirma Donald Trump

Extradição

O ministro Ricardo Lewandowski disse que espera que o governo italiano extradite Carla Zambelli “o mais breve possível”.



Acidente na Índia

Uma das duas caixas-pretas do avião da Air India foi encontrada. As buscas por evidências nos destroços continuam.

"O Irã precisa fazer um acordo, antes que não sobre nada, e salvar o que um dia foi conhecido como o Império Persa.”

DONALD TRUMP, presidente dos Estados Unidos, em comentário na rede Truth Social. Ele completou: “Já houve grande morte e destruição, mas ainda há tempo para por fim a esse massacre, pois os próximos ataques planejados serão mais brutais”

ISRAEL

TENSÃO

O ex-prefeito de Santarém Nélio Aguiar, atual secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, usou as redes sociais para contar os momentos de tensão que passou em Israel após o ataque do País contra instalações militares e nucleares no Irã. “Estamos bem, mas bastante apreensivos. O clima é muito tenso, muito preocupante”, disse o ex-prefeito, que está em missão oficial, acompanhado de outras autoridades brasileiras, incluindo prefeitos de capitais. Na tarde de ontem o presidente do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que tomou providências, acionando o Itamaraty para garantir a segurança e o retorno dos integrantes da comitiva.

TURISMO

DESTAQUE

De acordo com levantamento do Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal, o Pará recebeu 10.659 turistas estrangeiros nos cinco primeiros meses de 2025, um aumento de 27% em relação ao mesmo período de 2024, quando o estado contabilizou 8.388 visitantes. Já o Amazonas registrou 14.653 turistas internacionais, frente a 12.347 no ano anterior, o que representa um crescimento de 18,7%.



NORTE

Os números refletem o destaque da região Norte do Brasil no cenário internacional. Com a Amazônia cada vez mais no centro das atenções globais e a proximidade da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30). Estados como Pará e o Amazonas se consolidam como importantes vitrines do turismo sustentável brasileiro.

CARBONO

CONSULTA

O Governo do Pará iniciou, nesta semana, mais uma etapa do processo de Consulta Livre, Prévia e Informada (CLPI) junto a comunidades quilombolas do nordeste paraense.

REDD+

A iniciativa é parte da construção do Sistema Jurisdicional de REDD+ (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal), ferramenta que irá viabilizar a geração de créditos de carbono no Estado. Ao todo, estão previstas 47 consultas, no que o governo anuncia como o maior processo de escuta já realizado com comunidades tradicionais no Pará. A programação inclui apresentações sobre o Plano Estadual para as CLPIs, o processo de construção do REDD+ no Pará, o Sistema Estadual de Informações de Salvaguardas (SISREDD+) e aspectos legais do Sistema Jurisdiccional de REDD+ .

PREÇO

APLICATIVO

O Pará é um dos Estados que aderiram ao aplicativo Menor Preço Brasil, uma plataforma que coleta informações de notas fiscais emitidas por mais de 30 mil estabelecimentos comerciais. O app permite ao consumidor consultar, em tempo real, os preços praticados pelo varejo local, com base nos documentos fiscais eletrônicos emitidos diariamente. Disponível gratuitamente para aparelhos de celular Android e iOS, o aplicativo é uma iniciativa da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, que foi apoiada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária e está sendo utilizado por quase todos os estados brasileiros desde 2019.



LISTA

O usuário baixa o app Menor Preço Brasil na loja de aplicativos, faz login com a conta gov.br e realiza a pesquisa digitando o nome ou marca do produto desejado. Também é possível escanear o código de barras do item para uma busca mais precisa. O sistema apresenta uma lista com os preços praticados e a localização das lojas, indicando ainda rotas até o estabelecimento escolhido.

CRÉDITO

DEMANDA

Com alta de 5,6%, o Pará ficou em 15º lugar com 5,6% no ranking dos Estados com maior busca por crédito no mês de abril. A média nacional do período foi de 5,9% em abril, segundo o Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian. O crescimento foi impulsionado principalmente pelos consumidores com renda entre um e dois salários mínimos, faixa onde a procura aumentou 8,8% na comparação anual.

JORNALISMO

PERDA

A coluna lamenta a morte do jornalista Edvaldo Mendes. Nos anos 1990, Mendes foi repórter especial de O LIBERAL, onde se destacou pelo faro apurado para a notícia, o texto preciso e também pelo bom humor que fazia dele uma das figuras mais marcantes da redação.

EM POUCAS LINHAS

> O papel das Corregedorias Eleitorais em todo o País, órgão responsável por fiscalizar a regularidade dos serviços realizados pela Justiça Eleitoral, foi destaque do 56º Encontro do Colégio de Corregedores Eleitorais do Brasil, encerrado ontem na cidade de Gravatá, em Pernambuco. A Corregedoria Regional Eleitoral do Pará foi representada pela vice-presidente do TRE do Pará e corregedora Regional Eleitoral, desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, e pelo juiz auxiliar, David Albano.

> O senador Beto Faro (PT-PA) e a deputada federal Dilvanda Faro, irão percorrer pelo menos 4 das 7 regiões geográficas do Pará neste fim de semana em agendas ligadas aos diretórios municipais do PT.

> A Defensoria Pública do Pará inaugura, a partir das 10h na segunda-feira (16), a nova sede da instituição no município de Vigia de Nazaré, na rua Barão de Guajará. Na ocasião, será realizada também ação de cidadania, das 8h às 14h, no Espaço Cultural de Vigia, com a oferta de serviços gratuitos, entre eles emissão de documentos.

> A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) recebeu, nesta sexta-feira (13), a apresentação de um novo projeto industrial interessado em se instalar no Distrito Industrial de Marabá, no sudeste do Estado. O foco é a valorização de coprodutos siderúrgicos, a integração mineral e o desenvolvimento de materiais críticos para a transição energética e a economia verde.

> A Fundação Hemopa realiza, hoje, programação especial para marcar o Dia Mundial do Doador de Sangue, dentro da campanha Junho Vermelho. Com o tema “Forrozão da Doação”, a iniciativa vai reunir atrações culturais, ações de reconhecimento e brincadeiras típicas nas três unidades de coleta da região metropolitana: sede do Hemopa, Posto Castanheira e Posto Metrópole.