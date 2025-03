R70: 'O importante é que vamos estar juntos', diz Caiado sobre chapa com Gusttavo Lima em 2026

Ônibus

A parada da linha Mosqueiro/São Brás agora fica na avenida Almirante Barroso com a av. Ceará, na praça José Sidrim.

Brasil

O mercado de clínicas populares aumentou 200%, de 2010 a 2022, segundo o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (Ieps).

Ronaldo Caiado (J. Bosco)

"O importante é que vamos estar juntos.”

Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, ao afirmar que vai compor chapa com o cantor Gusttavo Lima (sem partido) nas próximas eleições à Presidência da República, em 2026. Não se sabe ainda quem será candidato a presidente e vice.

PAPA

COP

Internado há três semanas para tratar de uma pneumonia, o Papa Francisco fez questão de manter a tradição e enviou aos brasileiros mensagem especial para saudar o início da Campanha da Fraternidade, tradicionalmente lançada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nas Quartas-Feiras de Cinzas. Na saudação, Francisco cita a COP 30 e afirma que o tema deste ano - “Fraternidade e Ecologia Integral”- expressa a “disponibilidade da Igreja no Brasil em dar a sua contribuição para que, durante a COP 30 que se realizará em Belém do Pará, no coração da querida Amazônia, as nações e os organismos internacionais possam comprometer-se efetivamente com práticas que ajudem na superação da crise climática e na preservação da obra maravilhosa da Criação, que Deus nos confiou e que temos a responsabilidade de transmitir às futuras gerações”.

FEIRAS

CADASTRO

A prefeitura de Belém faz hoje a entrega de alvarás e carteiras de identificação para a primeira turma de permissionários de feiras e vias públicas de Belém. Nas últimas semanas, agentes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico têm percorrido os estabelecimentos comerciais para o recadastramento itinerante. Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o pagamento de taxas atrasadas e atualizadas de quase 300 permissionários já garantiu uma arrecadação em torno de R$ 300 mil.

EMPREGOS

ETARISMO

Na semana do Dia Internacional da Mulher, dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) revelam que as mais jovens têm ocupado a maioria das vagas no mercado de trabalho formal, em detrimento das mulheres com idades mais avançadas.

FAIXA

Entre janeiro e dezembro de 2024, a faixa de idade de 18 a 24 anos foi a que registrou o maior saldo positivo de empregos formais femininos, gerando 13.352 postos, o que corresponde a 74,16% de todo o saldo registrado no Pará. Na outra ponta, e em situação inversa, as mulheres com idade de 50 anos ou mais perderam espaço no mercado de trabalho formal paraense, com saldo negativo de 1,2 mil vagas formais para essa faixa etária.

JUSTIÇA

RESÍDUOS

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) assinou Acordo de Cooperação Técnica com a empresa Riopel Indústria e Comércio de Aparas de Papel Ltda. para que bens compostos por ferro, apreendidos em decisões judiciais, sejam destruídos de maneira ecologicamente correta. Com vigência de 48 meses, o acordo prevê que será feito o registro no Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos (Sinir), além do preenchimento do Manifesto de Transporte de Resíduos, o que permitirá o rastreamento dos resíduos, desde sua saída do tribunal até a destinação final pelo reciclador.

PRESERVAÇÃO

A medida, informou o TJPA, por meio de nota, “garante o cumprimento das decisões judiciais e contribui para a redução da emissão de gases de efeito estufa, reforçando o compromisso do Judiciário paraense com a sustentabilidade e a preservação ambiental”.

RECEITA

CRESCIMENTO

Em 2024, a receita própria do Pará cresceu 125% em relação a 2018. Os dados foram repassados pelo Executivo à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa do Pará, juntamente com a prestação de contas do último quadrimestre do ano. No ano passado, a Receita Corrente Própria do Estado, formada por impostos e taxas, entre outros, foi de R$ 37,1 bilhões, enquanto a Receita Corrente Transferida, que inclui repasses federais, totalizou R$ 19,4 bilhões.

AUTONOMIA

Com isso, a receita própria do Estado corresponde atualmente a cerca de dois terços (66%) do total, enquanto os repasses federais representam 34%. Isso significa que o Pará passa a ter maior autonomia. O principal tributo arrecadado é o ICMS - que, no ano passado, rendeu R$ 24,3 bilhões aos cofres do Estado.

EM POUCAS LINHAS

► Nomes como os ministros Benjamin Zymler (TCU), Alexandre Agra Belmonte (TST), Benedito Gonçalves (STF) e Edson Fachin (STF) estão entre os coautores da segunda edição da obra paraense “Direito Público e Suas Transversalidades”, que será lançada no dia 10 de dezembro deste ano, pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP). Desde o volume I, a coletânea de artigos propõe um diálogo transversal do direito público com outras áreas de abrangência, como o direito constitucional, administrativo, tributário e penal. Nesta edição, a capa é assinada pelo advogado criminalista Roberto Lauria.

► A prefeitura de Belém anunciou que, com a reforma administrativa, os nove cemitérios públicos da capital passaram para a gestão da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), que ficará responsável pelo Departamento de Necrópoles (Dane).

► O advogado criminalista Lucas Sá vai realizar o segundo ciclo de Conhecimento Solidário. As inscrições serão abertas no fim da próxima semana e poderão ser feitas mediante a doação de alimentos não perecíveis. Os palestrantes serão advogados e juízes de todo o Brasil que estão apoiando o projeto. No último ciclo foi arrecadada uma tonelada de alimentos não perecíveis, que foram doados para o abrigo João de Deus.

► Será realizada em Belém, nos dias 12 e 13 de março, a Conferência Estadual de Meio Ambiente. O evento, no auditório Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará (UFPA), terá como tema central “Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica”. Na conferência serão definidas as 20 propostas prioritárias para o Estado, resultantes das conferências municipais e regionais realizadas ao longo de 2024.

► Nove atletas do judô paralímpico paraense disputarão, entre 14 e 16 de março, duas competições em São Paulo: o Grand Prix, um torneio internacional de alto nível técnico, e a Copa Loterias Caixa.