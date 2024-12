R70: 'Estão vindo com tudo para cima dos conservadores', diz Bia Kicis após prisão de Braga Netto

Acumulou

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.808 da Mega-Sena, no sábado. O prêmio para o próximo sorteio será de R$ 16 milhões.



Câmbio

Banco Central leiloará US$ 3 bilhões, hoje, para segurar o dólar. Dinheiro será vendido com compromisso de recompra.

(J. Bosco)

“Estão vindo com tudo para cima dos conservadores.”

Bia Kicis, deputada federal do PL, sobre a prisão do general Walter Braga Netto. “É um dos maiores absurdo que já vi.”

CÂMARA

DISPUTA

As articulações em busca da presidência da Câmara Municipal de Belém (CMB) para o próximo ano já começaram. Porém, alguns vereadores eleitos estão insatisfeitos com o atual presidente da Casa, John Wayne (MDB). Os parlamentares tentam conversar com ele e fazer negociações para a presidência, mas não conseguem um espaço em sua agenda. O que ele diz, segundo fontes da coluna, é que este é um assunto para o dia 1º de janeiro.

CALENDÁRIO

ELEIÇÕES

A três dias para o prazo final para que os candidatos eleitos em 2024 sejam diplomados, hoje é a data-limite para que sejam publicadas as decisões que julgarem as contas desses políticos. O prazo para que os candidatos e partidos encaminhassem a prestação de contas final das campanhas à Justiça eleitoral, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), se encerrou em novembro: dia 5 para quem disputou o primeiro turno e dia 16 para quem também concorreu no segundo.

COMÉRCIO

PARÁ

O destaque de Belém como rota turística após o anúncio da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) no ano que vem tem gerado diversos benefícios ao Estado. O volume de vendas no comércio varejista no Pará avançou 8,3% em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. É o que mostra a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

RESULTADOS

O período coincide com o Círio de Nazaré, que todos os anos atrai milhões de pessoas à capital paraense, vindas de outros municípios, estados ou países para participar da celebração de Nossa Senhora de Nazaré. Neste ano, o evento religioso contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outras personalidades. Segundo o levantamento, a variação de outubro na comparação com setembro ficou na casa de 0,6% de reajuste.

COMPARATIVO

Já no acumulado do ano, entre janeiro e outubro, houve alta de 5,4%, em relação ao mesmo período do ano passado.

TURISMO

NEGÓCIOS

A região Norte apresentou um crescimento de quase 45% na formalização de prestadores de serviços turísticos entre 2023 e 2024, sendo o maior destaque do País no período, segundo o Ministério do Turismo (MTur). Especificamente no Pará, o crescimento absoluto por meio do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo (Cadastur) foi de 793 novos formalizados, o que representa um aumento de 27%. O valor é superior ao alcançado nos estados vizinhos, como Amazonas (307), Tocantins (233), Rondônia (119), Roraima (90), Acre (84) e Amapá (84).

SEGMENTO

Os dados incluem empreendimentos como hotéis, restaurantes e guias de turismo e são referentes aos dez primeiros meses de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. Além do avanço nos estados do Norte, o Cadastur bateu um novo recorde e alcançou a marca de 171.314 prestadores de serviços turísticos registrados, um incremento de 14%, em relação ao ano anterior. Com o Cadastur, o empreendedor tem acesso a programas da pasta, como o Fundo Geral do Turismo (Fungetur), que oferece linhas de financiamento com juros mais baixos, entre outros benefícios.

ENTREGA

MERCADO

Nesta semana Belém ganhará um importante espaço no coração da cidade: na quarta-feira (18) o novo Mercado de São Brás será entregue pela prefeitura, totalmente reformado. E como parte da programação de inauguração, a administração municipal entrega hoje, às 16h30, novos equipamentos aos permissionários da área de alimentação.

MELHORIAS

Serão beneficiados 53 trabalhadores, sendo 24 do setor de refeições, 12 de lanches e 17 de proteínas. Serão entregues 24 cooktops para o setor de refeição e 12 para o de lanches; 29 conservadores verticais com porta de vidro, sendo 17 para proteína e 12 para lanche; 17 balcões frigoríficos para conservação e exposição de proteínas; e 24 conservadores horizontais de produtos congelados para o setor de refeições.

ÓPERA

COP 20

Uma ópera inédita com o cantor e compositor Gilberto Gil e o maestro italiano Aldo Brizzi será apresentada durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climáticas (COP 30), que ocorrerá em novembro de 2025 em Belém. Criada pelos dois e idealizada pelo escritor Paulo Coelho, a obra foi inspirada no poema I Juca Pirama, de Gonçalves Dias, e deve estrear com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Theatro da Paz. Gil é membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) e fará um show de encerramento de carreira na capital paraense, em agosto de 2025.

Em Poucas Linhas

► A partir de agora o Santuário de Nazaré passa a se chamar Centro Cultural Rainha da Amazônia, para se adequar ao apoio cultural do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). O repasse da verba ocorrerá em quatro parcelas trimestrais. A obra deverá começar no primeiro trimestre de 2025.



► Na semana do Natal, espaços culturais e turísticos de Belém administrados pela Organização Social Pará 2000 terão horários de funcionamento alterados. A Estação das Docas, por exemplo, funcionará de 10h à meia-noite na segunda, quarta e quinta-feira. Já na véspera da celebração, excepcionalmente das 10h às 15h. O Parque Zoobotânico Mangal das Garças ficará aberto de 8h às 16h no dia 24 e de 8h às 18h na segunda, quarta e quinta-feira da semana que vem. O Parque Estadual do Utinga, por sua vez, seguirá o horário normal nos três dias citados, de 6h às 17h, e excepcionalmente na terça-feira, véspera de Natal, abrirá de 6h às 12h.



► A pouco mais de uma semana do Natal, as vendas nos shopping centers e no comércio de Belém ainda estão fracas e desagradam os vendedores. Como os brasileiros têm fama de “deixar tudo para cima da hora”, é provável que o movimento aumente a partir do fim de semana que vem.