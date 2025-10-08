R70: 'O Hamas tem que ser exterminado', diz Jaques Wagner, senador (PT-BA) que é judeu

Valores a receber

Brasileiros ainda têm R$ 10,4 bilhões em valores esquecidos para resgatar. Recursos podem ser consultados no site oficial.

“Enem dos Concursos”

Prazo para contestar questões da prova do CNU termina hoje. Regras para entrar com recursos estão no site do certame.

MARGEM

DEFESA

“A floresta precisa ficar em pé e a nossa gente tem que ficar em pé de igualdade”, declarou o presidente da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), Alex Carvalho, durante painel sobre Margem Equatorial na programação do III Fórum Varanda da Amazônia, realizado no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas. Reunindo especialistas e representantes governamentais, da sociedade civil e do setor produtivo, o painel discutiu soberania, território e sustentabilidade a partir do debate sobre os caminhos para uma transição energética justa. O presidente da Fiepa defendeu o direito de pesquisa para a exploração de petróleo na Margem Equatorial.

GOLPE

DEBATE

Com o alto número de denúncias do chamado “golpe do falso advogado”, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) promoverá um evento para combater a prática - cerca de 200 casos foram registrados de março a setembro. Entre os dias 20 e 22 de outubro será realizado o Ciclo de Debates: Defesa da Advocacia e da Sociedade contra o Golpe do Falso Advogado, no Plenário da instituição, em formato híbrido e participação gratuita.

PALESTRANTES

Vão palestrar no evento o presidente da OAB-PA, Sávio Barreto; o presidente da Comissão de Apoio à Advocacia Criminal, Paulo Nascimento; o advogado criminalista Fabrício Saldanha; e a especialista em Direito Bancário Natália Moraes. Juntos, eles debaterão a relação advogado-cliente e estratégias para reagir juridicamente às fraudes. A ação é promovida pela Escola Superior de Advocacia (ESA).

PEREGRINAÇÕES

PÓS-CÍRIO

Foi-se o tempo em que a programação do Círio se encerrava no quarto domingo de outubro. Terminada a festa deste ano, a agenda de visitas da padroeira continuará até dezembro, com mais 60 peregrinações na Região Metropolitana de Belém e no interior.

EM 2025

No total, durante um ano, a imagem peregrina terá visitado 794 comunidades, paróquias, sedes de empresas patrocinadoras do Círio e órgãos públicos.

VIGIA

Encerrada a festividade em Belém, a imagem peregrina será levada à cidade de Vigia de Nazaré, que em setembro celebrou o Círio 328. A data da visita ainda não está definida. O evento fará parte da exposição de arte chamada “Imagens da Devoção”, que está aberta no Santuário Diocesano Madre de Deus. A réplica da imagem será recebida com missa solene e ficará exposta na Galeria de Arte do Santuário.

TURISMO

PESQUISA

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) iniciou, via Observatório do Turismo Paraense, uma série de pesquisas durante o Círio de Nazaré 2025, com o objetivo de conhecer melhor as características, necessidades e motivações dos visitantes que participam da maior manifestação religiosa do Pará.

PERFIL

A ação é realizada em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e a Universidade Federal do Pará (UFPA), entre hoje e 12 de outubro. Equipes estarão em pontos estratégicos de Belém aplicando questionários com turistas e romeiros. Serão realizadas 2.400 entrevistas por 44 pesquisadores em locais de grande fluxo de visitantes. O estudo “Perfil dos Turistas do Círio” vai levantar dados sobre origem dos visitantes, tempo de permanência, gastos, hospedagem e atrativos visitados. Já a pesquisa “Perfil dos Romeiros do Círio de Nazaré” focará nos devotos que chegam à capital a pé, buscando compreender trajetos, motivações, formato das peregrinações e percepções sobre o acolhimento recebido. As informações subsidiarão políticas públicas e estratégias de valorização do turismo religioso no Pará.

LIMPEZA

TRAJETOS

A empresa Ciclus Amazônia, responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém, anunciou uma operação para garantir a limpeza dos 354 quilômetros percorridos pelos fiéis nas procissões oficiais do Círio de Nazaré. Entre as ações anunciadas está a inclusão de dez novos caminhões coletores na frota, além de veículos de apoio, varredeiras mecanizadas e caminhões-pipa. Em julho foram contratados 300 novos colaboradores para reforço das equipes. No total, serão mais de 2 mil colaboradores lavando, varrendo e coletando resíduos nas ruas ao longo dos eventos de outubro. A Ciclus Amazônia também instalará dez big bags na Praça Santuário e em seu entorno, destinados ao depósito de materiais recicláveis como papéis, plásticos, metais e vidros.

Em Poucas Linhas

► A cantora e ativista amazônida Fafá de Belém está comandando o III Fórum Varanda da Amazônia que começou ontem e se encerra hoje, reunindo 50 especialistas, artistas e representantes de povos originários para discutir sustentabilidade, inclusão e desenvolvimento na região. A abertura do evento, realizado no teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, contou com a presença do governador Helder Barbalho.

► Na sexta-feira (10), Fafá apresenta o tradicional Sarau da Fafá, que abre oficialmente a programação da Varanda de Nazaré, com participação de artistas locais em uma grande celebração musical. No sábado (11) ela participa da Varanda Fluvial e da Trasladação, e no domingo (12) acompanha a grande procissão do Círio de Nazaré, encerrando a programação.

► A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) realiza amanhã (9) um workshop voltado à divulgação de oportunidades de cooperação científica internacional por meio do Horizon Europe, maior programa de financiamento à pesquisa e inovação da União Europeia. O evento começa às 9h, no auditório da Reitoria da Universidade do Estado do Pará (Uepa), no bairro do Telégrafo.

► O encontro é direcionado a pesquisadores e dirigentes de Institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs) do Pará e contará com a presença do oficial de Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação da Delegação da União Europeia no Brasil, Dhallys Mota. Com orçamento de 95 bilhões de euros até 2027, o programa europeu apoia projetos voltados à inovação e aos grandes desafios globais.

► Helder Barbalho entrega hoje, às 9h, o novo Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci. Com 650 metros quadrados de área construída, o terminal dispõe de guichês para venda de passagens, banheiros acessíveis, lojas e restaurantes.