R70: 'O eleitorado espera projetos para o País, e não disputa de nomes', diz Michel Temer

Boletim Infogripe

Fiocruz aponta queda da Síndrome Respiratória Aguda Grave no País. Influenza A responde por 33,1% dos casos com óbitos.

Outubro a dezembro

Chances do El Niño ser “muito forte” no fim de 2026 chegam a 81%. Previsão é da agência do clima norte-americana.

QUINTO

ELEIÇÕES

Embora a eleição para o próximo triênio na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) esteja prevista apenas para o fim de 2027, integrantes da advocacia já tratam o Quinto Constitucional como o principal fator capaz de definir os rumos da sucessão. Nos bastidores, há consenso de que a escolha dos representantes da advocacia para os tribunais voltou a influenciar diretamente as alianças internas da entidade, repetindo um roteiro visto em processos anteriores.

TURBULÊNCIA

A avaliação predominante entre advogados é de que o Quinto se consolidou como o tema mais sensível da política interna da Ordem. Em eleições passadas, a condução do processo provocou desgastes, reorganizou grupos políticos e contribuiu para mudanças no comando da Seccional. Na atual gestão, a adoção da votação direta pela advocacia para definição da lista sêxtupla buscou ampliar a participação da classe e reduzir a concentração das decisões no Conselho Seccional. Esse processo mais democrático teria frustrado o interesse de forças políticas que estariam tentando impor candidato alheio ao interesse da classe.

VERDE

FUNDO

Pequenos produtores rurais da Amazônia Legal, o que inclui o Pará, passarão a contar com nova linha de financiamento voltada às cadeias produtivas sustentáveis. O Fundo Rural+Verde, lançado em maio, entra em fase de aceleração de capital neste mês de julho com a meta de captar US$ 25 milhões, o equivalente a cerca de R$ 130 milhões, para ampliar o acesso ao crédito e incentivar a industrialização sustentável na região.

CAPTAÇÃO

O fundo foi criado para facilitar o acesso ao financiamento de pequenos produtores que enfrentam dificuldades para obter crédito no sistema financeiro tradicional. Nesta etapa inicial, o Banco da Amazônia fará um aporte de US$ 2 milhões, enquanto a Facility de Investimentos Sustentáveis (Fais) e a Global Citizen atuarão na captação de novos investidores.

FORTALECIMENTO

A iniciativa tem a missão de fortalecer a bioeconomia e estimular o desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio do financiamento de projetos produtivos. Dados apresentados pelos organizadores indicam que a agricultura familiar responde por cerca de 74% dos empregos rurais na Amazônia Legal.

ADULTOS

EDUCAÇÃO

Quem ainda não concluiu o ensino fundamental ou médio pode retomar os estudos gratuitamente por meio do programa Seja Mais Pro, do Serviço Social da Indústria no Pará (Sesi Pará). A iniciativa une a Educação de Jovens e Adultos (EJA) à qualificação profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), ampliando as oportunidades de formação e inserção no mercado de trabalho. Além da formação gratuita, os estudantes recebem bolsa-auxílio permanência. O curso pode ser concluído em até 14 meses e está disponível em 17 municípios do Pará. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do site do Sesi.

ECAD

DÍVIDA

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) divulgou nota informando que compositores e artistas que terão suas músicas tocadas durante o Fest Verão, um dos principais eventos culturais do sul do Pará, não serão remunerados pelo seu trabalho. O motivo seria porque a prefeitura de Conceição do Araguaia não teria feito o licenciamento prévio junto ao órgão, nem o pagamento dos direitos autorais destinado aos criadores das músicas. A dívida, segundo o Ecad, já está acumulada em R$ 6,4 milhões, e é referente à realização de eventos com música ao vivo promovidos pelo município ao longo dos últimos anos.

MARAJÓ

APAGÃO

Na última segunda-feira (6), um apagão deixou os municípios de Cachoeira do Arari, Soure e Salvaterra, no arquipélago do Marajó, sem eletricidade por cerca de seis horas. O problema foi registrado por volta das 23h e teria sido provocado pelo rompimento de um dos cabos do linhão que chega à subestação de Salvaterra. Mal se recuperaram dessa primeira falta de energia e na noite de quarta-feira (8), os moradores enfrentaram outra falha no sistema. Desta vez, o problema se estendeu por cerca de uma hora e o atendimento foi restabelecido às 22h. Em comunicado aos moradores, a distribuidora de energia informou que investiga as causas da segunda falha.

Em Poucas Linhas

► A Secretaria de Cultura do Estado (Secult) divulgou o resultado preliminar de habilitação do Edital de Chamamento Público 005/2026, voltado aos setoriais Culturas Populares e Patrimônio Cultural Imaterial, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Os proponentes podem apresentar recurso até 10 de julho, pelo Mapa Cultural do Pará.

► A Estação Cidadania de Marituba iniciou os atendimentos ao público ontem (9), no Terminal de Integração do BRT Marituba, localizado no km 10 da BR-316, bairro Uriboca. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. No local, a população terá acesso a serviços como emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), segunda via de certidões de nascimento e casamento, solicitação de seguro-desemprego, cadastro para vagas de emprego, atendimento do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (Iasep), assistência jurídica da Defensoria Pública e outros serviços oferecidos pelos órgãos parceiros.

► O Ministério Público Federal (MPF) lançou, ontem, campanha de arrecadação de roupas para pessoas em situação de rua em Belém. As doações podem ser entregues na sede da instituição, na rua Domingos Marreiros, no bairro do Umarizal. A campanha é um desdobramento das fiscalizações realizadas pelo MPF no fim de maio. Na ocasião, o órgão inspecionou abrigos públicos e Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros Pop) na capital. Devem ser doadas camisetas, bermudas, calças e camisas em tamanho adulto e infantil.

► A prefeitura de Belém lançou um serviço Plante Aqui. Por meio de aplicativo de mensagem é possível solicitar, gratuitamente, o plantio de árvores em frente às residências e espaços públicos. Os interessados devem enviar uma mensagem pelo WhatsApp para o número (91) 98493-9039.