R70: '(O crime) transformando a nossa doce e sapeca caipirinha em instrumento de morte', diz Gonet

Estados Unidos

Tesouro considera criar moeda de 1 dólar com a imagem do presidente Donald Trump, para marcar o 250º aniversário da independência.

Inteligência artificial

Investimentos em IA podem gerar ‘bolha”, mas trarão benefícios “imensos”, disse Jeff Bezos na Tech Week, realizada em Turim, na Itália.

FESTIVAL

CURSOS

A organização mundial Global Citizen Festival e o governo do Pará oferecerão cursos gratuitos para jovens de baixa renda nas Usinas da Paz em dez territórios de Belém e cidades da Região Metropolitana. Desenvolvida em conjunto com o Massachusetts Institute of Technology (MIT), Prefeitura de Belém e secretarias estaduais, a iniciativa quer contribuir para a agenda climática, promovendo sustentabilidade, justiça social e cidadania.

COLDPLAY

Os participantes que concluírem pelo menos um curso ganharão ingressos para o ‘Global Citizen Festival: Amazônia’, que será no dia 1º de novembro, em Belém, com apresentações de Anitta, Gaby Amarantos e Seu Jorge, além das presenças do Cacique Raoni Metuktire e participação especial de Chris Martin, vocalista do Coldplay. A lista de cursos inclui robótica criativa, moda sustentável e outros.

ALIMENTOS

CONSELHO

A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) empossou, na semana passada, novos membros do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Conseans-PA). O colegiado, que atuará no biênio 2025-2027, reúne representantes do poder público e da sociedade civil para fortalecer as políticas de promoção da alimentação adequada no Estado. Entre as prioridades da nova gestão estão o apoio a territórios vulneráveis e a melhoria dos sistemas de abastecimento. A atuação inclui participação em comissões, elaboração de propostas e diálogo direto com a população, para garantir acesso à informação e à alimentação de qualidade, por meio de iniciativas como hortas comunitárias e restaurantes populares.

CLIMA

DEBATE

A organização não governamental Fase - Solidariedade e Educação lançou nesta semana uma série de videocasts com o tema “Vozes pela justiça – as soluções vêm dos territórios”.

VOZES

O projeto foi criado para amplificar as vozes das comunidades nos debates sobre justiça climática, em especial no contexto da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30). A série terá quatro episódios, exibidos no mês de outubro, e que ficarão disponíveis no canal da Fase no YouTube. A ideia, segundo os idealizadores, é aprofundar discussões sobre temas da agenda climática, entre eles Adaptação Climática e Cidades, Transição Justa e Falsas Soluções, Justiça Climática e Mulheres e Financiamento Climático.

DESENVOLVIMENTO

ESCUTA

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) realizará amanhã (6) o Seminário “Plano Integrado de Desenvolvimento do Lago de Tucuruí”. O evento, no auditório do Instituto Federal do Pará (IFPA) de Tucuruí, terá participação do superintendente Paulo Rocha, e de prefeitos de municípios da região do lago de Tucuruí, além de representantes de movimentos sociais e instituições de ensino e pesquisa. O evento faz parte da programação para elaboração de planos sub-regionais de desenvolvimento.

PLANO

A Sudam já fez o levantamento de demandas urgentes no Marajó, no Pará, em Bailique, no Amapá, e ainda fará seminários no Vale do Javari, no Amazonas, no Acre e na região Tocantina, no Pará. O trabalho de ouvir as especificidades locais para traçar um plano de desenvolvimento é feito em conformidade com o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA), que por sua vez se alinha com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, do governo federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), ao qual a Sudam é vinculada.

MEL

GARANTIA

O Pará se tornou o primeiro estado a obter a indicação geográfica para o mel, consolidando a atividade como importante fonte de renda para produtores da região nordeste, especialmente de São João de Pirabas, Santarém Novo, Salinópolis, Quatipuru e Primavera. Atualmente, a apicultura e a meliponicultura são responsáveis por cerca de 50 mil toneladas de mel por ano no País. Somente no Pará, a produção atingiu 746 toneladas em 2023, movimentando R$ 16,2 milhões. Além do mel, as abelhas geram produtos como própolis, pólen, geleia real e até derivados industriais, como sabonetes e pastas de dente. A atividade está presente em todas as regiões do Estado e será fortalecida com o Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Cadeia Produtiva das Abelhas (Pró Abelhas), juntamente com a regulamentação da Lei Estadual da Apicultura.

EM POUCAS LINHAS

► Soberania energética e compromissos climáticos, possibilidades e limites para o desenvolvimento sustentável estão entre os pontos de discussão do painel “A exploração de petróleo na Margem Equatorial e o futuro da Amazônia”, que integra a programação do III Fórum Varanda da Amazônia, na próxima terça-feira (7), em Belém. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Alex Carvalho, é um dos convidados do painel. O fórum integra a Varanda de Nazaré, uma iniciativa da cantora Fafá de Belém.

► Quatrocentos agentes de segurança foram mobilizados para garantir, no Pará, o transporte seguro das provas e a segurança nos locais de aplicação do chamado “Enem dos Concursos”, em 17 municípios do Estado. O certame será realizado neste domingo (5) em todo o País. O concurso atraiu 761.528 candidatos em todo o País, sendo 35.957 do Pará.

► A Associação Brasileira de Agências de Viagens do Pará (Abav-PA) participa da 52ª edição da Abav Expo, considerada uma das maiores feiras de turismo da América Latina. O evento irá de 8 a 10 de outubro, no Rio de Janeiro, reunindo cerca de 2 mil expositores e 42 mil visitantes. A delegação paraense será formada por 20 empresários de diversas regiões do Estado.

► O governo federal anunciou que quer ampliar a vacinação de crianças e jovens de até 15 anos com uma ampla campanha de imunização que será realizada de 6 a 31 de outubro em todo o País. Entre as prioridades estão os ainda não vacinados contra HPV, febre amarela e sarampo.