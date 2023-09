R70: 'O Chico vai recorrer ao STF e o Toffoli vai dizer que ele não traiu', alfineta Dallagnol

Doação de água

A Companhia de Saneamento do Pará anunciou que prepara 50 mil copos de água para serem doados no Círio 2023.



Supremo Tribunal Federal

A ministra Rosa Weber pautou o julgamento sobre a descriminalização do aborto no plenário virtual, entre amanhã e o dia 29.

Daltan Dallagnol (J. Bosco)

"O Chico vai recorrer ao STF e o Toffoli vai dizer que ele não traiu.”

Deltan Dallagnol, ex-deputado federal, citou o influenciador Chico Moedas, ex-namorado da cantora Luísa Sonza, para alfinetar o ministro Dias Toffoli, que decidiu anular as provas do acordo de leniência da Odebrecht que foram usadas em acusações e condenações resultantes da operação Lava Jato.

PEDRAL

COMEMORAÇÃO

O senador paraense Jader Barbalho (MDB) usou suas redes sociais para comemorar o anúncio do início das obras de derrocamento do Pedral do Lourenço. Segundo ele, essa não é uma ação isolada de interesse exclusivo do Pará. “É um elo inicial de uma ampla cadeia logística que se completa com a Hidrovia do Tocantins e a plena operacionalização das eclusas de Tucuruí”. Para Jader, “a não viabilização dessa estrutura básica de transporte tem condenado o Pará à condição de eterno exportador de matéria-prima”.



LICENÇA



O diretor de Infraestrutura Aquaviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Eric Moura, garante que até dezembro deste ano o órgão apresentará o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da obra. “O Dnit está mobilizado e vamos entregar os estudos necessários para a emissão da licença de instalação até dezembro”, afirmou Moura, em audiência pública na Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados. A previsão é de que as obras sejam iniciadas em março de 2024. Presidente da Frente Parlamentar do Pedral do Lourenço, o deputado federal Hélio Leite afirma que “mais do que facilitar o transporte de cargas, minérios e grãos, a iniciativa contribuirá para melhores condições de vida para todos os brasileiros”.

CONSELHOS

DISPUTA



Marcadas para o domingo, 1º de outubro, as eleições unificadas para os conselhos tutelares de Belém e de mais 130 municípios paraenses estão reproduzindo parte da polarização política entre direita e esquerda que tem tomado conta do País nos últimos anos. E, não por acaso, a disputa se tornou uma das mais acirradas dos últimos anos, com a campanha tomando conta das ruas.



DIREITOS



A eleição é para a escolha dos responsáveis por garantir os direitos de crianças e adolescentes, podendo, por exemplo, aplicar medidas como encaminhamento da criança ou do adolescente aos pais ou responsável; orientação, apoio e acompanhamento temporários.



APOIO



No Pará, a eleição terá apoio do Tribunal Regional Eleitoral. Em alguns locais de votação haverá urnas eletrônicas, cedidas pelo órgão que atuará também na preparação, suporte, cessão da lista de eleitores aptos a votar e no treinamento de mesários. Nos locais com votação manual, o Tribunal fornecerá as urnas de lona e as listas de eleitores. A fiscalização do processo eleitoral ficará a cargo do Ministério Público.

PASSARELA

ATENÇÃO



Motoristas que trafegam pela BR-316 devem ter cuidado redobrado nesta quinta e sexta-feira. O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) informou que realizará a montagem das estruturas metálicas de uma passarela provisória no km 4 da rodovia, próximo a uma instituição de ensino superior. Para a execução deste serviço haverá intervenções no trânsito, das 22h às 5h do dia seguinte, durante os dois dias.



CALENDÁRIO



Hoje as interferências serão no sentido Belém-Marituba, quando o trânsito será direcionado para a contramão. Os veículos vão dividir, por alguns metros, o tráfego com os carros que trafegam no sentido Marituba-Belém e depois retornar para a pista normal. Amanhã o desvio será no sentido inverso, tendo a mesma dinâmica. A ação terá o apoio da equipe do Detran, para orientar o trânsito neste local.

SERVIDORES

NOMEAÇÃO



O Ministério Público Federal do Pará anunciou ontem a convocação dos aprovados nos cargos de nível superior do VI Concurso Público para provimento de cargos efetivos. A posse dos novos servidores está agendada para 4 de outubro. Serão nomeadas 54 pessoas que integrarão o quadro técnico do MPPA.

EM POUCAS LINHAS

► Duas são as preocupações dos grupos envolvidos em viabilizar a COP 30 em Belém. Garantir vagas nos hotéis, suficientes para abrigar quem precisa de leito acima de três estrelas, e manter esses hotéis com viabilidade econômica após a COP 30.



► O Tribunal Regional Eleitoral do Pará realiza amanhã a cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Eleitoral. A cerimônia, na Igreja de Santo Alexandre, será conduzida pelo presidente do TRE do Pará, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. Entre os agraciados desta edição estão a vice-governadora do Estado, Hana Ghassan Tuma; o corregedor do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior; e o procurador do Estado, Sérgio Oliva Reis. Também receberão medalhas a desembargadora e juíza auxiliar do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Carmen Izabel Centena Gonzalez, e o defensor público geral, João Paulo Gonçalves Ledo.



► A Associação Brasileira de Capelania Civil, em convênio com a Faculdade Cristã de Teologia do Estado do Rio de Janeiro, realizou ontem cerimônia para entrega de Títulos Honoríficos Doutor Honoris Causa às personalidades de Belém por sua atuação e reconhecimento de trajetória de vida.



► A companhia Vale divulgou nesta semana balanço da atuação no primeiro semestre deste ano. Segundo o documento, as compras com fornecedores paraenses totalizaram R$ 5,7 bilhões no período. A companhia movimentou R$ 15 bilhões no Pará, considerando investimentos e custeio.



► Começa na próxima quarta-feira (27) a revisão final do cursinho preparatório presencial e gratuito Enem Pará 2023, voltado para estudantes do terceiro ano do ensino médio da rede estadual que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As aulas, nos turnos da tarde e noite, serão na Escola Estadual Dom Pedro II, no bairro do Marco, em Belém. Serão oferecidas 1.600 vagas e as inscrições podem ser feitas até domingo (24), no site da Seduc.