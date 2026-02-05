R70: '[O caso do banco Master pode ser] espelho do que o Brasil não está vendo', diz relator de CPMI

Saúde

Casos de sarampo crescem 32 vezes nas Américas e OMS emite alerta. Com 38 registros, Brasil é considerado país livre da doença.

Trabalhador

Consulta ao Abono Salarial estará disponível a partir de hoje. Primeiro lote, de R$ 2,5 bilhões, sairá em 16 de fevereiro.

MOTORISTAS

EXEMPLO

O Estado do Pará alcançou o primeiro lugar no ranking nacional do Índice de Motorista Não Alcoolizado (IMNA). O levantamento foi divulgado pelo Fórum das Operações Lei Seca do Brasil, ligado à Associação Nacional dos Detrans (AND). O IMNA mede o percentual de condutores testados que não estavam alcoolizados, utilizando como critério de desempate o maior número de testes proporcionais ao tamanho da frota de veículos. O resultado aponta que 98,8% dos motoristas abordados em fiscalizações realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Pará apresentaram resultado negativo para consumo de álcool. Nas rodovias estaduais, o Detran Pará aplicou 2.579 testes com etilômetro, registrando 42 autuações, das quais oito configuraram crime de alcoolemia, quando o índice é igual ou superior a 0,34 mg/L.

BRAGANÇA

EMPREENDEDORISMO

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) realiza, hoje, workshop técnico em Bragança como parte do trabalho de apoio aos municípios para o fortalecimento do desenvolvimento econômico local e a geração de emprego e renda. O encontro reúne secretários municipais, representantes da Sala do Empreendedor, da Universidade Federal do Pará (UFPA), campus Bragança, e equipes das diretorias de Estratégia e Relações Institucionais, Técnica e de Atração de Investimentos.

ALERTA

DEFESA CIVIL

Moradores do Pará receberam na tarde de ontem, por telefone, mais um alerta da Defesa Civil sobre risco de chuvas intensas, vendavais e alagamentos. A notificação foi enviada por meio de um sistema federal de alertas que começou a operar em setembro de 2025 na Região Norte. O aviso provocou susto e gerou repercussão nas redes sociais. O alerta também recomendou que a população evite sair de casa e permaneça em local seguro, além de orientar que o número 193 seja acionado em caso de emergência.

OESTE

TENSÃO

Aumenta a tensão no oeste do Pará com movimento de povos indígenas que protestam há duas semanas contra a dragagem do rio Tapajós, autorizada pelo governo federal. Ontem, o grupo que se mantinha na rodovia BR-163 (Santarém/Cuiabá), no perímetro sob concessão portuária, impedindo o acesso de caminhões, cargas e pessoas, intensificou o protesto e bloqueou a rodovia Fernando Guilhon, principal via de acesso ao Aeroporto de Santarém - Maestro Wilson Fonseca.

PT

MANIFESTO

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Belém divulgou, ontem, nota técnica em que manifesta preocupação com projetos de lei enviados à Câmara Municipal propondo mudanças na gestão de áreas como saúde e educação. De acordo com a nota, “análises técnicas apontam riscos de fragilização de direitos no serviço público e de precarização das políticas públicas”.

ALEPA

PRODUTIVIDADE

Pré-candidato a senador, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), deputado Chicão (União Brasil), destacou, em coletiva de imprensa após a abertura dos trabalhos legislativos deste ano, que o funcionamento da Alepa não será afetado pelo ano eleitoral. “Em 2022 tivemos eleições e uma Assembleia altamente produtiva. Em 2026, tenho absoluta certeza de que teremos novamente uma Assembleia muito produtiva”, afirmou.

PROGRESSO

Chicão já demonstrou olhar atento para as necessidades cruciais do Pará e se dedica a estudar temas caros ao País, como o Porto de Miritituba, em Itaituba, um dos principais hubs logísticos do Arco Norte brasileiro, que funciona essencialmente como uma estação de transbordo de carga estratégica para o agronegócio. Ele serve como o ponto onde a carga — principalmente soja e milho vindos do Mato Grosso via BR-163 — deixa os caminhões e é transferida para barcaças. Após o transbordo, a carga navega pelo rio Tapajós em direção a portos de maior calado, como o de Vila do Conde, em Barcarena, e o de Santarém, de onde os produtos seguem para exportação. O parlamentar também está na luta em favor da Margem Equatorial e da navegabilidade do rio Tocantins, com o derrocamento do Pedral do Lourenço, um trecho rochoso de cerca de 43 km em Itupiranga. Para além dos estudos, Chicão vai se reunir com entidades que representam o agronegócio, ouvindo alguns dos principais atores econômicos do Pará.

Em Poucas em Linhas

► A prefeitura de Belém começou ontem o cadastramento dos ambulantes que vão atuar durante o Carnaval no distrito de Mosqueiro. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) e segue até o dia 6 na Subprefeitura da ilha.

► A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) registrou aumento de aproximadamente 17% nas doações de sangue em janeiro de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025. Foram contabilizadas 10.110 doações no primeiro mês deste ano, frente a 8.646 no ano anterior. O número de comparecimentos também cresceu, passando de 10.454 para 12.466, consolidando a ampliação da cultura de doação voluntária no Estado. Como parte das mobilizações, o Hemopa realiza neste sábado (7) a abertura oficial da Campanha de Carnaval 2026, em Belém, com ações de incentivo à doação. A programação na sede da fundação, no bairro Batista Campos, começa às 9h, enquanto o atendimento para doação ocorre das 7h às 17h. Também haverá ação externa na praça Batista Campos, com unidade móvel e trailer para coleta, das 8h às 13h, reforçando a importância de manter os estoques durante o período carnavalesco.

► O escritório Sá Souza, referência Criminal no cenário nacional, está imerso, também, no direito Empresarial Societário. À frente Chrisantina Sá Souza, que realizará uma conferência amanhã (6), com especialistas da área no próprio escritório.

► O Tribunal Regional Federal (TRF) da primeira região publicou, na semana passada, o acórdão da decisão que absolveu o ex-prefeito de Belém Edmilson Rodrigues na ação que apurava irregularidades em compra de livros didáticos. Com isso, o caso está encerrado, não cabendo mais recursos.

► Chefe de gabinete da Procuradoria Geral da República (PGR), o ex-chefe do Ministério Público no Pará Ubiratan Cazetta tem sido responsável pelas oitivas dos envolvidos no caso do Banco Master, liquidado pelo Banco Central.