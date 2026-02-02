R70: 'O campo é igual para ambas as equipes', diz Juan Carlos Osório após empate do Remo

Enchente

Uma chuva forte atingiu a Grande São Paulo ontem, deixando ruas alagadas e invadindo casas em várias cidades.

“Vai, Curíntia!”

Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, do STF, foram vistos juntos ontem, no Mané Garrincha, na final da Supercopa Rei.

SALÁRIOS

ESPERA

Professores e servidores desligados da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) receberam com desconfiança a promessa de que os valores devidos serão pagos em uma “folha extra” de ex-servidores, com referência a dezembro de 2025 e previsão de quitação somente em 13 de fevereiro. Para quem foi demitido em pleno fim de ano, sem qualquer pagamento para atravessar as festas e a virada, a notícia soa como mais um capítulo de descaso, com a espera total somando um mês e meio após as demissões.

DISPENSAS

O sentimento dos servidores desligados é de indignação diante da falta de sensibilidade e de diálogo com os mais de 4 mil servidores que tiveram seus contratos encerrados no fim do ano letivo. As dispensas atingiram também técnicos, auxiliares, assistentes e, majoritariamente, professores, aprofundando a carência de docentes, a sobrecarga nas escolas e os prejuízos ao aprendizado dos alunos da rede pública estadual.

SENTENÇA

CONCURSO

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o afastamento de dois Conselheiros Substitutos do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA), nomeados sem concurso público, e ordenou a imediata posse dos aprovados no concurso nº 002/2022. A decisão foi proferida pelo ministro Flávio Dino, relator da Reclamação nº 79.119/PA, ajuizada por Juscelino da Silva Nascimento Junior, aprovado no certame e impedido de assumir o cargo pela manutenção de vínculos considerados inconstitucionais.

INCONSTITUCIONAL

A ação questiona ato do TCM-PA, que rejeitou pedido administrativo do candidato e manteve em atividade dois conselheiros nomeados com base no artigo 46 da Lei Estadual nº 5.033/1982, declarado inconstitucional pelo próprio STF em 1987.

POSSE

Para o relator, a permanência desses servidores esvaziou a autoridade de decisões vinculantes da Corte e afrontou o princípio constitucional do concurso público. O Supremo afastou a tese de segurança jurídica e de estabilidade excepcional, destacando que o decurso do tempo não convalida ilegalidades. A decisão determinou a aposentadoria dos conselheiros José Alexandre da Cunha Pessoa e Sérgio Franco Dantas, sem efeitos retroativos, e a convocação imediata dos aprovados, além da suspensão do prazo de validade do concurso até a efetiva posse.

REDES

INFORMAÇÕES

Pela primeira vez desde o início da série histórica, em maio de 2024, as plataformas digitais lideram o ranking das principais fontes de informação política no Brasil. O dado da nova pesquisa Quaest aponta que 39% dos brasileiros escolhem as redes sociais como principal meio para se informar sobre política, superando a televisão, citada por 34% dos entrevistados. O resultado consolida uma mudança no padrão informacional do país. Em dezembro de 2025, os dois meios apareciam tecnicamente empatados, com 35% de preferência cada.

ELEIÇÕES

Até então, a televisão havia se mantido à frente durante toda a série, e nas campanhas eleitorais o horário eleitoral gratuito dos partidos era negociado a peso de ouro para o fechamento de alianças partidárias, cenário que agora dá sinais da necessidade de reavaliação e busca de novas estratégias para atrair a audiência dos eleitores. Os dados da pesquisa também indicam que o campo político à direita apresenta melhor desempenho no ambiente digital do que a esquerda, evidenciando o peso crescente das redes sociais na disputa política.

ÁGUA

DÍVIDAS

Mesmo após a concessão dos serviços ser repassada em leilão, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) deixou ao governo estadual um passivo marcado por problemas e dívidas. O episódio mais recente é a condenação judicial ao pagamento de R$ 50 milhões por danos morais coletivos, em razão da má qualidade da água e das falhas no abastecimento em Belém, sobretudo na área do Complexo Bolonha. A decisão, resultado de Ação Civil Pública das 1ª e 2ª Promotorias de Justiça do Consumidor, prevê ainda multa diária de R$ 10 mil, limitada a R$ 200 mil, em caso de descumprimento, com recursos destinados aos Fundos Estaduais do Consumidor e de Direitos Difusos.

EM POUCAS LINHAS

A área jurídica do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp) denuncia a atuação de uma comissão criada pelo governo do Pará que, segundo a entidade, tem como finalidade retirar direitos históricos dos servidores públicos.

De forma irônica, o sindicato apelidou o grupo de “Comissão de Espíritos de Porcos para Retirada de Direitos dos Servidores do Estado do Pará”, com participação do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (Igepps).

O foco da denúncia são progressões funcionais concedidas a professores que ingressaram no Estado entre as décadas de 1970 e 1990, em cargos que não exigiam nível superior.

Agora, o governo e o Igepps alegam que essas progressões seriam nulas, defendendo o retorno dos professores aos cargos de origem, com perda da gratificação por nível superior.

O anúncio do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, de mais uma filiação de peso em sua sigla, a do governador de Rondônia, Marcos Rocha, deixou a política de barbas de molho também por todo o Pará.

É que corre nos bastidores que entre as estratégias de Kassab, além de lançar chapa própria à presidência, se chegar muito mais forte às eleições pode emplacar a vice-presidência na chapa de Lula, o que tiraria qualquer ilusão que, até onde sabe ainda resiste, de um nome saído do Pará ao posto de vice do petista.

A proibição de propaganda antecipada envolvendo o governador e seus aliados Hana Ghassan, pré-candidata ao governo, e Chicão Melo, cotado ao Senado, ficou restrita ao PDF da sentença.

Na prática, quem percorreu o interior do Estado neste fim de semana encontrou outdoors intactos, incluindo os de aniversário de Hana e outros instalados antes mesmo da virada do ano.

A ordem judicial foi dada. Mas quem fiscaliza, para que a decisão não seja transformada em peça decorativa?