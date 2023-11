R70: 'O caminho da bagunça fiscal é trágico'

Prevenção de epidemias

Cientistas desenvolvem um método que usa IA para prever quais linhagens de vírus são circular e ajudar na produção de vacinas.

Dívida Milionária

Mais de dez países, a maioria da África, aguardam a recriação de Comitê para negociar débitos de US$ 2 bilhões com o Brasil.

Armínio Fraga (J. Bosco)

'O caminho da bagunça fiscal é trágico'

Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central sobre os rúidos no governo federal. Ele afirma que Lula deu "rasteira" no ministro Fernando Haddad com declaração sobre meta e vê momento "perigoso" para os rumos da economia brasileira.

COBRE

Projeto

A Salobo Metais S.A, da Vale Base Metals (VBM), fechou esta semana um acordo com a Ero Copper para o desenvolvimento do projeto de cobre Furnas, na região de Carajás, no sudeste do Pará. O acordo prevê que a Ero, com sede no Canadá, terá uma fatia de 60% no projeto Furnas condicionada à conclusão de vários marcos de exploração, engenharia e desenvolvimento ao longo de um período de cinco anos, a partir da assinatura de um acordo definitivo. Em troca de sua participação de 60%, a Ero financiará e realizará investimentos em um programa de exploração e engenharia em fases durante o período.

LOGÍSTICA

Debate

O engenheiro Alex Dias Carvalho, que preside a Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), assumiu a vice-presidência do Conselho Temático de Infraestrutura (Coinfra), da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A indicação foi de Ricardo Alban, novo presidente da casa. A presença do paraense no órgão da CNI será uma oportunidade importante para discutir, em âmbito nacional, os grandes desafios de infraestrutura e logística, necessárias ao desenvolvimento regional. Entre os projetos de infraestrutura demandados pelo setor produtivo para resolver gargalos logísticos históricos do Pará estão a implantação da Ferrogrão; a adequação da BR-163 (Santarém-Cuiabá); a conclusão da BR-230 (Transamazônica) e suas pontes; além de melhorias nas rodovias BR-316, 308, 155 e 158; dragagens no rio Tocantins; derrocamento do Pedral do Lourenço e operacionalização das eclusas de Tucuruí.

GUARDA

Sono

O posto de serviço da Guarda Municipal de Belém (GMB) localizado na Praça da República, quase em frente ao Theatro da Paz, tem servido apenas como dormitório para seus ocupantes, sem qualquer retorno social.

Assaltos

Na última quarta-feira, por volta das 20h, uma fonte ligada à coluna e que trabalha no entorno do teatro presenciou, na praça, dois casais que acabavam de ser assaltados. Desesperados e sem comunicação para chamar a polícia, eles bateram à porta do posto que, como já havia sido presenciado pela mesma fonte em outro momento, não foi aberto pelos guardas. Eles continuaram em sono ou descanso profundo. Por sorte passava uma viatura da Polícia Militar que, ao ser abordada pelas vítimas, parou e fez o atendimento possível à situação.

Abandono

A situação na Praça da República é, na realidade, comum na maioria dos postos fixos da Guarda Municipal, que estão sem gente ou já estão claramente desativados, como é o caso do posto instalado há pouco mais de um ano na praça do Complexo Ver-o-Rio, cuja revitalização foi inaugurada com pompa e circunstância pela Prefeitura de Belém, no primeiro semestre do ano passado. Hoje, aquela área, listada entre os principais pontos turísticos da cidade, voltou a ser vulnerável às frequentes visitas das duplas de assaltantes em motocicletas. Sobre a ocorrência na Praça da República, ontem, em contato com o comando da GMB, após o feriado, a informação é de que a situação será apurada internamente, junto aos agentes escalados para o local na referida data.

ESCOLAS

Retomada

Sancionada pelo presidente Lula, na quarta-feira (1º), a lei que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras Inacabadas deve garantir a finalização, no Pará, de 492 escolas. A conclusão dos trabalhos garantirá 124 unidades da educação infantil, entre creches e pré-escolas; 193 escolas do fundamental; dez obras de reforma e ampliação; seis de ensino profissionalizante e mais 159 novas quadras esportivas (ou coberturas de quadras). A medida já havia sido anunciada pelo ministro Camilo Santana durante sua passagem pelo Estado, em junho deste ano.

BISPO

Marajó

O Papa Francisco nomeou, nesta sexta-feira (3), dom José Ionilton Lisboa de Oliveira bispo da Prelazia do Marajó, que estava vacante desde a transferência de dom Evaristo Pascoal para a diocese de Roraima, em janeiro de 2023. O bispo emérito do Marajó, dom José Luis Azcona Hermoso, continua dedicado ao trabalho de evangelização e de assistência à população do arquipélago. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou saudação a dom José Ionilton.

EM POUCAS LINHAS

► Vários líderes políticos do interior do estado vêm a Belém para conversar com o senador Jader Barbalho com a intenção de convencê-lo a concorrer novamente ao Senado. Em Alagoas, dos três senadores, dois são pai e filho: Renan Calheiros e Renan Filho.

► Pela primeira vez, católicos paraenses vão realizar o Círio de Nazaré em Miami, no estado americano da Flórida. Marcado para o próximo dia 19, o festejo é organizado pela comunidade católica de Kendall e terá como tema “Fé com Maria ultrapassando fronteiras”. A imagem peregrina de Nossa Senhora será levada aos Estados Unidos e em Miami haverá peregrinações por cinco igrejas.

► Apesar do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros ter ficado 9,05% mais caro em relação ao ano passado, foi intenso o movimento de saída da cidade no penúltimo feriadão do ano antes do Natal - o 15 de novembro cai em uma quarta-feira. O próximo 8 de dezembro, feriado de Nossa Senhora da Conceição, cairá em uma sexta-feira.

► A Fundação Carlos Gomes abre amanhã a 39ª edição do Festival de Música Brasileira, que terá, até o dia 11, na sede da instituição e no Centur, apresentações gratuitas. Este ano o evento terá a participação do compositor convidado Dimitri Cervo.

► O Pará fechou a semana com 885 mil casos de covid-19 confirmados, cinco sob análise, além de 19.601 mortos.

► No próximo dia 20, data em que se celebra o Dia da Consciência Negra, Belém recebe o evento “Telas Pretas - O protagonismo negro na comunicação paraense”, no teatro Waldemar Henrique. O objetivo da ação, promovida pela agência Troika Inteligência Política, é discutir temas como o espaço do negro no mercado da comunicação, salário, condições de trabalho e vivências do povo preto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Troika.