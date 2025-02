R70: 'O Brasil se tornou um laboratório de censura e autoritarismo judicial', diz Eduardo Bolsonaro

Vacina vencida

A ministra Nísia Trindade não segue o que diz o próprio MS: seu registro de vacinas está há 6 meses sem reforço contra covid.

Lei da Anistia

O STF decidiu ontem (21) que vai analisar a validade da Lei da Anistia para os acusados pela morte do ex-deputado Rubens Paiva.

Eduardo Bolsonaro (J. Bosco)

“Até Bolsonaro corre risco de ser preso. O Brasil se tornou um laboratório de censura e autoritarismo judicial.”

Eduardo Bolsonaro, deputado federal (PL), em discurso na quinta (20), criticando a Justiça brasileira e comentando a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra seu pai.

INDÚSTRIA

CRESCIMENTO

Um estudo realizado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) apontou o crescimento de 5,4% da indústria no Pará. O Boletim da Indústria 2024 revelou ainda que o Estado é o sexto com maior crescimento industrial do País. A análise comparativa entre o desempenho da indústria no Brasil e no Pará, em 2023, revela ainda que a economia industrial brasileira cresceu 0,1%.

DESTAQUES

Entre os destaques do relatório estão polos industriais paraenses estratégicos, como Canaã dos Carajás, Parauapebas, Marabá e Barcarena. A demanda externa, sobretudo da China, que é um dos maiores consumidores de minério de ferro para a produção de aço, tem fortalecido a posição do Pará como um importante polo industrial no Brasil. O valor adicionado da indústria ao PIB paraense apresentou aumento expressivo entre 2002 e 2021, com a participação industrial crescendo de 23,1% para 42,3% nesse período. Esse crescimento foi amplamente impulsionado pela indústria extrativa, que atualmente tem papel dominante na indústria paraense - e apresentou aumento de 6,7% no valor adicionado.

INSETOS

PREVENÇÃO

A Secretaria de Estado de Saúde Pública está realizando, na ilha do Combu, em Belém, a captura de insetos transmissores de doenças endêmicas. A atividade é realizada pelo Departamento de Controle de Endemias, em parceria com Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), com a participação de agentes de endemias treinados em janeiro. O trabalho deverá se estender por mais quatro semanas na ilha. Com as informações sobre os insetos encontrados no local, é possível mapear a fauna entomológica para estabelecer uma vigilância e monitoramento das áreas de baixo, médio e alto risco de doenças transmitidas, por indicadores entomológicos.

BIOCOSMÉTICOS

INCENTIVO

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) recebeu esta semana representantes da Paulette Cerquerè, empresa paraense de biocosméticos pertencente à organização Amazônia Grupo Empresarial. A empresa desenvolve produtos com bioativos naturais e sustentáveis. Na pauta do encontro estarão estratégias, com apoio da Codec, para atrair investidores e expandir a fábrica no Pará. A empresa está recebendo suporte técnico da companhia para acessar linhas de crédito, obter informações jurídicas e desenvolver estratégias que garantam uma expansão segura no Estado.

JUSTIÇA

ACESSO

Já está funcionando a sala do Ponto de Inclusão Digital, da Base Integrada Fluvial Antônio Lemos, às margens do rio Tajapuru, no arquipélago do Marajó. O espaço é resultado de um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e a Prefeitura Municipal de Breves. O objetivo é facilitar o acesso às ações da Justiça.

DISTÂNCIA

O Ponto de Inclusão Digital faz parte das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o TJPA, por meio do Laboratório de Inovação Pai D’Égua, e prefeituras. A meta é garantir que comunidades mais distantes das sedes dos municípios e fóruns possam dispor mais rapidamente de serviços digitais essenciais.

HOSPITAL

BALANÇO

A Fundação Santa Casa do Pará divulgou ontem o balanço de 2024. Foram quase 1,3 milhão de atendimentos e procedimentos no último ano, sendo que 36.495 mulheres foram atendidas na área de urgência e emergência obstétrica - e o hospital internou 24.143 pacientes. Foram realizados 9.274 partos, média de 773 por mês.

DESEMBARGO

VAGAS

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará publicou, no Diário da Justiça da última quarta-feira, 19, edital declarando abertas quatro vagas para o desembargo. São duas vagas para juízes de terceira entrância, uma vaga do Ministério Público e uma vaga para a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará (OAB-PA). Entre os candidatos já declarados está o advogado Denis Farias.

Em Poucas Linhas

► O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) de Belém abriu processo seletivo para Auxiliar de Higienização e Limpeza. Pessoas com Deficiência (PcD) também podem se candidatar até o próximo dia 26 deste mês, exclusivamente por meio da plataforma Burh. O CIIR é referência no atendimento a pessoas com deficiência.

► Até o dia 25 de janeiro, proprietários de veículos automotores podem ganhar descontos de até 15% no pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), com finais de placas 03 a 33. O benefício é válido para quem não tem multas de trânsito, e é de 15% do valor do imposto para quem está há dois anos sem multa; de 10% para quem não recebeu multas no ano passado; e de 5% de desconto nas demais situações.

► O superclássico do futebol paraense entre Remo e Paysandu, que será disputado neste domingo (23), no Estádio Olímpico do Pará, contará com esquema de segurança reforçado. A ação, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, vai reunir 1.340 agentes, além do apoio de 241 carros e 78 motocicletas. A estratégia inclui a fiscalização das vias de acesso e do entorno, além da segurança no estádio.

► O município de Curuá, no Baixo Amazonas, recebeu da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), um kit de monitoramento da qualidade da água utilizada na aquicultura. A Sedap já repassou mais de 30 kits aos municípios que apresentam potencial aquícola, e vem acompanhando a utilização dos equipamentos. Na maleta do sistema de monitoramento estão itens que analisam o oxigênio e o Ph e a natureza da água. Fazem parte do kit instrumentos como termômetro e seringa coletora para diferentes profundidades, entre outros.

► O sábado será nublado com chuvas leves e trovoadas à tarde, diz o boletim da Secretaria de Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade.