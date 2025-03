R70: 'O Brasil não tem como sair dessa situação sozinho', diz Bolsonaro sobre apoio internacional

Inadimplência

Levantamento realizado pela Serasa indica que 57 milhões de brasileiros estão endividados sem sequer saber disso.

Investimento

A rentabilidade de imóveis residenciais no país chegou a 19,1% em 2024, aponta estudo da QuintoAndar em parceria com a FGV.

Jair Bolsonaro (J. Bosco)

"O Brasil não tem como sair dessa situação sozinho.”

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, ao pedir “apoio internacional” para resgatar o País do que ele afirma ser um movimento em direção a uma ditadura de esquerda ao estilo venezuelano.

COP

ESPECULAÇÃO

Apesar dos reiterados discursos do governo federal e do presidente da COP 30, André Corrêa do Lago, sobre a realização da conferência apenas em Belém, veículos de comunicação continuam especulando, a partir de fontes anônimas, sobre uma possível repartição do evento com outras capitais, especialmente Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, onde o trade turístico segue inconformado com o destaque dado a Belém nos últimos meses.

CRIME

É verdade, contudo, que a especulação imobiliária continua sendo um problema para os organizadores da conferência. Em recente entrevista ao portal Sumaúma, o secretário extraordinário da COP 30, Valter Correia da Silva, disse que os preços exorbitantes podem configurar crime - e que levará o caso ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, “para conversar com ofertantes de quartos”. Também informou que está aconselhando países e organizações a enviarem delegações menores, o que pode esvaziar o evento. “Não sei em que momento ocorreu na cabeça dessas pessoas que podem ganhar um valor astronômico com um evento como esse. Alguém vendeu para eles algo que não é real, vendeu ovos de ouro que não existem”.

COMPENSAÇÃO

PREOCUPANTE

Levantamento feito pela equipe legislativa do senador Beto Faro (PT-PA) mostra que entre 2009 e 2022 houve uma queda da participação nos royalties da produção mineral comercializada no Estado do Pará. Em 2009 o índice era de 1,08%. Já em 2022 ficou em apenas 0,68%, indo na contramão do aumento na arrecadação. Em 2009, os royalties somavam R$ 131,9 milhões, enquanto o valor da produção comercializada era de R$ 12,2 bilhões. Em 2022, os royalties subiram para R$ 630,4 milhões, mas a produção comercializada cresceu para R$ 92,3 bilhões. Ou seja, um percentual bem inferior.

CONTRASSENSO

Para o senador Beto Faro, esse aumento na arrecadação total, em descompasso com o percentual de repasse dos royalties, revela um fato: a produção cresce, mas a compensação encolhe. O parlamentar defende um amplo debate sobre o tema, inclusive sobre a repartição dos recursos, garantindo compensação mais equilibrada para estados e municípios impactados pela atividade econômica no sudeste do Pará.

ORÇAMENTO

CONSULTA

A Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad) realiza hoje, a partir das 10h, com transmissão on-line pelo canal oficial da instituição, a audiência pública para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2026. A LDO faz parte do sistema orçamentário do governo, juntamente com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). A elaboração se baseia em consultas públicas e define as prioridades e metas para o próximo exercício financeiro.

GARIMPO

CADASTRO

O Ministério Público Federal (MPF) enviou ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) documento recomendando que seja criado um cadastro nacional de maquinário de atividades de garimpo – ou a inserção dessa categoria em cadastros existentes. O objetivo, segundo o MPF, é permitir que os órgãos ambientais atuem sobre a logística que alimenta o garimpo ilegal, avaliando a quantidade e o porte dos equipamentos usados, apurando o potencial do dano a ser produzido e colaborando para a responsabilização dos envolvidos.

GINÁSTICA

INSPIRAÇÃO

A ex-ginasta Laís Souza estará em Belém no próximo dia 4 de abril, para uma palestra gratuita. O evento é promovido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi). Laís participou de quatro Olimpíadas, quatro Mundiais e três Pan-Americanos com a seleção brasileira. Em 2013, decidiu mudar de modalidade e passou a treinar para competir no esqui aéreo, mas, em 2014, durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno, sofreu um acidente e fraturou a coluna cervical, tornando-se tetraplégica. Atualmente, Laís atua como apresentadora de TV e palestrante, compartilhando sua história de vida, desde a carreira no esporte olímpico até os desafios enfrentados após o acidente.

EM POUCAS LINHAS

► A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) entrega nesta quarta-feira, 26, a Escola Estadual Camará, localizada na zona rural do município de Cachoeira do Arari. A unidade atenderá 240 estudantes. O investimento foi de R$ 2,2 milhões.

► O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) informa que o prazo para a entrega da Prestação de Contas de Gestão referente ao exercício de 2024 se encerra no próximo dia 31 de março.

► Na próxima segunda-feira, 31, terá início a 2ª edição do Festival Amazônia Sour, com qualificação para 120 profissionais do setor de bares, restaurantes e hotéis. O treinamento aborda a história da coquetelaria e técnicas de criação de coquetéis autorais. A programação vai até 9 de abril, na Universidade da Amazônia (Unama).

► O jovem atleta paraense Ricardo Filho, de 16 anos, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu 2025, realizado nos Estados Unidos. Ele se destacou na categoria juvenil-azul super pesado, levando o Pará ao topo do pódio. A equipe paraense, que viajou com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), também conquistou duas medalhas de bronze: uma na categoria juvenil-azul galo, com Gleydson Filho, e outra na categoria juvenil, com Giovana Guedes.

► Começa hoje, em Belém, a 63ª reunião da Comissão de Gestão Fazendária (Cogef), que reúne técnicos dos fiscos estaduais. A Comissão de Gestão Fazendária faz parte do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). O encontro vai tratar do uso de novas tecnologias na fiscalização tributária e do funcionamento do Pré-Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), entre outros assuntos.

► A Secretaria Municipal de Meio Ambiente inicia hoje, em parceria com a Associação Grupo dos Defensores do Rio Tucunduba, o plantio de 400 mudas nas margens do canal, no bairro da Terra Firme.