R70: 'O Brasil não é problema comercial para os Estados Unidos', diz Geraldo Alckmin

Financiamentos

Bancos estão mais pessimistas com as condições de oferta de crédito este ano, sobretudo para a compra da casa própria.

Ranking

O site Sportico divulgou a lista de atletas mais bem pagos do mundo em 2024. Entre os 100 primeiros, não há nenhuma mulher.

Geraldo Alckmin (J. Bosco)

"O Brasil não é problema comercial para os Estados Unidos.”

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, disse ontem que dos dez produtos mais exportados pelo Brasil aos Estados Unidos, apenas quatro não são taxados pela alfândega estadunidense, nos demais são impostas tarifas.

LULA

INVESTIMENTOS

A forte chuva que caiu ontem sobre Belém provocou mudanças na agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um evento previsto para a sede do Banco da Amazônia foi transferido para a manhã de hoje, no Mercado de São Brás. Lula vai anunciar a ampliação das linhas de crédito para micro e pequenos empreendedores. O presidente pernoitou na capital paraense e hoje pela manhã visita as obras do Parque da Cidade, complexo que está sendo preparado para sediar a COP 30. Às 11h, Lula segue para o Mercado de São Brás. À tarde, o presidente viaja para Parauapebas, no sudeste paraense, onde participa do anúncio de investimento de R$ 70 bilhões a ser feito pela Companhia Vale na expansão da mineração de ferro e cobre em Carajás.

MULHER

JUSTIÇA

De 10 a 14 de março será realizada a 29ª edição do Programa Justiça pela Paz em Casa. A meta é diminuir o estoque de ações relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher e feminicídio. O programa é desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). No segundo semestre, de 18 a 22 de agosto e de 24 a 28 de novembro, serão realizadas mais duas edições. A meta é julgar 90% dos casos distribuídos até 31 de dezembro de 2023.

OESTE

RODOVIA

O governador Helder Barbalho marcou para sábado a entrega de mais 76 quilômetros pavimentados da PA-370, a Transuruará. Esta é a segunda etapa da obra na rodovia, que agora tem 150 km asfaltados. Situada entre duas regiões de Integração, Baixo Amazonas e Xingu, no oeste paraense, a rodovia começa na área urbana de Santarém, com a denominação de PA-370, e segue até Uruará, onde passa a ser chamada de Transuruará. Com a estruturação da rodovia, o acesso entre os municípios deve ficar mais rápido, facilitando o escoamento de soja e milho.

CARBONO

INVESTIMENTO

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) recebeu, no início desta semana, representantes da Carbon Solution, empresa especializada na gestão e valorização de resíduos industriais. Na pauta, a proposta de ampliação da empresa no Distrito Industrial de Barcarena. Durante a reunião foram apresentadas as demandas do empreendimento e oportunidades para ampliação, que contará com apoio da Codec nos trâmites burocráticos e na integração com outras indústrias.

REAPROVEITAMENTO

A Carbon Solution desenvolve soluções para o reaproveitamento de resíduos da transformação mineral. A empresa já retirou e beneficiou mais de 45 mil toneladas de resíduos e destinou 75% desse montante para outras indústrias. O processo reduz o descarte em aterros sanitários e minimiza impactos ambientais.

BOM EXEMPLO

BARULHO

Motociclistas que infernizam moradores das cidades paraenses tiveram uma derrota nesta semana. O Departamento de Trânsito do Pará (Detran), em Santarém, destruiu 68 descargas irregulares durante ações de fiscalização na cidade. Os veículos foram apreendidos durante a operação Silêncio, deflagrada para combater a poluição sonora.

SEM SOSSEGO

Os motoristas autuados devem substituir os escapamentos irregulares. O Detran informou que a operação Silêncio será intensificada durante todo o mês de fevereiro e as abordagens serão concentradas na fiscalização dos escapamentos irregulares e no uso excessivo de som automotivo. Está na hora de o órgão deflagrar ação semelhante na capital, onde o barulho dos veículos com descarga adulterada se tornou uma praga que prejudica o sossego, especialmente de idosos e crianças.

CIRCO

MUDANÇA

A Fundação Cultural do Pará publicou correção no texto do edital de chamamento público para Fomento à Criação de Projetos Culturais-PNAB. Com a mudança, o eixo de criação do segmento “Circo” passa a aceitar o limite de 13 propostas na modalidade “grupos tradicionais” e oito na modalidade “trupe e grupos não tradicionais”. São considerados “grupos tradicionais” os proponentes que moram e vivem no circo, de famílias tradicionais circenses e “grupos não tradicionais” os proponentes que tenham linguagens e técnicas circenses em seus espetáculos.

Em Poucas Linhas

➤ A Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) teve o curso superior “Tecnologia em Gestão Pública” autorizado pelo Conselho Estadual de Educação na modalidade presencial. A formação é direcionada a servidores estaduais, federais e municipais ativos. Ao todo, serão 100 vagas anuais. O edital do processo de seleção será elaborado ainda no primeiro semestre de 2025, com previsão para ser lançado em julho.

➤ A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de vagas no Programa de Residência Multiprofissional para Ananindeua, Marabá, Redenção e Conceição do Araguaia. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Uepa, até a próxima terça-feira.

➤ O acesso da população a cirurgias eletivas nos hospitais regionais teve crescimento de 78% entre 2022 e 2024. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa).

➤ O estudo “Regularização massiva para o pagamento efetivo de impostos: o caso brasileiro”, realizado por Anastasiya Yarygina (BID); Eduardo Iketani, auditor fiscal de receitas estaduais da Secretaria da Fazenda do Pará; Andre Martinez (BID/FMM); e Ernesto Tiburcio (Universidad de California, Berkeley) foi publicado no site do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O artigo explica como a informatização e as ferramentas analíticas, como o Big Data, permitem que as administrações tributárias reduzam custos e melhorem os resultados na cobrança de impostos.

➤ Clientes da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) têm até o sábado, 15, para negociar débitos com até 90% de desconto. A oferta é parte da campanha “Conta com a Cosanpa”, que chega aos últimos dias com quase 20 mil negociações realizadas. Além do percentual de descontos, a campanha oferece a possibilidade de isenção de taxas de juros, multas e correção monetária.