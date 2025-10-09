R70: 'O Brasil não aguenta mais pagar imposto', diz Sóstenes Cavalcante após vitória na Câmara

Notificadas

Auxílio emergencial: 177 mil famílias devem devolver valores indevidos pagos na pandemia de covid-19. Total é de R$ 478,8 milhões.

Energia renovável

Itaipu apresenta barco 100% movido a hidrogênio verde. Embarcação será lançada na COP 30, em Belém.

UFPA

AVANÇOS

Prestes a completar um ano de gestão, marcado por obras, expansão acadêmica e inovação, como a criação do curso de graduação em Inteligência Artificial, o reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), professor Gilmar Pereira da Silva, quer fortalecer também a internacionalização e a qualificação do corpo técnico e docente. A instituição acaba de lançar um edital para o Mestrado Profissional em Economia Aplicada, no campus Tucuruí, priorizando servidores dos campi do interior e profissionais da prefeitura local, em um movimento que integra formação acadêmica e desenvolvimento regional. No campo internacional, a universidade recebeu, recentemente, uma delegação do Museu Nacional de História Natural, da França, para tratar de cooperação em pesquisas sobre biodiversidade e mudanças climáticas, temas estratégicos para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30).

EXPORTAÇÕES

RESILIENTES

Apesar das barreiras tarifárias impostas pelos Estados Unidos, o Estado do Pará registrou desempenho notável no comércio exterior. Entre janeiro e setembro, as exportações do estado cresceram de US$ 612,6 milhões em 2024 para US$ 847,5 milhões em 2025, um aumento de 38,4%. Os dados fazem parte de um levantamento feito pelo gabinete do senador Beto Faro com base nas estatísticas do Ministério da Indústria e Comércio. O resultado, segundo Faro, “demonstra a resiliência e capacidade de adaptação da economia paraense diante de desafios externos”.

PRODUTOS

O crescimento das exportações paraenses foi puxado por produtos como a madeira perfilada, que aumentou de US$ 43,9 milhões para US$ 51 milhões. O Pará mantém seu protagonismo nacional em commodities, destacando-se também na exportação de minério de ferro, cobre, alumina e soja. A China permanece como principal destino, absorvendo 57% das vendas externas do Estado, refletindo uma dependência estratégica de mercados asiáticos.

DESAFIOS

Apesar do desempenho positivo do Pará, o Brasil ainda enfrenta desafios estruturais: a diversidade de produtos exportados continua limitada e a dependência de mercados específicos, como os EUA e a China, mantém o risco de vulnerabilidade frente a políticas comerciais internacionais. A estratégia de diversificação de mercados e produtos permanece crucial para consolidar o crescimento das exportações brasileiras.

BRASIL

Enquanto o Pará expande seus mercados, o Brasil como um todo registrou exportações de US$ 30,5 bilhões em setembro de 2025, ante US$ 28,5 bilhões no mesmo mês do ano anterior, alta de 7,2%.

RECUPERAÇÃO

Em relação a agosto, o aumento foi de 2,3%, quando as vendas totalizaram US$ 29,8 bilhões, sinalizando uma recuperação gradual frente às pressões externas. O resultado se deve às ações do governo brasileiro, que abriu mais de 400 novos mercados internacionais, incluindo destinos na Europa, Ásia, América Latina e África, com destaque para a recente abertura para carne e miúdos bovinos para São Vicente e Granadinas.

REGULARIZAÇÃO

TERRA

A falta de recursos técnicos e financeiros e os conflitos pela ausência de regularização fundiária em muitas propriedades são alguns dos desafios quando o tema é a “Regularização ambiental e o desenvolvimento produtivo no Pará”. O assunto será debatido hoje (9) pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), pela Cargill e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), na sede da federação, em Belém.

CULTURA

INVESTIMENTO

O governo estadual anunciou ontem (8) o aumento do limite de recursos destinados ao incentivo fiscal de projetos culturais por meio do Programa Semear. O novo teto passou de R$ 25 milhões para R$ 30 milhões em 2025. Na prática, isso significa que mais projetos aprovados pelo edital do programa Semear poderão ser concretizados. Esta não é a primeira ampliação do valor. O Semear teve seu teto ampliado de R$ 5 milhões em 2021 para R$ 30 milhões em 2025.

FISCALIZAÇÃO

O programa também passou por mudanças recentes que ampliam a participação de empresas de diferentes portes. Desde junho, o desconto no pagamento do ICMS pode variar de 3% a 10%, conforme o tamanho da empresa. O novo decreto permite ainda que os incentivos sejam aplicados por meio de contribuições diretas ao Fundo Estadual de Promoção Cultural (Fepac). A execução e fiscalização dos projetos ficam sob responsabilidade da Fundação Cultural do Pará (FCP) e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

Em Poucas Linhas

► A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) vai distribuir 45 mil copos de Água Bolonha durante o Círio de Nazaré 2025. A produção, realizada na Estação de Tratamento Bolonha, em Belém, começou no início de setembro e mobilizou diversas equipes para o preparo de 938 caixas destinadas à doação.

► As doações ocorrerão na Romaria Rodoviária, amanhã (10), e na procissão principal, no domingo (12). Parte do material também será entregue à Cruz Vermelha, à Arquidiocese da Paróquia de Santa Cruz, à prefeitura de Belém e a órgãos estaduais que atuam na assistência aos fiéis.

► Estão abertas as inscrições para seleção de propostas de eventos que irão compor a programação oficial do Pavilhão Pará, na Zona Verde (Green Zone) da COP 30, em Belém. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 19 de outubro, com o objetivo de garantir uma participação ampla e inclusiva na maior conferência climática do planeta.

► É grande a expectativa para a apresentação oficial do manto da imagem peregrina para o Círio deste ano, marcado para esta quinta-feira. A confecção e o desenho são assinados por Letícia Nassar, que contou com o apoio de uma equipe formada por Daniela Guerra, Fernando Machado e Luiz Paulo Ferreira, responsáveis pelos bordados, Rita Tomé, na costura, e Sheyla Craveiro, no apoio geral.

► A Fundação Hemopa lançou a campanha “Na COP 30, sustente a vida. Doe sangue”. O objetivo é reforçar os estoques de sangue e preparar a instituição para o aumento no fluxo de atendimentos na capital paraense durante a Conferência da ONU.