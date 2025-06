R70: 'O Brasil não aguenta mais o gasto desenfreado e o juro alto', diz Tarcísio de Freitas em ato

Um passo de cada vez

Pesquisas indicam que pessoas que caminham entre 7 mil e 10 mil passos por dia têm melhorias na sua forma física.

É fogo

Enquanto um supermercado pegava fogo, ontem, em Duque de Caxias (RJ), pessoas saqueavam o local, em meio às chamas.

BIOFERTILIZANTES

DECISÃO

Uma decisão da Superintendência do Ministério da Agricultura no Pará (Mapa) está provocando um forte mal-estar diplomático com a China e pode comprometer um dos mais promissores acordos de cooperação técnico-científica firmados entre o Brasil e o país asiático. Apesar de a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) ter seguido os trâmites legais para viabilizar a parceria com a Universidade de Hohai, da China, a fiscalização no porto de Belém está inclinada a realizar a destruição da mais recente carga de biofertilizantes enviada ao estado do Pará, sob alegação de inconformidade com normas de importação.

XEQUE

O episódio ocorre poucos meses após a assinatura do termo de cooperação que previa o uso dos biofertilizantes chineses em áreas degradadas de Paragominas, projeto que vinha sendo tratado como modelo de inovação na recuperação de solos amazônicos e que integrava a chamada “Rota da Seda na Amazônia Oriental”, iniciativa articulada entre governos e universidades paraenses e o alto escalão do governo chinês. A propensão à medida inesperada e que pode ocorrer já nos próximos dias interrompe os testes em campo e coloca em xeque a continuidade da parceria, deixando em suspenso o futuro do acordo que havia mobilizado delegações de alto nível e expectativas bilaterais.

MEDIDAS

IMPOPULARES

Anunciada oficialmente no último sábado, 28, a confirmação pela Prefeitura de Belém da aplicação de multas contra o descarte irregular de lixo e entulho, a partir de agosto, já começou a gerar burburinho nas redes sociais, mas o prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), deixou claro em entrevista a O Liberal que está disposto a investir nas “medidas impopulares” para enfrentar os desafios da capital paraense.

CONSCIENTIZAÇÃO

Ao fazer um balanço dos primeiros seis meses de gestão, Normando apontou a coleta de lixo e a falta de conscientização da população como causas centrais do acúmulo de lixo nas ruas, que é um problema crônico da capital paraense. O prefeito deixa claro que este primeiro ano de seu governo será concentrado em “arrumar a casa” antes de fazer novos investimentos. O início da aplicação de multas a partir de 1º de agosto terá atuação direta da Guarda Municipal por meio do novo Batalhão de Ordem Pública. A medida marca uma nova fase do programa “Belém em Ordem”, tendo o descarte irregular de lixo como foco central.

ZELADORIA

Normando também anunciou uma força-tarefa de zeladoria com ações de manutenção urbana e, nesse cenário, quem jogar lixo fora do horário ou deixar entulho na porta de casa será multado.

ESPECIALISTAS

PARÁ

O Ministério da Saúde mobilizou 12 estados brasileiros, na última sexta-feira, 27, para o lançamento do programa “Agora Tem Especialistas”, que visa ampliar a oferta de atendimentos especializados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e reduzir o tempo de espera para consultas, exames e cirurgias. No Pará, o Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém, foi anunciado como unidade de referência para iniciar o trabalho no estado. A unidade também realizou a transmissão no Pará, que teve interação ao vivo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, por videoconferência. O evento reuniu representantes de unidades hospitalares em diversas regiões do país para apresentar o novo modelo de integração entre estados e municípios na área da atenção especializada. O programa “Agora Tem Especialistas” prevê o credenciamento de clínicas, hospitais filantrópicos e privados para atendimentos nas áreas de oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia.

PÚBLICO

DIVERGÊNCIAS

Enquanto congressistas aliados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticaram o público do ato promovido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) neste domingo, 29, na Avenida Paulista, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu em defesa do ex-presidente e classificou as críticas como “dor de cotovelo”. Lideranças governistas compartilharam imagens aéreas da manifestação e apontaram o esvaziamento do protesto como sinal de fracasso, com público estimado pela Universidade de São Paulo em 12,4 mil pessoas. Tarcísio, por outro lado, elogiou a liderança de Bolsonaro e puxou gritos de “mito” no palanque. “Tem gente incomodada com a popularidade dele”, afirmou ele.

EM POUCAS LINHAS

► Mais de 8 milhões de pessoas viajaram de avião pelo Brasil em maio, de acordo com o balanço recém-divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Os números são ainda melhores quando somados aos voos internacionais, totalizando 10,4 milhões de pessoas embarcadas nos aeroportos do Brasil, um crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado.

► No canal oficial Gov.br em uma rede social, o dado foi divulgado acompanhado da fala pública do presidente Lula feita na última quarta-feira diretamente ao ministro paraense Celso Sabino, que comanda a pasta do Turismo, na qual Lula adianta a expectativa do Brasil em cruzar a barreira dos 10 milhões de turistas estrangeiros este ano. Aliás, com esses resultados e o incentivo ao turismo de eventos pelo país, o espaço do Ministério do Turismo no 58º Festival Folclórico de Parintins foi um dos mais disputados do evento, que recebeu da pasta R$ 5 milhões para cada uma das agremiações folclóricas – os bois Garantido e Caprichoso. Em Parintins, o ministro Celso Sabino recebeu o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que saíram visivelmente encantados da experiência em um dos mais importantes eventos culturais da região Norte.

► A torcida do Clube do Remo em Belém celebrou pelas ruas e bares da cidade a vitória do time contra o Athletic (MG) no início da noite de domingo. E a comemoração não foi somente pela pontuação, que coloca o Remo na 5ª posição. É que a vitória pela 14ª rodada da Série B foi fora de casa e com o sabor especial de virada, aproximando o time azulino do G4.

► O mês de junho termina hoje e para quem já está com saudades dos festejos juninos, o da Paróquia de São Pedro Pescador, na ilha de Mosqueiro, só termina no dia próximo dia 6 de julho.